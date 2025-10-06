Все в огне, везде руины: страшные кадры с первыми минутами после удара по Львовщине

Российские оккупанты атаковали Украину ракетами и "Шахедами". Взрывы прогремели и на Львовщине. Видео с первыми минутами после удара разлетелось в Сети.
В результате удара по селу Лапаевка погибла целая семья, среди них была и 15-летняя девочка.
Правоохранители одними из первых прибыла на место трагедии. Патрульные помогали людям выбираться из искореженных домов. Также они искали пострадавших.
"На видео с нагрудных бодикамер видно, как патрульные помогают людям выбраться из искореженных домов, отводят пострадавших к скорым и поддерживают их в первые минуты после удара. Полицейские также обеспечивают охрану мест попаданий и способствуют работе спасательных служб", - говорится в сообщении.
Смотрите видео с первыми минутами после атаки на Львовщине:
Отмечается, что целью россиян стали школа, детский сад, церковь, дома и больница.
"Враг ошибается, когда думает, что способен нас сломать - мы становимся только сильнее и сплоченнее", - говорится в сообщении.
Вражеский удар по селу Лапаевка на Львовщине - что известно
Как писал Главред, массированный ракетно-дроновой удар по Украине нанесла страна-агрессор РФ в ночь на воскресенье, 5 октября. Около пяти утра во Львове прогремела серия взрывов во время массированной атаки российских оккупантов. Мэр Андрей Садовый призвал жителей не выходить на улицу и закрыть окна в домах.
Впоследствии появилась информация о том, что в результате вражеской атаки на Львовщине есть погибшие и пострадавшие, а в части Львова отсутствует электроэнергия, также в городе пожары.
Известно, что погибшей девочке было всего 15 лет. Она была в собственном доме. Вместе с ребенком погибли ее мама, бабушка и дедушка. Папа Насти в больнице с тяжелыми травмами. Тела мамы и дочери нашли очень изуродованными, а отец девочки - единственный, кто чудом выжил.
"Это моя вся семья погибла... Это просто ужас. В 21 веке, чтобы так издевались над государством. И мир смотрит. Они ждут, чтобы прилетело к ним", - сказала родственница погибших со слезами на глазах.
Сосед погибших рассказал, что хорошо знал погибших пенсионеров - Любу и Михаила. Анастасия была прямо в эпицентре удара.
