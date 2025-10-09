Ситуация хуже чем кажется: сколько ракет Tomahawk получит Украина от США

Реальные запасы и темп производства Tomahawk в США значительно ограничивают возможность поставки большого количества ракет в Украину, указывают аналитики.

Сколько ракет Tomahawk может получить Украина / Коллаж: Главред, фото: Raytheon Missiles & Defense, Википедия

О чем говорится в материале Defense Express:

США изготовили всего почти 9000 ракет Tomahawk

В среднем США изготавливают 50 ракет данного типа в год

В Вашингтоне до сих пор не приняли решение о передаче Украине дальнобойных ракет титула Tomahawk. В то же время из Москвы уже сыплются угрозы в адрес Вашингтона из-за вероятного появления этих ракет в Украине. О том. какое количество ракет Tomahawk может теоретически получить Украина говорится в материале профильного аналитического издания Defense Express.

Сколько ракет Tomahawk есть в США

По данным аналитиков Defense Express, всего с 1972 года, когда началась разработка Tomahawk, и до 1983 года, когда ракета была запущена в серийное производство, в США изготовили около 9000 единиц, а по состоянию на март 2024 года известно о 8919 ракетах всех модификаций.

С начала 1980-х годов Соединенные Штаты активно применяли Tomahawk в различных военных конфликтах.

По информации ВМС США, со времени первого боевого использования во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году было выпущено более 2300 таких ракет. Вероятно, эти данные охватывают период до 2022 года, после чего еще более 165 Tomahawk были использованы против йеменских хуситов и нацеленных на ядерные объекты Ирана.

"То есть в целом более 2465 единиц Tomahawk было запущено, от которых необходимо вычесть те, которые были использованы во время учений, исчерпали свой срок эксплуатации и не прошли программу обновления", - говорится в материале.

Аналитики обращают внимание, что самая распространенная неофициальная оценка запасов Tomahawk в США - около 4 000 ракет, но эта цифра датируется примерно 2020 годом и не объясняет, куда делись примерно 2,5 тыс. ракет, что является слишком большим количеством, чтобы списать его из-за тренировок.

Сколько ракет Tomahawk производят США

Важным показателем является темп производства, и с этим дела обстоят хуже, чем кажется, говорится в материале.

Так в Defense Express отмечают, что по бюджетному запросу Пентагона, в финансовом 2023 году изготовили 68 ракет, в 2024 - 34, в плане на 2025 год - только 22, а на 2026 год заложено 57 единиц. Публичные контракты также дают представление о реальном ритме производства. Так, в декабре 2024-го Raytheon получила контракт на 401 млн долл. для изготовления 131 ракеты Block V (распределение - сухопутные войска, морские корпуса, Австралия, Япония) с поставками до марта 2028 года, а в мае 2022-го компания получила заказ на 154 ракеты Block V до января 2025-го.

Сколько ракет Tomahawk может получить Украина

Учитывая эти сделки, текущий известный темп производства Tomahawk можно ориентировочно оценить около 50 ракет в год, хотя эта цифра зависит от конкретных заказов и не полностью отражает реальные производственные возможности.

"Но в целом именно такие цифры вполне позволяют оценить, на сколько реально США сразу выделить на нужды Украины определенное количество ракет Tomahawk. И это с учетом предположения, что для них есть лишние пусковые", - резюмируют аналитики.

Tomahawk / Инфографика: Главред

Как Украина может "похоронить" российскую энергетику - мнение эксперта

Как писал Главред, если бы Украине передали несколько сотен ракет Tomahawk и она использовала их против РФ, это позволило бы ВСУ фактически уничтожить российскую энергетику, считает военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Да, с помощью Tomahawk мы могли бы похоронить российскую энергетику. Мы смогли бы создать условия кризиса, и кризис бы похоронил российскую энергетику", - сказал военный эксперт.

По его словам, если бы Трамп принял решение о передаче Tomahawk, Москва вряд ли смогла бы серьезно этому помешать, так же, как в свое время смирилась с поставкой ATACMS, хоть и с громкими протестами. Сейчас же Украина ждет решения и неизвестно, сколько таких ракет ей предоставят.

Передача Украине ракет Tomahawk - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, объем поставок Украине крылатых ракет Tomahawk из США будет зависеть от того, насколько президент Дональд Трамп будет готов к эскалации ситуации. Об этом заявил глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ НАТО Егор Чернев.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк открыто подтвердил, что Украина планирует использовать американские Tomahawk для ударов по территории России, чтобы остановить вражеские наступления и сокрушительные атаки.

По словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Олега Жданова, влияние этих ракет на ход войны будет напрямую зависеть от их количества, которое получит Украина.

Об источнике: Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.

