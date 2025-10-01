Украинский "Вампир" отправил к Кобзону экс-гауляйтера Новой Каховки

Кратко:
- В Новой Каховке дрон Vampire атаковал коллаборанта Леонтьева
- Его доставили в больницу в тяжёлом состоянии, но он умер от ранений
- Для РФ он считался одним из ключевых пособников оккупационной администрации
Гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинский беспилотник атаковал одного из коллаборантов в городе Новая Каховка – Владимира Леонтьева. Пособник оккупантов умер в больнице.
Леонтьева атаковал дрон Vampire.
"Сегодня утром при атаке вражеского дрона "Баба-яга" (так россияне называют дрон Vampire, – ред.) пострадал председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев", - написал Сальдо в Telegram.
Леонтьева забрали в больницу. Сначала Сальдо сообщил о "тяжелом состоянии" коллаборанта, а потом стало известно о его смерти.
"С великой скорбью сообщаю, что Владимир Павлович Леонтьев скончался в больнице от полученных ранений. Врачи боролись до последнего, но спасти его не удалось", - заявил гауляйтер Херсощины.
Сальдо заявил, что Леонтьев был "настоящим патриотом, горячо любившим Россию и Херсонщину". По его словам, ликвидированный коллаборант был одним "из первых сторонников "Единой России".
Что известно о Леонтьеве
Владимиру Леонтьеву был 61 год. По данным местного издания Мост, в апреле 2022 года оккупанты назначили его так называемым главой Новой Каховки. Тогда же Леонтьев получил подозрение в коллаборационной деятельности.
В июне 2023 года Леонтьев заявлял, что подрыв Каховской ГЭС якобы совершили вовсе не оккупанты из РФ. Коллаборант также уверял – ситуация вроде бы под контролем оккупантов и призывал не паниковать.
В конце апреля в "Центре журналистских расследований" сообщали, что Нововоронцовский районный суд заочно признал Леонтьева виновным в нарушении законов и обычаев войны. В марте 2022 года он отдал приказ ВС РФ похитить и пытать городского голову Берислава Александра Шаповалова. За это Леонтьеву назначили 15 лет заключения.
Также Леонтьева судили за похищение журналиста из Каховки Олега Батурина, мэра Таврийска Николая Ризака и секретаря Новокаховского городского совета Дмитрия Васильева. По данным Детектор Медиа, пленных жестоко избивали, длительное время держали прикованными наручниками, лишали воды и пищи, давили на них психологически. Через 9 месяцев после освобождения Васильев умер.
В мае 2023 года Леонтьев рассказывал, что на него, якобы, совершили покушение.
Как писал Главред, в приграничном районе Курской области 2 июля был ликвидирован российский генерал-майор Михаил Гудков — заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России. Вместе с ним был ликвидирован также его напарник, Нариман Шихалиев.
В декабре 2024 года в Москве в результате взрыва были убиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Накануне Служба безопасности Украины заочно сообщила генералу о подозрении.
Другие новости:
- "Пошел к Кобзону": умер пропагандист РФ Максудов, попавший под удар на фронте
- Путин может ликвидировать Лукашенко: назван вероятный способ и главное условие
- Умер Тигран Кеосаян: что написала Симоньян
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред