Более 3 километров - самый длинный дом в мире находится в Украине, где именно

Самый длинный жилой дом в мире, настоящий "улей" длиной более 3 километров, расположен именно в Украине, отмечают журналисты.

Самый длинный дом в мире находится в Украине - в каком городе / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Украина имеет уникальный архитектурный рекорд, о котором до сих пор знают преимущественно местные. В Луцке расположен жилой комплекс длиной более 3,2 километра, который считают самым длинным домом в мире. По размерам он уступает лишь Великой китайской стене. Об этом феномене рассказала ведущая Маричка Падалко в эфире ТСН.

Главред выяснил, где в Украине находится самый длинный дом в мире.

В каком городе Украины самый длинный дом

Ведущая напоминает, что Луцк имеет много известных локаций, но главное чудо - совсем другое.

"Но мы будем рассказывать о том, чего нет нигде в мире. Самый длинный дом", - отмечает она.

Жилой комплекс состоит из 40 соединенных между собой домов, возведенных под углом 120°. С воздуха сооружение напоминает огромный улей.

Таксист, который привез съемочную группу, тоже подтверждает народное название.

"Это улей, или китайская сцена, так я понимаю", - объясняет водитель по имени Владимир.

Какое самое длинное жилое сооружение в Украине

Авторы проекта - Василий Маловица и Ростислав Метельницкий. Их цель была практической: создать большой комплекс с внутренними дворами и соединенными секциями, а не установить рекорд.

"Авторы проекта не стремились к рекорду. Их главная идея заключалась в том, чтобы расположить и соединить 40 домов между собой под углом 120 градусов", - отмечает Маричка Падалко.

Суммарная длина сооружения - 3260 метров.

Сколько подъездов в самом длинном доме в Украине

Комплекс - это фактически отдельный "город в городе":

170 подъездов

около 3000 квартир

15 тысяч окон

более 10 тысяч жителей

Внутри - магазинчики, мастерские, аптеки, почтовые и банковские отделения.

"Мы видим такую красоту структуру этого района, этого дома, которая объединяет в себе 40 домов. Этот огромный дом на вид, как настоящий микрорайон", - добавляет она.

Строили его более десяти лет, и часть подъездов заселяли целыми коллективами.

"Так один из них до сих пор называют медицинским, ведь живут в нем преимущественно врачи", - говорится в видео.

Где самый большой дом в Украине - какой самый большой дом в мире

Жители обожают уютные внутренние дворы. Отмечается, что здесь есть места для прогулок, спортплощадки и даже пространства для сушки белья.

С дрона дом выглядит как огромная пчелиная сота.

"С высоты птичьего полета жилой комплекс напоминает настоящие пчелиные соты в три километра длиной", - указывается в сюжете.

Хотя комплекс расположен сразу вдоль трех луцких проспектов, найти конкретную квартиру - задача не из легких из-за запутанных арки и переходов.

Несмотря на статус мирового рекордсмена, о нем знают не все. Поэтому в Луцке планируют подготовить его к туристическим маршрутам.

"Поэтому, чтобы его прорекламировать, собираются внести дом улей в туристический путеводитель края. И по возможности подрихтовать фасад, чтобы имел приличный вид", - говорится в сюжете "Завтрака с 1+1".

