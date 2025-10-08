Укр
"Нам разнесут всю железную дорогу": названа причина серьезной угрозы остановки поездов

Ангелина Подвысоцкая
8 октября 2025, 18:21
Сергей Бескрестно заявил, что россияне уничтожают украинские локомотивы.
РФ может полностью уничтожить украинскую железную дорогу / Коллаж: Главред, фото: Укрзализныця

Что известно:

  • Россияне отслеживают украинские локомотивы и уничтожают их
  • РФ может уничтожить украинскую железную дорогу

Российские оккупанты могут уничтожить украинскую железную дорогу, поэтому уже необходимо вводить изменения. Об этом заявил украинский специалист в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".

Он отметил, что россияне начали следить за локомотивами. Они наблюдают за его движением, ища место стоянки. Когда это место известно, оккупанты бьют туда.

"Я надеюсь, что встреча с руководством Укрзализныци у меня состоится уже на этой неделе. Потому что, если ничего не делать, нам разнесут всю железную дорогу... Я уже писал несколько раз - охота будет именно за локомотивами, без них железная дорога остановится. Грузовые вагоны не являются важной целью, а полотно быстро ремонтируется. Например, этот локомотив должен был заехать в укрытие, а не ждать удара. Если мы не будем быстро реагировать на новые вызовы противника, все будет печально", - подчеркнул Бескрестнов.

Удары по энергетике - мнение эксперта

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар рассказал Главреду, что удары по украинской энергетике продолжатся.

"Ожидать того, что враг передумает, просто не приходится. Поэтому мы должны не снижать, а лучше наращивать интенсивность наших ударов... Конечно, для людей на Сумщине и Черниговщине, где приходится сидеть без света по несколько дней, это проблема, но это локально. Просто где-то для восстановления нужно несколько часов, где-то несколько дней. Мы к этому готовы", - отметил он.

Удары по железной дороге - главные новости

Напомним, в ночь на 17 сентября российские оккупанты атаковали железную дорогу Украины. Из-за обесточивания задерживаются поезда.

Впоследствии Главред узнал о том, что в результате атаки более 50 поездов задерживаются. Враг пытался вывести из строя подстанции, которые питают железнодорожную сеть.

В ночь на 8 октября РФ атаковала Украину дронами, в результате чего вспыхнули пожары, а поезда УЗ ехали с задержкой. Удары РФ были направлены по объектам жизнеобеспечения и транспортной логистики. Оккупанты применили 12 "Шахедов" для удара по товарному эшелону на перегоне Носовка-Нежин. В результате атаки повреждены пути железнодорожного полотна сообщения Нежин-Киев.

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

Всегда придут на помощь: пять самых щедрых знаков зодиака

09:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 октября (обновляется)

09:00

Ямальский крест и склады от Москвы до Урала: Жданов – о том, что Украина вынесет новым оружием США

