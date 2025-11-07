Иван Грозный сбежал, Москву сожгли дотла - что скрывают учебники истории России

Москва пережила одно из самых унизительных поражений в своей истории - крымский хан сжег город дотла, пока Иван Грозный бежал с казной и семьей.

Как раньше называли Красную площадь - почему татары сожгли Москву / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Кто отдал приказ сжечь Москву

Какой хан сжег Москву

Сколько раз сожгли Москву

Большинство школьных учебников России замалчивают одно из самых позорных событий своей истории - бегство Ивана Грозного из Москвы и сожжение города крымским ханом. О причинах такого исторического эпизода рассказал украинский историк и глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов в видео на YouTube.

Главред выяснил, кто и когда сжег Москву.

Как татары сожгли Москву

"Друзья, в 1571 году крымский хан Девлет I Герай пошел походом на Москву", - рассказывает он.

По его словам, когда хан подошел к столице Московского княжества, то не нашел там Ивана Грозного.

"Потому что тот сбежал из своей столицы вместе с семьей и казной", - отмечает историк.

Смотрите видео о том, когда сожгли Москву:

Алферов добавляет, что царь оставил в городе все население, чтобы оно фактически прикрывало его побег.

"А русские своих не бросают, - иронично говорит историк, - Иван Грозный оставил их на уничтожение, чтобы ими задержать татар, пока он будет бежать с богатствами".

Когда хан понял, что царь сбежал, он поджег Москву, и город сгорел дотла.

Почему Красная площадь так называется - как раньше называли Красную площадь

"Долгое время Красной площадью называли пожар", - объясняет Алферов.

После пожара в плен попало около 100 тысяч москвичей, которые стали невольниками.

Почему хан Девлет Герай напал на Москву

Как отмечает историк, причина этого карательного похода была вполне прагматичной - Иван Грозный перестал платить дань.

"Крымский хан был потомком Чингисхана, а Московия - это вассальная территория чингизидов, которая платила и должна была в дальнейшем платить своим хозяевам налог", - подчеркивает Алферов.

То есть Москва того времени не была "независимой империей", как это подают современные российские источники.

"Абсолютно справедливое решение для того времени", - резюмирует историк, поясняя, что с точки зрения тогдашнего политического устройства хан имел полное право взыскать налог с непокорного вассала.

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

