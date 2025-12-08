Укр
"Война затянется": назван единственный реальный сценарий достижения мира

Юрий Берендий
8 декабря 2025, 18:48
Завершение войны в Украине возможно лишь при условии распада России, тогда как активная фаза конфликта может продолжаться еще несколько лет, указал Тука.
'Война затянется': назван единственный реальный сценарий достижения мира
Назван единственный реальный сценарий окончания войны / Коллаж: Главред, фото: фото: 53 отдельная механизированная бригада им. князя Владимира Мономаха, kremlin.ru

О чем сказал Тука:

  • Страны Запада не хотят бить по слабым местам путинской экономики
  • Война России против Украины может затянуться на десятилетия

Несмотря на наличие у России уязвимых мест, именно нежелание Запада действовать жестко и последовательно определяет продолжительность и перспективы этой войны. Война России против Украины из-за отсутствия давления со стороны стран-союзников Украины может длиться десятилетия. Об этом в комментарии Главреду рассказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По словам Туки, у России есть слабые места и уязвимые точки, ограничивающие ее способность вести войну, однако "Запад не хочет бить по слабым местам РФ".

видео дня

"Взять хотя бы санкционные удары по России: с начала их введения некоторые европейские и не только бизнесы начали помогать россиянам обходить эти ограничения. И сейчас важно не штамповать новые санкции, а прежде всего контролировать, чтобы действительно действовали уже введенные санкции", - указал он.

Он отметил, что у европейцев и американцев еще остаются многочисленные рычаги давления на российскую экономику, но не хватает политической воли их применять. Причина этого заключается в том, что преобладают не ценности или политические интересы, а исключительно меркантильные мотивы. Именно поэтому санкции против РФ остаются недостаточно эффективными, а ряд мер, которые могли бы сильно поразить страну, до сих пор не введены, в частности меры по "теневому флоту" России.

"Так что войну в Украине может закончить только распад России. И достижение распада РФ должно быть нашей стратегической целью. А так, воевать нам еще долго, война у нас еще на годы. С первых дней полномасштабного вторжения России я говорил, что активная фаза продлится от трех до пяти лет, а "не горячая" фаза может длиться десятилетия", - резюмирует он.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Когда может закончиться война России против Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, война, развязанная Россией против Украины, с высокой вероятностью продлится как минимум до марта 2026 года. Об этом заявил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его прогнозу, до этого времени Россия вряд ли сможет достичь заметных успехов на поле боя. В то же время Украина будет иметь возможность наладить собственное производство ракет и нанести удары по российскому нефтяному сектору, что может сократить доходы РФ на 30-50%. Это, в свою очередь, подорвет финансовые возможности российской армии и приведет к дефициту личного состава.

После этого, по его словам, может встать вопрос о прекращении активных боевых действий вдоль линии разграничения и запуск полноценного дипломатического процесса. Переговоры будут продолжаться параллельно с обстрелами на фронте, как это было в 2015-2017 годах, и при условии достижения договоренностей стороны смогут подписать совместный документ.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, по оценке Георгия Туки, война в Украине может затянуться на долгие годы, ведь пока нет признаков ее скорого завершения. По его мнению, ситуация не демонстрирует предпосылок для прекращения боевых действий в ближайшей перспективе.

В Кремле тем временем ожидают итогов работы делегаций США и Украины после проведенных в Москве консультаций между представителями России и американскими чиновниками. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Соединенные Штаты, Украина и Россия пока не смогли прийти к общему пониманию в переговорном процессе. Основным препятствием остается вопрос Донбасса, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

О персоне: Георгий Тука

Георгий Борисович Тука (родился 24 ноября 1963, Киев) - украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 - 29 апреля 2016), пишет Википедия.

война в Украине Георгий Тука
