Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Правда, которую скрывает Москва: почему Галичина сломала имперский сценарий для Украины

Юрий Берендий
8 декабря 2025, 19:46
193
Галичина стала регионом, который сломал имперский сценарий Москвы, ведь она развивалась в свободе, недоступной украинцам под властью Российской империи.
Правда, которую скрывает Москва: почему Галичина сломала имперский сценарий для Украины
Что такое Галичина - как жили украинцы в Австро-Венгрии и в России / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале:

  • Какой была роль украинских земель в хозяйственной жизни Австро-Венгрии
  • Какая часть Украины входила в Австро-Венгрию
  • Как жили украинцы в Австро-Венгрии

Галичина более века развивалась вне российской оккупационной модели, и именно это сформировало регион, который сумел сохранить идентичность и противостоять имперским нарративам. Об этом в видео на YouTube рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов, передает 2+2.

Главред выяснил разницу между жизнью украинцев в Российской империи и в Австро-Венгрии.

видео дня

Чем уникальна Галичина

По его словам, еще тогда, когда большая часть Украины жила под давлением Российской империи, Галичина находилась в составе Австро-Венгрии - государства с другими законами, другим отношением к гражданам и другими возможностями.

"В 1848 году крестьян освободили от крепостничества, а с 1859 года была разрешена свободная промышленная-предпринимательская деятельность, простые люди могли вести бизнес", - рассказал Аким Галимов, проводя аналогию между жизнью украинцев под властями разных империй.

Смотрите видео о том, что такое Галичина и какие земли входит в Галичину:

Это контрастировало с российскими украинскими землями, где крепостничество сохранялось до 1861 года, а помещики могли продавать людей как собственность. Разница в подходе к человеческому достоинству проявлялась сразу.

Как жилось украинцам Галичины в Австро-Венгрии

В то время, как Россия запрещала украинский язык, печать и образование, в Галичине было иначе. Образовательная политика Австрии позволила украинцам развиваться культурно и формировать национальную идентичность.

"Украинцам там позволяли издавать свои книги и периодику, а во Львове с 1874 года можно было даже получить образование на украинском. В Австрийской империи не было запретов печати на украинском языке, подобных Эмскому указу или Валуевскому циркуляру в Российской империи", - отметил Аким Галимов.

Именно благодаря этому в регионе сформировалась своя интеллигенция и политические элиты, которые впоследствии станут двигателями украинского национального движения.

Роль греко-католиков в национальном пробуждении Украины

Галимов добавил, что Австрийская империя уравняла в правах греко-католиков и римо-католиков, что стало переломным моментом для региона. Впоследствии именно греко-католические священники стали носителями идеи независимости.

"Уже в 1774 году императрица Мария Терезия утвердила официальное название - греко-католики, которое мы знаем и сегодня. А в 1808 году во Львове была восстановлена галицкая греко-католическая митрополия. Греко-католические священники стали одним из главных проводников идеи национального возрождения и независимости Украины, а их дети стали ядром первой галицкой интеллигенции. В 1830-х кружок львовских греко-католических семинаристов "Русская Троица" во главе с Маркияном Шашкевичем, Иваном Вагилевичем и Яковом Головацким становится выразителем украинского национального возрождения в Галичине", - указывает он.

В то же время, во время революции 1848 года Главная Русская Рада публично провозгласила, что галичане - часть украинского народа. Это поставило точку в попытках создать из них отдельный "австрийский русинский" этнос.

Почему Кобзарь выпустили в Австрийской империи

В видео Галимов указывает на то, что в Австрийской империи не было запретов на печать на украинском. Поэтому когда российская цензура запретила "Кобзарь", первый нецензурированный тираж напечатали именно в Праге - на территории Австрии.

"Напечатанный тираж везли контрабандой обратно в Российскую империю, а часть оставалась на территории Галичины, где Кобзарь запрещен не был. Так, местные элиты брали на вооружение идеи Шевченко о возрождении украинского государства", - добавляет он.

Что такое Галичина

Галимов делает вывод, что Галичина - это регион с тысячелетней историей Руси, место древних цивилизаций и борьбы влиятельных европейских династий. Но главное - это земля, которая избежала российской оккупации до Первой мировой войны.

"Мне кажется, именно в этом ключевая особенность этого региона, которая дает ответ на многие вопросы. Не потому, что там какие-то наиболее украинские украинцы. Они там такие же, как и везде. Просто Галичина - это чуть дальше от Москвы и ее отравляющего влияния", - резюмирует он.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов- украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Галичина История Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Серия мощных взрывов в Сумах: враг атакует город, есть перебои со светом

Серия мощных взрывов в Сумах: враг атакует город, есть перебои со светом

21:30Война
Уже не 28 пунктов: Зеленский рассказал о значительных изменениях в мирном плане

Уже не 28 пунктов: Зеленский рассказал о значительных изменениях в мирном плане

21:04Мир
Зеленский впервые назвал кандидатов на должность главы ОП - кто заменит Ермака

Зеленский впервые назвал кандидатов на должность главы ОП - кто заменит Ермака

20:40Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Более 240 лет носил русские названия: какое имя сейчас имеет один из крупнейших городов Украины

Более 240 лет носил русские названия: какое имя сейчас имеет один из крупнейших городов Украины

Карта Deep State онлайн за 8 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девушки на пляже за 10 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девушки на пляже за 10 секунд

В Украине перепишут цены на доллар: сколько будет стоить валюта перед Новым годом

В Украине перепишут цены на доллар: сколько будет стоить валюта перед Новым годом

Короновали на 180 лет раньше Даниила Галицкого - кем был первый король Руси

Короновали на 180 лет раньше Даниила Галицкого - кем был первый король Руси

Последние новости

21:30

Серия мощных взрывов в Сумах: враг атакует город, есть перебои со светом

21:04

Уже не 28 пунктов: Зеленский рассказал о значительных изменениях в мирном плане

21:02

Экс-жены Тома Круза объединились ради его экс-герлфренд – СМИ

20:59

Нужна всего одна ложка: простой прием для стирки, который возвращает вещам яркость

20:40

Зеленский впервые назвал кандидатов на должность главы ОП - кто заменит Ермака

У Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - РозумныйУ Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - Розумный
20:16

Люди, родившиеся в эти месяцы, слишком креативны для офисной работы

20:10

С каким пробегом стоит покупать подержанное авто - эксперт назвал "золотую середину"

19:56

Оповещение о повестках и не только: какие новые функции появятся в "Резерв+"

19:46

Правда, которую скрывает Москва: почему Галичина сломала имперский сценарий для УкраиныВидео

Реклама
19:28

Украинцам грозят немалые штрафы за использование генератора: за что могут наказать

19:10

ВСУ отошли с части позиций под Покровском: что известно

19:10

Какие результаты у оккупантов за первую неделю декабрямнение

18:54

"Я был обездвиженный": Козловский признался, делает ли инъекции ботоксаВидео

18:48

"Война затянется": назван единственный реальный сценарий достижения мира

18:29

"Шахеды" с ракетами: эксперт объяснил, представляют ли они реальную угрозу для авиации

18:17

Украинцы будут без света до 16 часов: появились графики отключений на 9 декабря

18:02

В Украине резко подорожала вся валюта: новый курс на 9 декабря

17:58

Объявлен полный перечень номинантов на Золотой глобус-2026 – кто в списке

17:57

"Она меняется": что Юрий Ткач думает о удивительном похудении своей жены

17:41

Водителей призвали одевать старые носки на дворники в авто: причина удивитВидео

Реклама
17:30

Фильм "Острые козырьки" вернет на экраны Томаса Шелби — известна дата выходаВидео

17:25

Во время боевого задания - Воздушные силы сообщили о гибели пилота Су-27

17:25

Студентам в Украине поднимут стипендии: когда и на сколько

17:10

16 часов без света и больше: для каких городов и регионов графики отключений усилятФото

16:56

Почти 90 кг античных монет: археологи обнаружили 1800-летний уникальный клад

16:49

Россия готовит провокации в пяти городах: украинцев предупредили об опасности

16:48

"Какие глупости бывают": невеста Дмитрия Кулебы подробно рассказала о своей любви

16:40

В Украине начались аварийные отключения света - где больше не действуют графики

16:32

Возвращение "забытого эксперта": экс-член ВККС Козлов снова приобщен к конкурсам в судебной системе - СМИ

16:26

После массированных ударов: в Укрэнерго рассказали, где ситуация остается критической

16:21

Склады РФ вспыхивали один за другим: Генштаб сообщил о грандиозной операции

16:14

Короновали на 180 лет раньше Даниила Галицкого - кем был первый король Руси

15:57

Россияне обустроили новую военную базу в Мариуполе: раскрыты подробности

15:54

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке спящей собаки за 51 секунду

15:46

"Без квартиры, нет ничего": Котенко срочно попросил о помощи после обстрела

15:30

Пара купила дом стоимостью $1 млн, но попала в просак

15:24

Планы Путина о захвате Одессы: в ВМС сказали, пойдет ли Россия на такой шаг

15:19

"Нам важно понимать": в Кремле вышли с неожиданным заявлением о переговорах

15:10

"Позывной Художник": известный украинский деятель мобилизировался в ряды ВСУ

14:55

"Находится в коме": появились неутешительные новости о состоянии Степана Гиги

Реклама
14:50

Люди внезапно начали отказывать от солнечных панелей: в чем причины

14:46

"Серьезный проступок": женщину уволили, так как она приходила на работу слишком рано

14:42

По вкусу просто бомба: простой рецепт шикарного грибного паштета

14:23

Кабмин изменил процедуру бронирования: когда вступят в силу новые правила

14:12

Зеленский назвал "камни преткновения", из-за которых мирные переговоры зашли в тупик

13:54

В РФ бомбардировщик случайно ликвидировал пилотов: Игнат отреагировал с юмором

13:48

Почему 9 декабря нельзя выносить мусор после заката: какой церковный праздник

13:46

Украинцы заметят изменения в графиках отключений света: в Укрэнерго сказали когда

13:44

За жизнь родственников Софии Ротару боролись врачи — что произошло

13:41

Быстрее, чем сделать бутерброд: шикарная закуска на праздничный столВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять