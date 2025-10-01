Три области на грани опасности: офицер ВСУ оценил угрозу "ползучего наступления" РФ

Армия РФ пытается протиснуться с восточного направления после неудач во время атак с юга Запорожской области.

Противник активно давит на Покровском направлении/ Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Минобороны РФ

Ситуация на Новопавловском направлении остаётся критической

Россияне давят вдоль реки Волчья на границе трех областей

Обстановка на Новопавловском направлении остается напряженной из-за активных действий российских войск. Об этом в эфире "Суспільного" сообщил майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук.

"Враг использует то, что он растянул наши Силы обороны. И мы не готовы на каждом отрезке фронта обеспечить ту качественную оборону, которая нужна на всех отрезках. Они продвигаются вдоль реки Волчья и таким образом создают давление на админграницы трех областей. Они давят из Донецкой области на Днепропетровскую и Запорожскую. И это угроза того, что в далекой перспективе может создать определенное давление на Гуляйполовскую агломерацию", - сказал он. видео дня

Россияне меняют тактику и давят с востока

По словам Ткачука, в Запорожской области противнику трудно прорываться с юга, поэтому он пытается активнее действовать с восточного направления.

В то же время сложной остается ситуация на Покровском направлении.

"Несмотря на то, что к северу от Покровска, на Добропольском направлении, ситуация становится для нас более приемлемая и оптимистичная. Так как в определенных оперативных окружениях около 1000 российских солдат и 3000 убитых за последнее время. Но давление с юга на Покровск дальше происходит. На всем отрезке фронта от Удачного до Шевченкового происходят тяжелые бои, враг поджимает с юга очень активно", - подчеркнул Ткачук.

Генштаб: враг сосредотачивает наступление на Покровском и Добропольском направлениях

Российские войска планируют сосредоточить основные усилия на двух ключевых направлениях - Покровском и Добропольском. Об этом в интервью "Укринформу" заявил начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов.

По его словам, сейчас ситуация на передовой остается сложной. Враг активно штурмует позиции украинских войск, создавая численное преимущество в 5-6 раз.

"Наступательные действия враг ведет вдоль всей линии соприкосновения на тринадцати основных оперативных направлениях, интенсивность которых в среднем составляет 160-190 штурмов в сутки", - подчеркнул Гнатов.

Покровск / Инфографика: Главред

Он уточнил, что наиболее напряженной является ситуация на востоке Украины. Там армия РФ имеет значительное преимущество в живой силе и технике, используя авиацию, артиллерию и ударные БпЛА для проведения наступления высокой интенсивности.

По словам генерала, враг стремится взять под контроль Часов Яр и Торецк, создать условия для блокирования Константиновки и охвата Покровско-Мирноградской агломерации.

Как писал Главред, сосредоточение наступательных действий именно на этих участках может свидетельствовать о попытке РФ изменить баланс сил на востоке и заставить ВСУ рассредоточить оборону.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что воины 73 морского центра Сил специальных операций ВСУ успешно разгромили позиции российских оккупантов на Северо-Слобожанском направлении.

Кроме того, ситуация на Покровском направлении резко меняется из-за сложных погодных условий, в частности сильного ветра и нестабильного неба. Об этом Армия TV рассказал пресс-офицер 14-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Червона Калина" Максим Бакулин.

Накануне со слов президента Владимира Зеленского стало известно, что Силы обороны Украины продолжают контрнаступательную операцию вблизи Доброполья и имеют значительные успехи.

