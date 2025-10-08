Сколько ракет Tomahawk Украина может получить от США - названо количество

У США есть тысячи ракет Tomahawk, но их передача - это политическое решение, ограниченное наличием носителей и пусковых средств, указывает Чернев.

Сколько ракет Tomahawk Украина может получить от США / Коллаж: Главред, фото: Raytheon Missiles & Defense, скриншот из видео

О чем сказал Чернев:

Позиция Трампа по эскалации войны будет влиять на количество ракет, которые может получить Украина

США могут передать Украине другие ракеты, не "Tomahawk

Количество крылатых ракет Tomahawk, которые может получить Украина от США, будет зависеть от готовности президента Дональда Трампа эскалировать ситуацию. Об этом заявил глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев, передает Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что в Соединенных Штатах насчитывается несколько тысяч таких ракет, часть из которых модернизирована, но сколько именно из них могут предоставить - вопрос политического решения.

"Я думаю, что количество будет зависеть от того, насколько захочет Трамп дальше идти на эскалацию, и насколько недоговороспособным будет Путин. Он уже показывает, что не хочет идти на какой-то диалог", - сказал Чернев.

Чернев не исключает что вместо Томагавков Украине могут предоставить другие ракеты или системы.

Чернев предположил, что это могут быть и другие типы ракет или системы, так как Tomahawk преимущественно морского и подводного базирования, а у нас нет соответствующих носителей. Кроме того, нардеп отметил, что наземных пусковых в американской армии немного, и их передача в большом количестве также ограничивает возможное количество ракет.

Он обратил внимание на прецедент со Storm Shadow и SCALP, когда сначала Украине передавали по несколько единиц, а потом, убедившись в способности наших сил эффективно их использовать, поставки масштабировали.

"Это были все равно десятки, но не сотни, не тысячи, просто потому, что нет такой возможности нашим партнерам передавать такое (большое - ред.) количество ракет", - сказал Чернев.

Ракета Tomahawk / Инфографика: Главред

Может ли Украина реально получить ракеты Tomahawk - мнение эксперта

Как писал Главред, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов выразил скептицизм относительно возможной передачи Украине дальнобойных ракет типа Tomahawk. По его словам, Украина может получить такие ракеты только после завершения войны. Жданов пояснил, что заявления Вашингтона о том, что они "работают" над вопросом поставки Tomahawk, фактически ни о чем не говорят и могут продолжаться без конца.

"Думаю, что разговоры о том, что Украина в ближайшем будущем получит американские ракеты Tomahawk, скорее всего, являются просто болтовней. Возможно, когда-нибудь в перспективе, уже после прекращения огня, мы их и получим. А сейчас Трамп использует эти угрозы исключительно для давления на Путина, чтобы тот согласился на переговоры и прекращение огня", - сказал Жданов.

Передача Украине ракет Tomahawk - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, военный эксперт Олег Жданов рассказал, что в случае передачи Украине ракет Tomahawk, основными их целями на территории РФ могут стать склады и арсеналы с боеприпасами.

В то же время заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков пригрозил последствиями, заявив, что США должны "осознавать серьезность и глубину последствий" в случае такого шага.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что Украина планирует использовать ракеты Tomahawk для ударов по военным целям на территории РФ, подчеркнув, что украинские силы делают все возможное, чтобы остановить российские наступления и атаки.

