Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Враг изменил тактику на фронте: в Генштабе рассказали важный нюанс

Руслан Иваненко
6 октября 2025, 02:09
22
Генштаб сообщает о массированных ударах российских войск и активном использовании дронов-камикадзе против позиций ВСУ.
ВСУ, Фронт, Война
Враг совершил десятки штурмов на разных направлениях / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

О главном:

  • Генштаб сообщает о массированных атаках и дронах-камикадзе
  • Украинские военные отбили большинство штурмов противника
  • Уничтожены танк, бронетехника и беспилотники оккупантов

В течение 5 октября на российско-украинском фронте зафиксировали 192 боевых столкновения. На Покровском направлении украинские военные уничтожили 133 оккупанта, из которых 83 - безвозвратно.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 22:00: "Сегодня российские войска нанесли массированный ракетно-авиационный удар 53 ракетами и 40 авиационных ударов, сбросив 77 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли 1862 дроны-камикадзе и осуществили 2983 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов."

видео дня

Ситуация на ключевых направлениях

Северо-Слобожанское и Курское направления: отбито семь штурмов, одно боестолкновение продолжается; враг нанес три авиаудара и 123 обстрела, пять из них - из РСЗО.

Южно-Слобожанское направление: 29 атак в районах Волчанских Хуторов, Отрадного, Бологовки и других; шесть боев продолжаются.

Купянское и Лиманское направления: враг проводил наступательные действия, часть боев продолжается.

Северское направление: девять штурмов отбито; одно боевое столкновение продолжается.

Краматорское и Торецкое направления: большинство атак остановлено, но несколько боев продолжаются.

Результаты обороны на Покровском направлении

Противник 39 раз пытался продвинуться на позиции украинских подразделений в районах Владимировки, Сухецкого, Звирово, Никаноровки, Золотого Колодезя, Родинского, Красного Лимана, Миролюбовки и других населенных пунктов. Пять столкновений продолжаются.

"По предварительным данным, сегодня на этом направлении были обезврежены 133 оккупанта, из них 83 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили танк, две боевые бронированные машины, две единицы автомобильной техники, четыре беспилотных летательных аппарата, две единицы специальной техники; повреждены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, две единицы специальной техники и одна вражеская пушка."

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Экспертная оценка и планы врага

По словам военного эксперта Дениса Поповича, летнее наступление российских войск потерпело поражение, поэтому враг планирует перенести активные действия на осень. Идея создания буферной зоны в Сумской области была отвергнута, что подтверждает передислокация российских сил в Донецкую область.

Попович добавил, что оккупанты не смогли захватить Покровск, Мирноград и подготовить условия для наступления на Славянск и Краматорск; контроль над Константиновкой остался лишь в планах врага. "Очевидно, что российское командование перенесло эти задачи на осень", - отметил эксперт. По его оценке, враг вероятно попытается окружить Покровск и Мирноград, продвинуться к Константиновке и активизировать наступление в направлении Запорожья.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский отметил, что ситуацию вблизи поселка Ямполь в Донецкой области удалось стабилизировать.

Отметим, что Силы обороны Украины на Покровском направлении смогли освободить 180 квадратных километров территории и зачистить 200 кв. км от вражеских войск. Об этом рассказал командующий Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майор Игорь Плахута в интервью Укринформу.

Кроме того, на фронте начался новый этап боевых действий, обусловленный ухудшением погодных условий. Как отметил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, холод, дожди и грязь меняют условия на поле боя, усложняя передвижение и заставляя армию адаптировать тактику. В то же время для ВСУ, имея значительный опыт, такая ситуация не является новой.

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Генштаб ВСУ новости Украины Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Враг изменил тактику на фронте: в Генштабе рассказали важный нюанс

Враг изменил тактику на фронте: в Генштабе рассказали важный нюанс

02:09Фронт
"Стратегическая цель России": генерал раскрыл секрет массированных ударов по Украине

"Стратегическая цель России": генерал раскрыл секрет массированных ударов по Украине

00:25Война
Почти два десятка дронов: Харьков под массированной атакой дронов, есть пострадавшие

Почти два десятка дронов: Харьков под массированной атакой дронов, есть пострадавшие

00:19Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 5 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 6 октября: Ракам - финансовые потери, Стрельцам - хорошие новости

Гороскоп на завтра 6 октября: Ракам - финансовые потери, Стрельцам - хорошие новости

Гороскоп на неделю с 6 по 12 октября: Девам - серьезные перемены, Ракам - обман

Гороскоп на неделю с 6 по 12 октября: Девам - серьезные перемены, Ракам - обман

Во Львове прогремели мощные взрывы: РФ ударила дронами и ракетами "Кинжал"

Во Львове прогремели мощные взрывы: РФ ударила дронами и ракетами "Кинжал"

РФ ночью атаковала Украину сотнями дронов, "Калибрами", Х-101 и "Кинжалами"

РФ ночью атаковала Украину сотнями дронов, "Калибрами", Х-101 и "Кинжалами"

Последние новости

02:37

Не упустите свой шанс: названы самые удачные дни октября для каждого знака зодиака

02:09

Враг изменил тактику на фронте: в Генштабе рассказали важный нюанс

01:30

Роман Сасанчин хочет забрать к себе дочь после развода - как отреагировала экс-жена

01:06

"Почему ты не идешь играть": Караваев жестко "наехал" на фаната после неудачного матчаВидео

00:25

"Стратегическая цель России": генерал раскрыл секрет массированных ударов по Украине

Путин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - ЧаленкоПутин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - Чаленко
00:19

Почти два десятка дронов: Харьков под массированной атакой дронов, есть пострадавшие

05 октября, воскресенье
23:47

Мама и папа на стиле: Леся Никитюк поделилась редким фото с женихом-военным

23:16

Это не просто "ковер": какую ловушку скрывает опавшие листья для водителей

23:06

Белгородская область в блэкауте: ракета влупила по российской энергетикеВидео

Реклама
22:22

Для ударов по НПЗ РФ Украина уже использует "Фламинго" - The Economist

22:06

Китай помогал России бить по Львовщине: ракеты и дроны наводились спутниками

21:57

Зимний сон без вредителей: эффективные методы обработки сада после опадения листьевВидео

21:08

"Излучала тепло и вдохновение": умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка

20:42

"Целью не является поражение РФ": Фицо сделал резкое заявление о войне в Украине

20:41

Молчунья Ева Бушмина засветилась в Киеве - детали

20:05

Температура опустится до 0: названы регионы, где будет мокрый снег и дождь

20:02

Убийство украинки в США: в одном из штатов приняли "Закон Ирины"

19:54

Даст ли Трамп Томагавки Украине?мнение

19:52

"Агрессор" требует "справедливости" - в РФ возмущены решением ФИФА по Израилю

19:43

Почему отец короля Даниила Галицкого "был крокодилом": историк раскрыл нюансВидео

Реклама
19:37

Четыре знака зодиака, которые становятся самыми ленивыми мужьями

19:26

Китайский гороскоп на завтра 6 октября: Крысам - нервы, Обезьянам - стресс

18:52

"Эй, тыл, дай нам людей": технологии на войне не спасут, когда у врага больше военных

18:47

Зеленский дал срочное поручение после удара по энергетике: детали

18:47

Страна под атакой жесткой магнитной бури: на Украину обрушился 5-балльный шторм

18:01

Атака РФ по Украине: Путин смеется над Западом, уверен Зеленский

17:59

Ученые открыли новый способ измерения времени - что меняетсяВидео

17:42

Тело искали под завалами: на Львовщине погибла 15-летняя девочка с семьейФото

17:36

Надя Дорофеева оказалась во Львове во время атаки РФ

17:32

"Взяли регион в полукольцо": Игнат назвал особенность массированного удара РФ

17:07

Мобилизация усилится: ТЦК будут вызывать голосовавших на выборах

16:30

Россия нанесла самый мощный удар по Львову с начала войнымнение

16:17

Люди, родившиеся в эти даты, будут самыми преданными друзьями

15:50

Считали сокровищем и носили как талисман: раскрыт секрет стеклянных шариков из СССРВидео

15:34

В Винницкой области рыбак поймал трофейную рыбу: "речной монстр" весит 40 кг

15:14

Почему 6 октября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

15:12

Угроза блэкаута и риски для отопительного сезона: новые детали удара РФ

14:42

Россия запустила по Украине более 500 ракет и дронов - названа основная цель атаки

14:29

Невеста в шоке: подруга отказалась идти к алтарю из-за странной причины

14:29

Время сделать запасы: в Украине резко подорожают популярные продукты

Реклама
14:18

Закричала и отвернулась: беременная Бех-Романчук узнала пол первенцаВидео

14:06

Передача Украине ракет Tomahawk - Путин выступил с громким заявлениемВидео

13:50

Осень подготовила сюрпризы на 6 октября: где завтра понадобится зонт

13:39

Безработная Оксана Баюл распродает имущество в США - подробности

13:23

Под Покровском ВСУ перешли в контратаку: что удалось отвоевать у врага

12:59

Забудьте про скребки: гениальный способ моментально убирает жир со стекла духовкиВидео

12:46

"Все погибли": щемящие подробности о семье, которую убила РФ во Львовской области

12:21

Путин может открыть второй фронт в войне - раскрыт тревожный сценарий

12:18

Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 октября

12:07

Прицельный удар дрона: РФ убила на Донбассе известного французского журналиста

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять