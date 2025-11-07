Иван Грозный сбежал, Москву сожгли дотла - что скрывают учебники истории России

О чем говорится в материале:
- Кто отдал приказ сжечь Москву
- Какой хан сжег Москву
- Сколько раз сожгли Москву
Большинство школьных учебников России замалчивают одно из самых позорных событий своей истории - бегство Ивана Грозного из Москвы и сожжение города крымским ханом. О причинах такого исторического эпизода рассказал украинский историк и глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов в видео на YouTube.
Главред выяснил, кто и когда сжег Москву.
Как татары сожгли Москву
"Друзья, в 1571 году крымский хан Девлет I Герай пошел походом на Москву", - рассказывает он.
По его словам, когда хан подошел к столице Московского княжества, то не нашел там Ивана Грозного.
"Потому что тот сбежал из своей столицы вместе с семьей и казной", - отмечает историк.
Смотрите видео о том, когда сожгли Москву:
Алферов добавляет, что царь оставил в городе все население, чтобы оно фактически прикрывало его побег.
"А русские своих не бросают, - иронично говорит историк, - Иван Грозный оставил их на уничтожение, чтобы ими задержать татар, пока он будет бежать с богатствами".
Когда хан понял, что царь сбежал, он поджег Москву, и город сгорел дотла.
Почему Красная площадь так называется - как раньше называли Красную площадь
"Долгое время Красной площадью называли пожар", - объясняет Алферов.
После пожара в плен попало около 100 тысяч москвичей, которые стали невольниками.
Почему хан Девлет Герай напал на Москву
Как отмечает историк, причина этого карательного похода была вполне прагматичной - Иван Грозный перестал платить дань.
"Крымский хан был потомком Чингисхана, а Московия - это вассальная территория чингизидов, которая платила и должна была в дальнейшем платить своим хозяевам налог", - подчеркивает Алферов.
То есть Москва того времени не была "независимой империей", как это подают современные российские источники.
"Абсолютно справедливое решение для того времени", - резюмирует историк, поясняя, что с точки зрения тогдашнего политического устройства хан имел полное право взыскать налог с непокорного вассала.
Вам также может быть интересно:
- На украинском или русском: раскрыто, на каком языке говорили князья Киевской Руси
- Где в Украине находится город, названный в честь Хрущева - чем он уникален
- Перевернет представление о нем: кем на самом деле были родители Степана Бандеры
О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред