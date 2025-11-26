Укр
Выглядит как дворец - в каком городе Украины построен первый железнодорожный вокзал

Юрий Берендий
26 ноября 2025, 05:03
25
История первого железнодорожного вокзала в Украине - это путь от начала железнодорожной эры до создания одного из самых современных европейских "дворцов".
Выглядит как дворец - в каком городе Украины построен первый железнодорожный вокзал
Первая железная дорога в Украине - где построен первый железнодорожный вокзал / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

О чем идет речь в материале:

  • Какая первая железная дорога в Украине
  • Когда построили Львовский вокзал
  • Когда во Львов прибыл первый поезд

Первый железнодорожный вокзал на территории современной Украины появился во Львове, и его история для многих окажется значительно масштабнее и роскошнее, чем можно подумать. Именно Львов стал точкой, с которой 4 ноября 1861 года началась новая эпоха транспортного сообщения. В этот день в город прибыл первый поезд по маршруту Вена-Перемышль-Львов, что фактически положило начало украинским железным дорогам. Об этом в видео на YouTube рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов.

Это был момент, который символически соединил Галичину с европейской инфраструктурой и активно включил регион в торговые и социальные процессы континента.

видео дня

Главред выяснил, где была открыта первая железная дорога.

Как выглядел первый вокзал во Львове

Сразу после прибытия первого поезда во Львове торжественно открыли и первую на украинских землях железнодорожную станцию.

"В тот же день, 4 ноября, во Львове открыли и первый на территории Украины железнодорожный вокзал. Его называли дворцом, а площадь возле него дворцовой. Это от польского слова "dworzec", что сегодня переводится как вокзал, а когда-то было синонимом слова "дворец"", - отметил Роман Патик, директор музея Львовской железной дороги.

Здание действительно напоминало дворец - с четырьмя башнями и величественной архитектурой, которая производила впечатление даже по европейским меркам XIX века.

Смотрите видео об истории украинской железной дороги:

Где были самые первые вокзалы в Украине

После Львова новые железнодорожные пути начали прокладывать в направлении Черновцов.

"Здесь есть интересная история о строительстве железной дороги в Черновцы. Это фактически на нашей территории вторая железная дорога, там вообще фантастика со строительством. Львов-Черновцы, 267 километров. И этих 267 километров было построено за 16 месяцев", - добавил Роман Патик.

Скорость, с которой построили пути, считается уникальной для того времени.

Когда построили новый вокзал во Львове

После запуска маршрутов в Черновцы, Бродов и границы с Российской империей пассажиропоток стремительно рос. Первый львовский вокзал перестал справляться с нагрузкой.

По приказу из Вены город должен был получить новый, значительно больший и более современный вокзал.

"Из Вены пришел приказ строить новый вокзал во Львове, новый "дворец". Причем пообещали, что кто будет привлечен к строительству нового Львовского вокзала, будет позже трудоустроен на железную дорогу. Вот так, 1902 год. Вот, тогда умели выполнять обещания. Пообещали и сделали, устроили всех на работу. Работать на железной дороге - это было чрезвычайно престижно, ну и денежно", - утверждает Роман Патик.

Первый вокзал разобрали по кирпичикам, а на его месте в 1904 году возвели новый - значительно более масштабный и технологически революционный.

Самый современный вокзал Европы начала XX века

Львов получил здание, которое по прогрессивности не имело аналогов в тогдашней Европе.

"Он был построен в стиле сецессии, сецессион. На время его достройки это был самый красивый, самый передовой вокзал всей Европы в то время. Поэтому все, что было в мире самое новое в технологиях, в технике, и могло быть использовано для нужд пассажиров, для нужд железной дороги, было использовано при строительстве Львовского вокзала. Эти купола, башни эти все стальные конструкции были окрашены люминесцентной, то есть фосфорной краской. В день оно набирало силы, а ночью зеленоватым светом это все светилось", - сказал Роман Патик.

В вокзале действовала собственная электростанция, паровое отопление, принудительная вентиляция всех помещений и система из 70 синхронизированных электрических часов.

В чем уникальность железнодорожного вокзала во Львове

Перрон нового здания тоже был технологическим прорывом.

"Да, абсолютно австрийская история. Все, что было самое новое в технике, в технологиях, для нужд железной дороги имело значение, использовано здесь. Эти конструкции, арочные конструкции - мало какой город мог бы похвастаться этим. Они держатся всего-навсего на валиках", - сказал Роман Патик.

О персоне: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Львова Львовщина железная дорога Львовская область железнодорожный вокзал
17:51

Европа поддержит мирный план США и не планирует разрабатывать собственный, - Стармер

17:34

Мог сбивать спутники и имел лазерное оружие: ВСУ уничтожили самый редкий самолет РФ А-60Видео

