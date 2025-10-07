Полтавщина - под ударом дронов: повреждены дома и инфраструктура, вспыхнули пожары

Кратко:
- Ночью 7 октября РФ атаковала Полтавскую область
- В результате ударов загорелись административные здания, поврежден жилой дом
- На месте работают спасатели ГосЧС
В ночь на 7 октября Россия атаковала Полтавщину дронами. О последствиях ночной атаки рассказали в ГосЧС Украины.
В результате попадания по объектам гражданской инфраструктуры произошли пожары в административных зданиях, поврежден жилой дом и хозяйственное сооружение, сообщили в ГосЧС.
К работам привлечены 16 единиц техники, 64 спасателя и пожарный поезд Укрзализныцы.
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, вечером 6 октября российские войска осуществили массированную атаку дронами на Харьков. В городе прогремели мощные взрывы. Под удар попал Индустриальный район, где после попадания возник пожар.
Также возгорание зафиксировано и в Немышлянском районе. На местах работают медики и спасатели. После взрывов в части Харькова наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.
Днем 6 октября российская армия ударила по Запорожью. Взрывы раздались в нескольких районах. Россияне атаковали территорию одного из предприятий Запорожья.
В ночь на 6 октября российская оккупационная армия атаковали Харьков и область ударными дронами. Есть пострадавшие. Два человека погибли.
Другие новости:
- Не только "Фламинго": какие украинские ракеты дальностью 1000+ км уже бьют по РФ
- "Времени осталось немного": Зеленский сообщил о решении по свету в регионах
- Таких дальнобойных ударов еще не было: взрывы прогремели на сверхмощном НПЗ в РФ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред