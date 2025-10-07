Полтавщина - под ударом дронов: повреждены дома и инфраструктура, вспыхнули пожары

К ликвидации последствий привлечены спасатели ГосЧС и пожарный поезд Укрзализныцы.

https://glavred.info/war/poltavshchina-pod-udarom-dronov-povrezhdeny-doma-i-infrastruktura-vspyhnuli-pozhary-10704434.html Ссылка скопирована

Россия атаковала Полтавскую область дронами / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

Ночью 7 октября РФ атаковала Полтавскую область

В результате ударов загорелись административные здания, поврежден жилой дом

На месте работают спасатели ГосЧС

В ночь на 7 октября Россия атаковала Полтавщину дронами. О последствиях ночной атаки рассказали в ГосЧС Украины.

В результате попадания по объектам гражданской инфраструктуры произошли пожары в административных зданиях, поврежден жилой дом и хозяйственное сооружение, сообщили в ГосЧС.

видео дня

К работам привлечены 16 единиц техники, 64 спасателя и пожарный поезд Укрзализныцы.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, вечером 6 октября российские войска осуществили массированную атаку дронами на Харьков. В городе прогремели мощные взрывы. Под удар попал Индустриальный район, где после попадания возник пожар.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Также возгорание зафиксировано и в Немышлянском районе. На местах работают медики и спасатели. После взрывов в части Харькова наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.

Днем 6 октября российская армия ударила по Запорожью. Взрывы раздались в нескольких районах. Россияне атаковали территорию одного из предприятий Запорожья.

В ночь на 6 октября российская оккупационная армия атаковали Харьков и область ударными дронами. Есть пострадавшие. Два человека погибли.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред