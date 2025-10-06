Враг изменил тактику на фронте: в Генштабе рассказали важный нюанс

О главном:
- Генштаб сообщает о массированных атаках и дронах-камикадзе
- Украинские военные отбили большинство штурмов противника
- Уничтожены танк, бронетехника и беспилотники оккупантов
В течение 5 октября на российско-украинском фронте зафиксировали 192 боевых столкновения. На Покровском направлении украинские военные уничтожили 133 оккупанта, из которых 83 - безвозвратно.
Как сообщил Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 22:00: "Сегодня российские войска нанесли массированный ракетно-авиационный удар 53 ракетами и 40 авиационных ударов, сбросив 77 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли 1862 дроны-камикадзе и осуществили 2983 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов."
Ситуация на ключевых направлениях
Северо-Слобожанское и Курское направления: отбито семь штурмов, одно боестолкновение продолжается; враг нанес три авиаудара и 123 обстрела, пять из них - из РСЗО.
Южно-Слобожанское направление: 29 атак в районах Волчанских Хуторов, Отрадного, Бологовки и других; шесть боев продолжаются.
Купянское и Лиманское направления: враг проводил наступательные действия, часть боев продолжается.
Северское направление: девять штурмов отбито; одно боевое столкновение продолжается.
Краматорское и Торецкое направления: большинство атак остановлено, но несколько боев продолжаются.
Результаты обороны на Покровском направлении
Противник 39 раз пытался продвинуться на позиции украинских подразделений в районах Владимировки, Сухецкого, Звирово, Никаноровки, Золотого Колодезя, Родинского, Красного Лимана, Миролюбовки и других населенных пунктов. Пять столкновений продолжаются.
"По предварительным данным, сегодня на этом направлении были обезврежены 133 оккупанта, из них 83 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили танк, две боевые бронированные машины, две единицы автомобильной техники, четыре беспилотных летательных аппарата, две единицы специальной техники; повреждены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, две единицы специальной техники и одна вражеская пушка."
Экспертная оценка и планы врага
По словам военного эксперта Дениса Поповича, летнее наступление российских войск потерпело поражение, поэтому враг планирует перенести активные действия на осень. Идея создания буферной зоны в Сумской области была отвергнута, что подтверждает передислокация российских сил в Донецкую область.
Попович добавил, что оккупанты не смогли захватить Покровск, Мирноград и подготовить условия для наступления на Славянск и Краматорск; контроль над Константиновкой остался лишь в планах врага. "Очевидно, что российское командование перенесло эти задачи на осень", - отметил эксперт. По его оценке, враг вероятно попытается окружить Покровск и Мирноград, продвинуться к Константиновке и активизировать наступление в направлении Запорожья.
Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский отметил, что ситуацию вблизи поселка Ямполь в Донецкой области удалось стабилизировать.
Отметим, что Силы обороны Украины на Покровском направлении смогли освободить 180 квадратных километров территории и зачистить 200 кв. км от вражеских войск. Об этом рассказал командующий Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майор Игорь Плахута в интервью Укринформу.
Кроме того, на фронте начался новый этап боевых действий, обусловленный ухудшением погодных условий. Как отметил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, холод, дожди и грязь меняют условия на поле боя, усложняя передвижение и заставляя армию адаптировать тактику. В то же время для ВСУ, имея значительный опыт, такая ситуация не является новой.
