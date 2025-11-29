Укр
Не Львов и не Киев: где впервые спели гимн Украины, стало известно только сейчас

Новые свидетельства 2025 года неожиданно изменили представления о первом публичном исполнении гимна Украины и то, когда оно состоялось на самом деле.
Историки обнародовали новые доказательства, которые изменили представление о том, где впервые прозвучала песня "Ще не вмерла Украина", которая впоследствии стала государственным гимном Украины. До недавнего времени считалось, что гимн Украины впервые публично спел Народный хор в Перемышле 10 марта 1865 года, во время годовщины смерти Тараса Шевченко. Однако новые документы свидетельствуют о другом. Об этом в видео на YouTube рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов.

Главред выяснил, где впервые спели гимн Украины.

В каком городе впервые спели гимн Украины

"Именно на территории Галичины был впервые публично исполнен гимн Украины. Еще не умерла Украина. До недавнего времени считалось, что это сделал Народный хор 10 марта 1865 года на годовщине смерти Тараса Шевченко в Перемышле в гостинице под названием "Подпровидение"", - сказал Аким Галимов.

В 2025 году нашлись новые свидетельства, которые сместили дату и обстоятельства первого исполнения.

Смотрите видео о том, что такое Галичина - какая история Галичины:

Когда впервые спели гимн Украины

Документы свидетельствуют, что песня прозвучала публично еще 1 июля 1864 года - во время праздника Иоанна Крестителя, который отмечала греко-католическая епархия Перемышля. Именно тогда местный хор исполнил "Ще не вмерла Украина" впервые.

"Однако буквально недавно, в 2025 году, нашлись свидетельства, что первое исполнение гимна произошло еще раньше - 1 июля 1864 года. В этот день греко-католическая епархия Перемышля отмечала праздник Иоанна Крестителя. Именно тогда в исполнении местного хора торжественно впервые прозвучала песня "Ще не вмерла Украина"", - сказал Аким Галимов.

Во время исполнения присутствовал епископ Тома Полянский.

""С глубокой набожностью он благословил и композитора, и его произведение на слова Павла Чубинского, благословил в Княжгороде над Сяном. Было это знаменательное событие. Эта патриотическая песня словно радуга соединила надднепрянцев с галичанами", - сказал Аким Галимов.

Кто автор гимна Украины - чем известен Вербицкий

Галицкий греко-католический священник Михаил Вербицкий стал автором музыки, которая впоследствии стала национальным символом.

"Кстати, упомянутый композитор гимна - это греко-католический священник из Галичины Михаил Вербицкий", - сказал Аким Галимов.

Что известно об обществе имени Тараса Шевченко

Во второй половине XIX века украинская культура переживала давление империй, но именно Галичина стала центром ее развития.

В 1873 году во Львове создали общество им. Тараса Шевченко - важную институцию, которая занималась изданием украинских текстов, которые в Российской империи после Валуевского циркуляра 1863 года были запрещены.

"Сначала оно действовало как литературное общество для издательства украинских произведений, ведь после Валуйского циркуляра 1863 года издавать украинские произведения на территории Российской империи было невозможно", - сказал Аким Галимов.

Инициаторами создания стали Владимир Антонович и Александр Косинский - деятели из украинских земель под властью Российской империи. А возглавил организацию известный галицкий юрист Корнило Сушкевич.

Чем известен Михаил Грушевский - кем был Грушевский до УНР

В начале 1897 года главой Научного общества им. Шевченко стал Михаил Грушевский. Под его руководством НОШ превратилось в неофициальную, но влиятельную "Украинскую академию наук".

"Он был председателем общества целых 16 лет, и именно в это время организация стала мегапопулярной", - сказал Аким Галимов.

Именно тогда Грушевский написал во Львове свой самый известный труд "История Украины-Руси" - фундамент украинской исторической науки.

"А сам Грушевский написал в этот период во Львове свой самый известный труд - история Украины-Руси, которая стала одной из основ дальнейшего развития украинской исторической науки", - сказал Аким Галимов.

О персоне: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

Галичина История Украины
