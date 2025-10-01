Украинский "Вампир" отправил к Кобзону экс-гауляйтера Новой Каховки

Коллаборант Владимир Леонтьев, осужденный за похищение людей, ликвидирован утром 1 октября.

Владимир Леонтьев был атакован дроном "Баба-яга" / Коллаж: Главред, фото: t.me/SALDO_VGA

Кратко:

В Новой Каховке дрон Vampire атаковал коллаборанта Леонтьева

Его доставили в больницу в тяжёлом состоянии, но он умер от ранений

Для РФ он считался одним из ключевых пособников оккупационной администрации

Гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинский беспилотник атаковал одного из коллаборантов в городе Новая Каховка – Владимира Леонтьева. Пособник оккупантов умер в больнице.

Леонтьева атаковал дрон Vampire.

"Сегодня утром при атаке вражеского дрона "Баба-яга" (так россияне называют дрон Vampire, – ред.) пострадал председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев", - написал Сальдо в Telegram.

Леонтьева атаковал дрон / Фото: t.me/SALDO_VGA

Леонтьева забрали в больницу. Сначала Сальдо сообщил о "тяжелом состоянии" коллаборанта, а потом стало известно о его смерти.

Удар "Бабы-Яги" отправил к Кобзону коллаборанта / Фото: t.me/SALDO_VGA

"С великой скорбью сообщаю, что Владимир Павлович Леонтьев скончался в больнице от полученных ранений. Врачи боролись до последнего, но спасти его не удалось", - заявил гауляйтер Херсощины.

Сальдо заявил, что Леонтьев был "настоящим патриотом, горячо любившим Россию и Херсонщину". По его словам, ликвидированный коллаборант был одним "из первых сторонников "Единой России".

Что известно о Леонтьеве

Владимиру Леонтьеву был 61 год. По данным местного издания Мост, в апреле 2022 года оккупанты назначили его так называемым главой Новой Каховки. Тогда же Леонтьев получил подозрение в коллаборационной деятельности.

В июне 2023 года Леонтьев заявлял, что подрыв Каховской ГЭС якобы совершили вовсе не оккупанты из РФ. Коллаборант также уверял – ситуация вроде бы под контролем оккупантов и призывал не паниковать.

В конце апреля в "Центре журналистских расследований" сообщали, что Нововоронцовский районный суд заочно признал Леонтьева виновным в нарушении законов и обычаев войны. В марте 2022 года он отдал приказ ВС РФ похитить и пытать городского голову Берислава Александра Шаповалова. За это Леонтьеву назначили 15 лет заключения.

Также Леонтьева судили за похищение журналиста из Каховки Олега Батурина, мэра Таврийска Николая Ризака и секретаря Новокаховского городского совета Дмитрия Васильева. По данным Детектор Медиа, пленных жестоко избивали, длительное время держали прикованными наручниками, лишали воды и пищи, давили на них психологически. Через 9 месяцев после освобождения Васильев умер.

В мае 2023 года Леонтьев рассказывал, что на него, якобы, совершили покушение.

Как писал Главред, в приграничном районе Курской области 2 июля был ликвидирован российский генерал-майор Михаил Гудков — заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России. Вместе с ним был ликвидирован также его напарник, Нариман Шихалиев.

В декабре 2024 года в Москве в результате взрыва были убиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Накануне Служба безопасности Украины заочно сообщила генералу о подозрении.

