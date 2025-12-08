Укр
Украинцам грозят немалые штрафы за использование генератора: за что могут наказать

Дарья Пшеничник
8 декабря 2025, 19:28
Генератор - это оборудование с повышенной опасностью, и неправильное его использование может иметь серьезные последствия.
Генератор
Генератор / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

На фоне частых и длительных отключений света все больше украинцев устанавливают генераторы, чтобы обеспечить работу техники, освещения и отопления. Однако юристы отмечают, что несмотря на пользу, генераторы остаются оборудованием повышенной опасности, а их неправильное использование может привести не только к угрозе жизни, но и к существенным штрафам.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал юрист Олег Козляк.

Где категорически запрещено запускать генератор

По словам эксперта, в многоквартирных домах действуют местные правила благоустройства и строительные нормы, которые ограничивают использование шумных и потенциально опасных устройств.

Поэтому запускать генератор в квартире, на балконе или в любом закрытом помещении строго запрещено. Это может привести к пожару или отравлению угарным газом - самые распространенные риски при неправильной эксплуатации.

Какие штрафы могут получить владельцы генераторов

Нарушение правил пользования генераторами может подпадать под несколько статей КУоАП:

  • Нарушение правил благоустройства - штраф от 340 до 1 700 грн.
  • Нарушение тишины (ст. 182 КУоАП) - от 850 до 2 550 грн, повторное - до 5 100 грн.
  • Нарушение пожарной безопасности (ст. 175 КУоАП) - от 510 до 1 700 грн, для должностных лиц - до 3 400 грн.

Козляк добавляет: если генератор установлен внутри дома или он создает угрозу жильцам, возможно вмешательство ГСЧС и полиции - вплоть до принудительной остановки работы устройства.

Дополнительные ограничения от ЖК

В некоторых жилых комплексах действуют внутренние правила, которые могут полностью запрещать использование генераторов на придомовой территории - из-за шума, вибрации и рисков для безопасности.

Отключение света в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, глава Укрэнерго Виталий Зайченко рассказал, что тяжелее всего сейчас в Черниговской и Донецкой областях. Там фиксируются значительные разрушения, а российские атаки продолжаются почти ежедневно.

После очередной атаки РФ ситуация в украинской энергосистеме сложная, но контролируемая. Энергетики продолжают восстанавливать поврежденные сети и генерацию. Власти работают над тем, чтобы количество очередей отключений не превышало трех.

Ранее Зайченко заявлял, что восстановление энергосистемы после новой массированной атаки РФ может занять несколько недель. Несмотря на увеличение производства на АЭС, по его словам, полностью компенсировать потери мощности пока не удается.

Об источнике: Новости.LIVE

Новости.LIVE - это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network".

До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева.

Принципы работы журналистов Новости.LIVE, как говорится на официальной странице:

  • уважение к читателю и его право на правду
  • объективность и беспристрастность
  • полнота и всесторонний анализ информации
  • простота и доступность
  • отсутствие скрытой рекламы
  • уникальность и оперативность
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

