Правда, которую скрывает Москва: почему Галичина сломала имперский сценарий для Украины

Галичина стала регионом, который сломал имперский сценарий Москвы, ведь она развивалась в свободе, недоступной украинцам под властью Российской империи.

Что такое Галичина - как жили украинцы в Австро-Венгрии и в России / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале:

Какой была роль украинских земель в хозяйственной жизни Австро-Венгрии

Какая часть Украины входила в Австро-Венгрию

Как жили украинцы в Австро-Венгрии

Галичина более века развивалась вне российской оккупационной модели, и именно это сформировало регион, который сумел сохранить идентичность и противостоять имперским нарративам. Об этом в видео на YouTube рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов, передает 2+2.

Главред выяснил разницу между жизнью украинцев в Российской империи и в Австро-Венгрии.

Чем уникальна Галичина

По его словам, еще тогда, когда большая часть Украины жила под давлением Российской империи, Галичина находилась в составе Австро-Венгрии - государства с другими законами, другим отношением к гражданам и другими возможностями.

"В 1848 году крестьян освободили от крепостничества, а с 1859 года была разрешена свободная промышленная-предпринимательская деятельность, простые люди могли вести бизнес", - рассказал Аким Галимов, проводя аналогию между жизнью украинцев под властями разных империй.

Это контрастировало с российскими украинскими землями, где крепостничество сохранялось до 1861 года, а помещики могли продавать людей как собственность. Разница в подходе к человеческому достоинству проявлялась сразу.

Как жилось украинцам Галичины в Австро-Венгрии

В то время, как Россия запрещала украинский язык, печать и образование, в Галичине было иначе. Образовательная политика Австрии позволила украинцам развиваться культурно и формировать национальную идентичность.

"Украинцам там позволяли издавать свои книги и периодику, а во Львове с 1874 года можно было даже получить образование на украинском. В Австрийской империи не было запретов печати на украинском языке, подобных Эмскому указу или Валуевскому циркуляру в Российской империи", - отметил Аким Галимов.

Именно благодаря этому в регионе сформировалась своя интеллигенция и политические элиты, которые впоследствии станут двигателями украинского национального движения.

Роль греко-католиков в национальном пробуждении Украины

Галимов добавил, что Австрийская империя уравняла в правах греко-католиков и римо-католиков, что стало переломным моментом для региона. Впоследствии именно греко-католические священники стали носителями идеи независимости.

"Уже в 1774 году императрица Мария Терезия утвердила официальное название - греко-католики, которое мы знаем и сегодня. А в 1808 году во Львове была восстановлена галицкая греко-католическая митрополия. Греко-католические священники стали одним из главных проводников идеи национального возрождения и независимости Украины, а их дети стали ядром первой галицкой интеллигенции. В 1830-х кружок львовских греко-католических семинаристов "Русская Троица" во главе с Маркияном Шашкевичем, Иваном Вагилевичем и Яковом Головацким становится выразителем украинского национального возрождения в Галичине", - указывает он.

В то же время, во время революции 1848 года Главная Русская Рада публично провозгласила, что галичане - часть украинского народа. Это поставило точку в попытках создать из них отдельный "австрийский русинский" этнос.

Почему Кобзарь выпустили в Австрийской империи

В видео Галимов указывает на то, что в Австрийской империи не было запретов на печать на украинском. Поэтому когда российская цензура запретила "Кобзарь", первый нецензурированный тираж напечатали именно в Праге - на территории Австрии.

"Напечатанный тираж везли контрабандой обратно в Российскую империю, а часть оставалась на территории Галичины, где Кобзарь запрещен не был. Так, местные элиты брали на вооружение идеи Шевченко о возрождении украинского государства", - добавляет он.

Что такое Галичина

Галимов делает вывод, что Галичина - это регион с тысячелетней историей Руси, место древних цивилизаций и борьбы влиятельных европейских династий. Но главное - это земля, которая избежала российской оккупации до Первой мировой войны.

"Мне кажется, именно в этом ключевая особенность этого региона, которая дает ответ на многие вопросы. Не потому, что там какие-то наиболее украинские украинцы. Они там такие же, как и везде. Просто Галичина - это чуть дальше от Москвы и ее отравляющего влияния", - резюмирует он.

О персоне: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов- украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

