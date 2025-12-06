Света не будет 12-16 часов: в Укрэнерго рассказали, когда ждать улучшения

Глава Укрэнерго заявил, что повреждены объекты генерации и подстанции, из-за чего графики отключений ухудшились.

На восстановление энергосистемы уйдут недели / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ГСЧС

Главное:

Отключения света в Украине выросли до 12-16 часов вместо 4-8 часов

Восстановление энергосистемы продлится минимум несколько недель

Самая сложная ситуация - в прифронтовых и приграничных областях

Продолжительность отключений в Украине увеличилась до 12-16 часов. Восстановление украинской энергосистемы после новой российской атаки потребует недель. Об этом в эфире телеканала "Мы-Украина" сообщил председатель правления Укрэнерго Виталий Зайченко.

Россияне совершили 6 декабря восьмую целенаправленную атаку на энергосистему Украины. По словам главы Укрэнерго, обстрелы повредили объекты генерации и ряд подстанций, что привело к ухудшению графиков электроснабжения.

"Увеличилось количество очередей графиков почасового отключения по всей энергосистеме Украины. И традиционно остается сложной ситуация в прифронтовых и приграничных с Россией областях. Там, к сожалению, враг использует большее количество средств - обычных FPV-дронов и артиллерии... Но энергетики работают над восстановлением энергосистемы", - заверил Зайченко.

По его словам, ситуация с электроснабжением значительно усложнилась. Если раньше в большинстве регионов потребители оставались без света 4-8 часов в сутки, то теперь продолжительность отключений увеличилась до 12-16 часов.

"Для того, чтобы улучшить ситуацию, работают бригады энергетиков, но ситуация достаточно тяжелая, и единственным средством улучшения ситуации является уже изменение поведения наших потребителей", - подчеркнул руководитель Укрэнерго.

Зайченко также рассказал, что украинские атомные электростанции повысили производство, но пока это не позволяет компенсировать потери мощности.

"Первое, что надо сказать - это террористические атаки, потому что это угроза ядерной безопасности не только для Украины, но и всей Европы. Сегодня была обесточена Запорожская АЭС, но достаточно быстро удалось восстановить и линию 330 кВ, и линию 750 кВ и запитать собственные нужды", - добавил чиновник.

Повлияла ли атака на украинские АЭС

Председатель Госэнергонадзора Анатолий Замулко рассказал, что после массированной атаки РФ ночью 6 декабря атомные электростанции Украины были вынуждены снизить производство из-за повреждения энергосетей. В нескольких областях введены аварийные отключения, а графики ограничений усилены.

"Увеличение мощности атомных электростанций до номинальных значений будет происходить постепенно - как только энергетики восстановят поврежденные вражеским обстрелом сети", - заверил он.

Однако ситуация с тепловой генерацией, по его словам, несколько лучше. Замулко добавил, что часть энергоблоков уже удалось поднять, ремонтные бригады продолжают восстановительные работы.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Массированная атака РФ по Украине 6 декабря - главное

Напомним, в ночь на 6 декабря Россия осуществила масштабную атаку по территории Украины. В течение ночи оккупанты применили "Кинжалы", другие виды баллистических ракет и десятки дронов. Взрывы слышали в Киеве, Запорожье, на Днепропетровщине и в других областях.

В результате ударов повреждена энергетическая и гражданская инфраструктура в Киевской, Львовской, Волынской и Днепропетровской областях. Есть пострадавшие - среди них 11-летний ребенок из Никополя.

Президент Владимир Зеленский заявил, что главной целью противника снова стали объекты энергетики, а атака не имела военного смысла. Он призвал партнеров усилить санкции против РФ и ускорить военную помощь.

Из-за удара РФ был поврежден саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. По данным МАГАТЭ, он больше не выполняет полноценно защитные функции.

Как сообщал Главред, из-за сложной ситуации в энергосистеме Укрэнерго вводит почасовые отключения света на 7 декабря для бытовых и промышленных потребителей. Ограничения продлятся сутки и охватят 3-4 очереди.

О компании: Укрэнерго ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

