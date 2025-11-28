Историк Алферов объяснил, почему настоящее происхождение слова "Кремль" полностью меняет представление об исторических корнях российской государственности.

https://glavred.info/culture/menyaet-istoriyu-rossii-istorik-raskryl-istinnoe-znachenie-slova-kreml-10718855.html Ссылка скопирована

Что такое Кремль - историк раскрыл истинное значение слова Кремль / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Как расшифровывается слово "Кремль"

Что такое Кремль

Правда ли, что слово Кремль татарское татарское

Украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов объяснил, что истинное происхождение слова "Кремль" разрушает российские мифы о собственной "столичности" и "историческом центре". Об этом он рассказал в видео на YouTube.

Главред выяснил происхождение слова "Кремль"

видео дня

Что скрывает слово "Кремль"

Алферов отмечает, что за последние века из Кремля выходили документы, которые стали символами репрессий, агрессии и начала войны против Украины.

"Ну, то, что из Кремля ничего хорошего не выходит, это понятно. Сколько документов о казнях, заключении, пытках и о начале войны с Украиной выходило с документом, где была подпись "Москва - Кремль"", - сказал Александр Алферов.

Но несмотря на современный имперский образ, само слово "Кремль" имеет совсем не тот смысл, который пытается навязать Россия.

Смотрите видео о том, что означает слово "Кремль":

Почему Кром, а не кремль

Историк объясняет, что название Кремля связано не с величием, а с географическим положением и функцией пограничной крепости.

"А что же означает это слово? Друзья, вы знаете, самое смешное то, что русские нас украинцев называют, Украина - "акраина", но на самом деле слово Кремль происходит от слова кром, кромка, то есть граница, то есть на самом деле окраина", - добавил Алферов.

По его словам, Кремль первоначально означал крепость, расположенную на окраине (окраине) государства.

"Крепость на окраине. И тогда все становится на свои места. Где было сердце государства Русь, если Кремль - это граница, то есть кромка, окраина государства", - сказал историк.

Имеет ли слово "Кремль" тюркские корни

Существует и вторая версия происхождения слова, которую озвучивает Алферов.

"Правда, есть другая версия, что слово происходит с тюркского и означает крепость. Но это тогда уж точно наследство золотой орды в сердце самого православного государства мира", - иронизирует он.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред