"Подано в суд": Клименко лично взялся за дело в нападении на ансамбль "Гуцулия"

Национальная полиция Украины установила личности четырех участников нападения на артистов ансамбля "Гуцулия".
Как рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко на своей странице в соцсетях, фигурантам сообщили о подозрении в хулиганстве.
"Национальная полиция установила личности четырех участников нападения. Это юные ребята: двоим - по 21 году, другим - 17 и 18 лет. Трем фигурантам уже сообщено о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц. Одному из подозреваемых суд уже избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Аналогичное ходатайство по инициативе полиции подано в суд и в отношении других фигурантов", - отметил Клименко.
Сообщается и о разбирательстве с полицией охраны.
"О действиях полицейских Управления полиции охраны, прибывших на место происшествия - по этому факту работает Главная инспекция", - добавил министр.
Также он ожидает доклада руководства Нацполиции.
"Поступок этих юношей – это нападение на людей. Это – преступление. И подобные действия не имеют оправданий ни по возрасту, ни по обстоятельствам. Каждый, кто избирает путь насилия, получит справедливое наказание", – отметил Клименко.
Напомним, нападение на артистов состоялось в носьна 7 декабря во Львовской области. Молодые люди отнеслись дерзко не только к членам ансамбля "Гуцулия", но и к полиции охраны.
О персоне: Игорь Клименко
Игорь Владимирович Клименко — государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января по 7 февраля), с 2019 по 2023 год — глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".
