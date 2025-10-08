Укр
РФ изменила тактику: названы области, где свет могут выключать на несколько дней

Мария Николишин
8 октября 2025, 10:53
Эксперт подчеркнул, что Россия начала бить туда, где не защищено или слабо защищено.
РФ изменила тактику: названы области, где свет могут выключать на несколько дней
Удары РФ по украинской энергетике / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН

Главное из заявления эксперта:

  • Россия несколько изменила тактику ударов по энергетике Украины
  • Враг выбивает местные объекты энергетики в приграничных и прифронтовых регионах
  • Полностью погрузить Украину в блэкаут у РФ не получится

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар предположил, что ждет украинскую энергетику осенью-зимой и сказал, нужно ли уже готовиться к блэкаутам.

По его словам, страна-агрессор Россия несколько изменила тактику ударов по Украине.

"Три года назад она пыталась накрыть крупные подстанции энергосистемы по всей территории Украины, чтобы вызвать блэкаут и заставить народ выйти на улицы для свержения власти, но этого не произошло. Летом 2024 года, на пике жары, Россия попыталась повторить это, но тоже ничего не получилось, и теперь РФ сменила тактику и выбивает местные объекты энергетики в приграничных и прифронтовых регионах, то есть на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Днепропетровщине и Запорожье", - рассказал он в интервью Главреду.

По его мнению, Россия пошла таким методом, потому что объекты Укрэнерго более-менее надежно защищены, а многое из того, что было повреждено, уже восстановлено.

"Россияне поняли, что, тратя больше ударных средств, они все равно не достигнут эффекта. Поэтому они начали действовать другим способом. Облэнерго мало работали над защитой своих объектов, поэтому Россия начала бить туда, где не защищено или слабо защищено", - считает Гончар.

Он также добавил, что война не закончилась, поэтому следует ожидать новых ударов по энергетике.

"Ожидать того, что враг передумает, просто не приходится. Поэтому мы должны не снижать, а лучше наращивать интенсивность наших ударов", - заметил эксперт.

Гончар подчеркнул, что запас ракет и дронов у России не безграничен.

"Она (Россия, - ред.) хотела достичь этого (блэкаута в Украине, - ред.) и в 2023 году, но не получилось, и в 2024-м, но тоже не получилось. И в 2025-м думаю, что не получится. Конечно, для людей на Сумщине и Черниговщине, где приходится сидеть без света по несколько дней, это проблема, но это локально. Просто где-то для восстановления нужно несколько часов, где-то несколько дней. Мы к этому готовы", - подытожил он.

Энергетическое давление на Украину

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что россияне будут пытаться поразить объекты энергетической инфраструктуры Украины.

По его словам, свой сценарий "энергетического давления" на Украину оккупанты не исключают.

"Единственная разница - масштабнее будут применять дроны вместо ракет. Проблемы с ракетами у них не из-за производства. Проблемы с пусковыми возникли после операции "Паутина". Авиационных пусковых Ту-95МС критически не хватает", - подчеркнул он.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Удары РФ по энергетике - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на вторник, 7 октября, РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в городе Прилуки Черниговской области. Без электроснабжения осталось более 61 тысячи абонентов.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко считает, что угроза отключений электроэнергии остается для нескольких областей. Но, по его мнению, полностью погрузить нашу страну в темноту на длительное время врагу не удастся.

В то же время, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что в ближайшее время враг, вероятно, сосредоточится на объектах теплоснабжения - котельных и теплоэлектроцентралях, чтобы усложнить подготовку к зиме.

Читайте также:

О персоне: Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Михаил Гончар новости Украины отключения света атака дронов Масштабная ракетная атака на энергетику
