РФ атаковала Черниговскую область: без света - 61 тысяча абонентов, введены графики

В Черниговской области будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии.

РФ атаковала Черниговскую область / Коллаж: Главред, фото: Черниговская ОГА, facebook.com/Александр Селиверстов

Что известно:

В Прилуках 61 тысяча абонентов осталась без света

Из-за атаки БпЛА введены почасовые отключения в двух очередях

В результате атаки загорелся склад с зерном

В ночь на вторник, 7 октября, РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в городе Прилуки Черниговской области. Без электроснабжения остались более 61 тысячи абонентов. Об этом сообщило "Черниговоблэнерго".

Ночью Прилуки стали целью атаки дронов-камикадзе "Шахед", направленных на критическую инфраструктуру. В результате удара был поврежден один из объектов энергетической системы. Пострадавших от атаки БпЛА нет.

"Сегодня утром целью врага стала Прилуччина. Снова имеем попадание в энергетический объект. Без электроснабжения одномоментно осталась более 61 тысячи абонентов", - отметили в "Черниговоблэнерго".

Из-за атаки на Черниговщине были введены почасовые отключения электроэнергии. Энергетики работают над оперативным восстановлением питания.

"На Черниговщине местным облэнерго вынужденно введены почасовые отключения в объеме двух очередей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, но их проведение осложняется воздушными тревогами", - сообщили в "Укрэнерго".

Удар по Чернигову

Кроме этого, в результате дроновых атак в Чернигове произошел пожар в жилом доме, поврежден объект энергосети. По словам председателя Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, один гражданский мужчина получил незначительные травмы, но от госпитализации отказался.

По словам начальника Черниговской ГВА Дмитрия Брижинского, чтобы избежать полного обесточивания города, энергетики маневрируют электричеством в сетях, отдавая приоритет критической инфраструктуре и жилым домам. Из-за таких переключений иногда возникают аварии, поэтому графики отключений могут не совпадать с объявленными.

"Несмотря на атаки, все объекты критической инфраструктуры были защищены, поэтому врагу не удается одновременно погрузить весь город в полную темноту. "Черниговводоканал" обеспечивает подачу воды и работу канализации, хотя из-за перепадов электропитания иногда случаются аварии", - отметил он.

Атака на аграрное предприятие

Председатель Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов сообщил, что российские дроны также нанесли удар по одному из аграрных предприятий Черниговщины. Попадание произошло по складу, где хранилось зерно.

"В результате попадания несколькими ударными дронами "Шахед" по гражданскому объекту, произошло возгорание, пожары", - отметил Селиверстов.

По данным ОВА, в Корюковском районе еще один дрон попал в инфраструктурное предприятие. Спасатели оперативно ликвидировали пожары, вызванные ударами.

Атак РФ в ночь на 7 октября - последние новости

Как сообщал Главред, утром 7 октября в Сумах прогремели взрывы, в городе частично исчезло электроснабжение. Угрозу движения вражеских дронов и применения авиационных средств предупреждали ВСУ.

Также Россия атаковала Полтавскую область дронами. В результате ударов произошли пожары в административных зданиях, повреждены жилой дом, хозяйственные и складские помещения, а также энергетический объект.

Кроме этого, в Сумах в результате атак пострадали жилые дома и часть города осталась без электричества. Вице-премьер Кулеба отметил, что Россия пытается холодом и темнотой сорвать отопительный сезон и парализовать Укрзализныцю.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

