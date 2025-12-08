"Подано в суд": Клименко лично взялся за дело в нападении на ансамбль "Гуцулия"

Злоумышленникам сообщили о подозрении.

https://glavred.info/starnews/podano-v-sud-klimenko-lichno-vzyalsya-za-delo-v-napadenii-na-ansambl-guculiya-10722425.html Ссылка скопирована

Нападение на ансамблю "Гуцулия" - что ответила полиция / фото: t.me, Игорь Клименко, скрин видео

Вы узнаете:

Игорь Клименко отреагировал на нападение ансамбля "Гуцулия"

Как он относится к реакции полиции охраны

Национальная полиция Украины установила личности четырех участников нападения на артистов ансамбля "Гуцулия".

Как рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко на своей странице в соцсетях, фигурантам сообщили о подозрении в хулиганстве.

видео дня

"Национальная полиция установила личности четырех участников нападения. Это юные ребята: двоим - по 21 году, другим - 17 и 18 лет. Трем фигурантам уже сообщено о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц. Одному из подозреваемых суд уже избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Аналогичное ходатайство по инициативе полиции подано в суд и в отношении других фигурантов", - отметил Клименко.

Реакция Игоря Клименко / фото: скрин t.me, Игорь Клименко

С ообщается и о разбирательстве с полицией охраны.

"О действиях полицейских Управления полиции охраны, прибывших на место происшествия - по этому факту работает Главная инспекция", - добавил министр.

Также он ожидает доклада руководства Нацполиции.

"Поступок этих юношей – это нападение на людей. Это – преступление. И подобные действия не имеют оправданий ни по возрасту, ни по обстоятельствам. Каждый, кто избирает путь насилия, получит справедливое наказание", – отметил Клименко.

Напомним, нападение на артистов состоялось в носьна 7 декабря во Львовской области. Молодые люди отнеслись дерзко не только к членам ансамбля "Гуцулия", но и к полиции охраны.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, известная певица Анжелика Рудницкая высказалась о Таисии Повалий и Ани Лорак, которые перешли на сторону террористической России. Анжелика отметила, что заявления Повалий вызывают у нее отвращение.

А также актер и главный герой шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк отправил домой сразу двоих участниц после свидания с ним. Как стало известно, еще до церемонии роз домой ухали участница Оля Дзундза и Оксана Шанюк.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Игорь Клименко Игорь Владимирович Клименко — государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января по 7 февраля), с 2019 по 2023 год — глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред