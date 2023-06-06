"Ужасной угрозы - нет": "мэр"-коллаборант Новой Каховки солгал о подрыве ГЭС

После подрыва россиянами Каховской ГЭС 6 июня коллаборант-"мэр" Новой Каховки Владимир Леонтьев цинично лгал на весь мир - "ужасной угрозы нет"

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Коллаборант-"мэр" Новой Каховки Владимир Леонтьев лгал о подрыве Каховской ГЭС / коллаж Главред, скриншоты

Русский приспешник и коллаборант-"мэр" Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил о "многочисленных террористических ударах" по ГЭС – так, будто бы ее подрыв совершили вовсе не оккупанты из РФ. Его слова распространили русские пропагандистские СМИ.

"В результате многочисленных террористических ударов в два часа ночи были разрушены все верхние сооружения, расположенные над поверхностью воды. В результате вода бесконтрольно начала сбрасываться ниже по течению. По наихудшему прогнозу, вода могла подняться в течение пяти часов на максимальную отметку и затопить эту зону (показывает на карте – Главред). Затопления не произошло […]. Терроризм – страшно, но ужасной угрозы - нет", – нагло лгал Леонтьев.

Причем далее коллаборант уверял – ситуация вроде бы под контролем оккупантов и призывал не паниковать. Однако затем, сцепив зубы, сказал – "в зону подтопления могут попасть 300 домов".

При этом он признал, что в результате подрыва ГЭС появятся проблемы с поставкой воды во временно оккупированный Крым.

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС

Утром 6 июня стало известно, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС.

Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов с правого берега Днепра, которым угрожает подтопление. Эвакуировать население левого берега сейчас невозможно – он оккупирован. По словам Прокудина, критического уровня вода достигнет через 5 часов.

По данным СМИ, кроме дамбы, россияне взорвали турбины и генераторы Каховской ГЭС.

РосСМИ со ссылкой на экстренные службы пишут, что на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

Сообщается, что Новую Каховку и прибрежные села уже подтапливает.

В микрорайоне Корабел в Херсоне отключили электроснабжение в связи с подтоплением, которое возникло в результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами.

Смотрите видео - Оккупанты подорвали Каховскую ГЭС:

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