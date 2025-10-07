РФ изменила стратегию ударов по энергетике: какие регионы Украины под угрозой

Российские удары угрожают котельным и ТЭЦ, подрывая возможность городов обеспечивать население теплом.

Российские удары угрожают котельным и ТЭЦ, подрывая возможность городов обеспечивать население теплом / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Вкратце:

Россия целенаправленно бьет по энергетике вдоль фронта

Под ударами - подстанции, сети и газораспределительные пункты

Россия изменила тактику ударов по Украине - теперь оккупанты целенаправленно атакуют энергетическую инфраструктуру и пытаются создать так называемую "мертвую зону" вдоль линии фронта.

В ближайшее время враг, вероятно, сосредоточится на объектах теплоснабжения - котельных и теплоэлектроцентралях, чтобы усложнить подготовку к зиме. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Массированные атаки на критическую инфраструктуру

По его словам, оккупанты стремятся сформировать "мертвую зону" шириной 100-120 километров вдоль линии боевого соприкосновения и границы с Россией. Именно на этой территории фиксируются самые массированные удары по энергетическим объектам - распределительным сетям, трансформаторным подстанциям и газораспределительным пунктам.

Харченко подчеркнул, что такая стратегия не является хаотичной, а является продуманной кампанией по уничтожению критических элементов энергосистемы, которая обеспечивает электро- и теплоснабжение гражданского населения:

"Московиты пытаются бить по этой полосе, выбивая там и распределительные сети электрические, и пытаясь, хотя это значительно сложнее, поразить какие-то газораспределительные пункты", - пояснил Харченко.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Угроза для теплоснабжения зимой

Эксперты предупреждают, что дальше противник может сместить акценты на объекты теплоснабжения - котельные и ТЭЦ. Такие атаки представляют особую угрозу накануне холодов, ведь они не только вызывают перебои с электричеством, но и подрывают способность городов обеспечивать население теплом.

Энергетические компании, в свою очередь, усиливают защиту ключевых объектов и оперативно проводят восстановительные работы после каждой атаки, чтобы минимизировать последствия для потребителей.

Энергетические риски этой зимы - мнение эксперта

Как отмечает военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, Россия вероятно готовит новые массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины зимой. По его словам, такие действия Кремля могут быть попыткой компенсировать потери российской нефтеперерабатывающей отрасли после атак Украины.

"Не хочу нагнетать, но эта зима может быть непростой. Я не говорю, что будет "караул-караул" - сейчас нет таких предпосылок, но должны понимать, что может быть тяжеловато", - подчеркнул Ступак в эфире Радио NV.

Эксперт отмечает, что нынешняя ситуация требует повышенного внимания к энергетической безопасности, ведь стратегические удары по ТЭЦ и другим критическим объектам могут осложнить подготовку к зимнему сезону.

Удары по энергообъектам Украины - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, 5 октября Владимир Зеленский поручил проверить достоверность отчетов из регионов, пострадавших в результате массированной атаки России, и определить реальные потребности местных общин. Об этом говорится в заявлении главы государства.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский по итогам проведения Ставки назвал ключевые задачи по обеспечению электроэнергией и газом.

Напомним, что народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что ситуация с отключениями электроэнергии остается критической, особенно на Черниговщине и в прифронтовых областях.

О песроне: Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

