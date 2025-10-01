Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Враг массированно пошел вперед: военный сообщил о новой операции РФ на фронте

Анна Косик
1 октября 2025, 12:37
3648
На фронте начинается адаптация к новым условиям ведения боевых действий.
ВСУ, армия РФ
Оккупанты несмотря на большие проблемы массово бросают пехоту на штурмы / Колаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Генштаб ВСУ

Что сообщил военный:

  • Погода усложнила продвижение оккупантов на фронте
  • На Покровском направлении у РФ есть много проблем
  • Враг теряет много живой силы во время штурмов

Ситуация на Покровском направлении резко меняется из-за сложных погодных условий, в частности сильного ветра и нестабильного неба. Об этом Армия TV рассказал пресс-офицер 14-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Червона Калина" Максим Бакулин.

По его словам, из-за сильных ветров враг не может эффективно использовать дроны, а пехотные штурмы оккупационной армии страны-агрессора России заканчиваются серьезными потерями.

видео дня

Как погода изменила обстановку на фронте

Из-за ухудшения погодных условий многие дроны просто сдувает, поэтому как и российским войскам, так и украинским защитникам надо адаптироваться к сезонным изменениям.

Но у оккупантов и без погоды хватает проблем. Например, недавно враг массово пошел вперед пехотой, но при этом не успел подтянуть огневые средства. В результате ежедневно противник теряет огромное количество личного состава.

"Я смотрю только по тому, что наносит наша бригада. Они сейчас "идут во все тяжкие". Имеют и окружение, и имеют огромные потери, имеют проблемы с логистикой. Соответственно, нам будет о чем сказать, но надо довести это до конца", - добавил военный.

Что ждет россиян на Покровском направлении

Главред писал, что по словам спикера оперативно-стратегической группировки "Днепр" Виктора Трегубова, российским подразделениям на Добропольском направлении грозит уничтожение или попадание в плен.

Доброполье
Доброполье / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее аналитики ISW сообщили, что армия страны-агрессора России продолжает штурмы на Донбассе, но оккупанты несут критические потери возле Доброполья и Новопавловки.

Накануне со слов президента Владимира Зеленского стало известно, что Силы обороны Украины продолжают контрнаступательную операцию вблизи Доброполья и имеют значительные успехи.

Напомним, Главред писал, что воины 73 морского центра Сил специальных операций ВСУ успешно разгромили позиции российских оккупантов на Северо-Слобожанском направлении.

Другие новости:

О персоне: Максим Бакулин

Максим Бакулин - представитель 14-й бригады оперативного назначения имени Ивана Богуна, также известной как бригада "Червона Калина".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Покровск Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Только один путь: в Кремле прокомментировали идею встречи Путина и Зеленского

Только один путь: в Кремле прокомментировали идею встречи Путина и Зеленского

13:42Война
Враг массированно пошел вперед: военный сообщил о новой операции РФ на фронте

Враг массированно пошел вперед: военный сообщил о новой операции РФ на фронте

12:37Фронт
"Едва не лето": синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине

"Едва не лето": синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине

11:36Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Становится тревожно: в России начали говорить о выходе из войны против Украины

Становится тревожно: в России начали говорить о выходе из войны против Украины

Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Когда выключаются камеры: принц Уильям и Кейт Миддлтон резко изменили поведение

Когда выключаются камеры: принц Уильям и Кейт Миддлтон резко изменили поведение

Как быстро заснуть и получить лучший ночной сон - ученые раскрыли секрет

Как быстро заснуть и получить лучший ночной сон - ученые раскрыли секрет

"Становлюсь старше": Светлана Билоножко вынуждена есть в пять раз меньше

"Становлюсь старше": Светлана Билоножко вынуждена есть в пять раз меньше

Последние новости

14:10

Леонтьев сообщил о тяжелой утрате: что случилось

14:01

Идеальный живот: Леся Никитюк раскрыла секрет стройной фигуры после родовВидео

13:56

Красивые и мелодичные: какие женские имена приносят счастье

13:42

Только один путь: в Кремле прокомментировали идею встречи Путина и Зеленского

13:32

Предатель, который освобождал невольников: дилемма Ивана Сирко, которую не решили до сих пор

Заморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябреЗаморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябре
13:28

Настоящая бомба: не просто макароны, а настоящий шедевр на ужинВидео

13:21

Мечта Путина о демилитаризации Украины стала его кошмаром - Atlantic Council

13:08

Чиновникам в Украине хотят снизить зарплаты: в Раде сделали заявление

12:48

Красавчик-блондин: Пономарев показал, как выглядел 25 лет назад

Реклама
12:38

"Танцоры" океана: есть ли крабы в Украине и почему они ходят боком

12:37

Враг массированно пошел вперед: военный сообщил о новой операции РФ на фронте

12:33

Умер один из основателей "Пиккардийской терции" - первые детали

12:20

РФ и Беларусь могут устроить диверсию против Польши, чтобы обвинить Украину - ISW

12:09

Они боятся: Киркоров рассказал о детях, которые вернулись в РФ

11:51

"Четыре года в колонии": в РФ приговорили известную певицу за позицию

11:46

Украинский "Вампир" отправил к Кобзону экс-гауляйтера Новой Каховки

11:36

"Едва не лето": синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине

11:36

Шевченко против Ленина: почему памятники Кобзарю не сносят, а строят по всему миру

11:15

Вырванные двери и окна: известный комик остался без жилья после тяжелой операции

11:11

В США впервые с 2019 наступил шатдаун, правительство приостановило работу

Реклама
11:09

В Одессе во время ливня волна накрыла семью из пяти человек: все они погиблиФотоВидео

11:02

Гороскоп Таро на завтра 2 октября: Тельцам - пришло время, Львам - отступить

10:53

Партизаны уничтожили логистику Шахедов, которыми РФ обстреливает Украину - детали

10:45

Китайский гороскоп на завтра 2 октября: Тиграм - неудачи, Змеям - трудности

10:27

РФ запустила "Искандер" по селу на Черниговщине: погиб мужчина, есть разрушения

10:26

Дочь Филиппа Киркорова рассекретила мать: путинисту пришлось признать

10:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 октября (обновляется)

10:11

Вспыхнул без атаки: в РФ масштабный пожар на одном из важных объектов Путина

10:09

Муж Ани Лорак повторил судьбу Мурата Налчаджиоглу - что известно

10:05

Почему 2 октября нельзя начинать новых дел: какой церковный праздник

10:05

Появятся ли в Украине Томагавки - что может помешать ударам по России

09:43

Тестирование бесплатное: для украинцев Starlink заработает просто на смартфоне

09:28

Кремль усиливает пропаганду, россияне устали от войны - Politico

09:27

"Кнут" для Путина: президент Финляндии рассказал о стратегии Трампа в отношении РФ

09:22

"Выстрел в голову": Бех-Романчук впервые прокомментировала скандал с допингом

09:15

Зашуршит в карманах: три знака китайского зодиака разбогатеют в октябре

08:53

Без стратегии тактические успехи не спасут Украинумнение

08:42

Трагедия в Одессе: масштабный потоп унёс жизни 9 человек, среди жертв - ребенокФото

08:29

Критическая ситуация на Запорожской АЭС: в МАГАТЭ отреагировали

08:15

Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:14

В Киеве - взрывы: город атаковали вражеские дроны

07:28

Сестра короля Великобритании приехала в Киев: в чем цель визита

06:41

Россия ударила КАБами и ракетами по Харькову: вспыхнули пожары, есть пострадавшиеФото

06:10

О Томагавках для Украины: США начали гибридную войну чужими рукамимнение

06:00

Обхитрила всех: Алла Пугачева обкрутила РФ по полной

05:43

Гороскоп на завтра 2 октября: Львам - сюрприз, Весам - большое счастье

05:24

От магазинного не отличить: как приготовить дома ванильный сахар

04:55

Невероятный прорыв в медицине: ученые изобрели костный "суперклей"

04:30

Время изобилия: четыре знака зодиака получат послание от Вселенной 1 октября

03:28

Кому упадут на голову деньги в октябре: астрологи назвали три знака зодиака

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять