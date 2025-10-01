Враг массированно пошел вперед: военный сообщил о новой операции РФ на фронте

На фронте начинается адаптация к новым условиям ведения боевых действий.

Оккупанты несмотря на большие проблемы массово бросают пехоту на штурмы / Колаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Генштаб ВСУ

Что сообщил военный:

Погода усложнила продвижение оккупантов на фронте

На Покровском направлении у РФ есть много проблем

Враг теряет много живой силы во время штурмов

Ситуация на Покровском направлении резко меняется из-за сложных погодных условий, в частности сильного ветра и нестабильного неба. Об этом Армия TV рассказал пресс-офицер 14-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Червона Калина" Максим Бакулин.

По его словам, из-за сильных ветров враг не может эффективно использовать дроны, а пехотные штурмы оккупационной армии страны-агрессора России заканчиваются серьезными потерями.

Как погода изменила обстановку на фронте

Из-за ухудшения погодных условий многие дроны просто сдувает, поэтому как и российским войскам, так и украинским защитникам надо адаптироваться к сезонным изменениям.

Но у оккупантов и без погоды хватает проблем. Например, недавно враг массово пошел вперед пехотой, но при этом не успел подтянуть огневые средства. В результате ежедневно противник теряет огромное количество личного состава.

"Я смотрю только по тому, что наносит наша бригада. Они сейчас "идут во все тяжкие". Имеют и окружение, и имеют огромные потери, имеют проблемы с логистикой. Соответственно, нам будет о чем сказать, но надо довести это до конца", - добавил военный.

Что ждет россиян на Покровском направлении

Главред писал, что по словам спикера оперативно-стратегической группировки "Днепр" Виктора Трегубова, российским подразделениям на Добропольском направлении грозит уничтожение или попадание в плен.

Доброполье / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее аналитики ISW сообщили, что армия страны-агрессора России продолжает штурмы на Донбассе, но оккупанты несут критические потери возле Доброполья и Новопавловки.

Накануне со слов президента Владимира Зеленского стало известно, что Силы обороны Украины продолжают контрнаступательную операцию вблизи Доброполья и имеют значительные успехи.

Напомним, Главред писал, что воины 73 морского центра Сил специальных операций ВСУ успешно разгромили позиции российских оккупантов на Северо-Слобожанском направлении.

О персоне: Максим Бакулин Максим Бакулин - представитель 14-й бригады оперативного назначения имени Ивана Богуна, также известной как бригада "Червона Калина".

