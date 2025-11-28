Меняет историю России - историк раскрыл истинное значение слова 'Кремль'

О чем идет речь в материале:
- Как расшифровывается слово "Кремль"
- Что такое Кремль
- Правда ли, что слово Кремль татарское татарское
Украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов объяснил, что истинное происхождение слова "Кремль" разрушает российские мифы о собственной "столичности" и "историческом центре". Об этом он рассказал в видео на YouTube.
Главред выяснил происхождение слова "Кремль"
Что скрывает слово "Кремль"
Алферов отмечает, что за последние века из Кремля выходили документы, которые стали символами репрессий, агрессии и начала войны против Украины.
"Ну, то, что из Кремля ничего хорошего не выходит, это понятно. Сколько документов о казнях, заключении, пытках и о начале войны с Украиной выходило с документом, где была подпись "Москва - Кремль"", - сказал Александр Алферов.
Но несмотря на современный имперский образ, само слово "Кремль" имеет совсем не тот смысл, который пытается навязать Россия.
Смотрите видео о том, что означает слово "Кремль":
Почему Кром, а не кремль
Историк объясняет, что название Кремля связано не с величием, а с географическим положением и функцией пограничной крепости.
"А что же означает это слово? Друзья, вы знаете, самое смешное то, что русские нас украинцев называют, Украина - "акраина", но на самом деле слово Кремль происходит от слова кром, кромка, то есть граница, то есть на самом деле окраина", - добавил Алферов.
По его словам, Кремль первоначально означал крепость, расположенную на окраине (окраине) государства.
"Крепость на окраине. И тогда все становится на свои места. Где было сердце государства Русь, если Кремль - это граница, то есть кромка, окраина государства", - сказал историк.
Имеет ли слово "Кремль" тюркские корни
Существует и вторая версия происхождения слова, которую озвучивает Алферов.
"Правда, есть другая версия, что слово происходит с тюркского и означает крепость. Но это тогда уж точно наследство золотой орды в сердце самого православного государства мира", - иронизирует он.
Вам также может быть интересно:
- Иван Грозный сбежал, Москву сожгли дотла - что скрывают учебники истории России
- Сокрушил войско русских: кем был первый и единственный император в истории Украины
- Немецкий барон 250 лет назад отметил уникальную черту украинцев - о чем идет речь
О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред