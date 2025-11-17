Более 3 километров - самый длинный дом в мире находится в Украине, где именно

О чем идет речь в материале:
- Где самый длинный дом в Украине
- Какой дом самый длинный в мире
- В каком городе самый длинный дом в мире
Украина имеет уникальный архитектурный рекорд, о котором до сих пор знают преимущественно местные. В Луцке расположен жилой комплекс длиной более 3,2 километра, который считают самым длинным домом в мире. По размерам он уступает лишь Великой китайской стене. Об этом феномене рассказала ведущая Маричка Падалко в эфире ТСН.
Главред выяснил, где в Украине находится самый длинный дом в мире.
В каком городе Украины самый длинный дом
Ведущая напоминает, что Луцк имеет много известных локаций, но главное чудо - совсем другое.
"Но мы будем рассказывать о том, чего нет нигде в мире. Самый длинный дом", - отмечает она.
Жилой комплекс состоит из 40 соединенных между собой домов, возведенных под углом 120°. С воздуха сооружение напоминает огромный улей.
Таксист, который привез съемочную группу, тоже подтверждает народное название.
"Это улей, или китайская сцена, так я понимаю", - объясняет водитель по имени Владимир.
Какое самое длинное жилое сооружение в Украине
Авторы проекта - Василий Маловица и Ростислав Метельницкий. Их цель была практической: создать большой комплекс с внутренними дворами и соединенными секциями, а не установить рекорд.
"Авторы проекта не стремились к рекорду. Их главная идея заключалась в том, чтобы расположить и соединить 40 домов между собой под углом 120 градусов", - отмечает Маричка Падалко.
Суммарная длина сооружения - 3260 метров.
Сколько подъездов в самом длинном доме в Украине
Комплекс - это фактически отдельный "город в городе":
- 170 подъездов
- около 3000 квартир
- 15 тысяч окон
- более 10 тысяч жителей
Внутри - магазинчики, мастерские, аптеки, почтовые и банковские отделения.
"Мы видим такую красоту структуру этого района, этого дома, которая объединяет в себе 40 домов. Этот огромный дом на вид, как настоящий микрорайон", - добавляет она.
Строили его более десяти лет, и часть подъездов заселяли целыми коллективами.
"Так один из них до сих пор называют медицинским, ведь живут в нем преимущественно врачи", - говорится в видео.
Где самый большой дом в Украине - какой самый большой дом в мире
Жители обожают уютные внутренние дворы. Отмечается, что здесь есть места для прогулок, спортплощадки и даже пространства для сушки белья.
С дрона дом выглядит как огромная пчелиная сота.
"С высоты птичьего полета жилой комплекс напоминает настоящие пчелиные соты в три километра длиной", - указывается в сюжете.
Хотя комплекс расположен сразу вдоль трех луцких проспектов, найти конкретную квартиру - задача не из легких из-за запутанных арки и переходов.
Несмотря на статус мирового рекордсмена, о нем знают не все. Поэтому в Луцке планируют подготовить его к туристическим маршрутам.
"Поэтому, чтобы его прорекламировать, собираются внести дом улей в туристический путеводитель края. И по возможности подрихтовать фасад, чтобы имел приличный вид", - говорится в сюжете "Завтрака с 1+1".
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
