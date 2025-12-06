Укр
Света не будет 12-16 часов: в Укрэнерго рассказали, когда ждать улучшения

Руслана Заклинская
6 декабря 2025, 21:46
Глава Укрэнерго заявил, что повреждены объекты генерации и подстанции, из-за чего графики отключений ухудшились.
На восстановление энергосистемы уйдут недели / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ГСЧС

Главное:

  • Отключения света в Украине выросли до 12-16 часов вместо 4-8 часов
  • Восстановление энергосистемы продлится минимум несколько недель
  • Самая сложная ситуация - в прифронтовых и приграничных областях

Продолжительность отключений в Украине увеличилась до 12-16 часов. Восстановление украинской энергосистемы после новой российской атаки потребует недель. Об этом в эфире телеканала "Мы-Украина" сообщил председатель правления Укрэнерго Виталий Зайченко.

Россияне совершили 6 декабря восьмую целенаправленную атаку на энергосистему Украины. По словам главы Укрэнерго, обстрелы повредили объекты генерации и ряд подстанций, что привело к ухудшению графиков электроснабжения.

"Увеличилось количество очередей графиков почасового отключения по всей энергосистеме Украины. И традиционно остается сложной ситуация в прифронтовых и приграничных с Россией областях. Там, к сожалению, враг использует большее количество средств - обычных FPV-дронов и артиллерии... Но энергетики работают над восстановлением энергосистемы", - заверил Зайченко.

По его словам, ситуация с электроснабжением значительно усложнилась. Если раньше в большинстве регионов потребители оставались без света 4-8 часов в сутки, то теперь продолжительность отключений увеличилась до 12-16 часов.

"Для того, чтобы улучшить ситуацию, работают бригады энергетиков, но ситуация достаточно тяжелая, и единственным средством улучшения ситуации является уже изменение поведения наших потребителей", - подчеркнул руководитель Укрэнерго.

Зайченко также рассказал, что украинские атомные электростанции повысили производство, но пока это не позволяет компенсировать потери мощности.

"Первое, что надо сказать - это террористические атаки, потому что это угроза ядерной безопасности не только для Украины, но и всей Европы. Сегодня была обесточена Запорожская АЭС, но достаточно быстро удалось восстановить и линию 330 кВ, и линию 750 кВ и запитать собственные нужды", - добавил чиновник.

  • Последствия ракетной атаки 6 декабря
    Последствия ракетной атаки 6 декабря Фото: ГСЧС
Повлияла ли атака на украинские АЭС

Председатель Госэнергонадзора Анатолий Замулко рассказал, что после массированной атаки РФ ночью 6 декабря атомные электростанции Украины были вынуждены снизить производство из-за повреждения энергосетей. В нескольких областях введены аварийные отключения, а графики ограничений усилены.

"Увеличение мощности атомных электростанций до номинальных значений будет происходить постепенно - как только энергетики восстановят поврежденные вражеским обстрелом сети", - заверил он.

Однако ситуация с тепловой генерацией, по его словам, несколько лучше. Замулко добавил, что часть энергоблоков уже удалось поднять, ремонтные бригады продолжают восстановительные работы.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Массированная атака РФ по Украине 6 декабря - главное

Напомним, в ночь на 6 декабря Россия осуществила масштабную атаку по территории Украины. В течение ночи оккупанты применили "Кинжалы", другие виды баллистических ракет и десятки дронов. Взрывы слышали в Киеве, Запорожье, на Днепропетровщине и в других областях.

В результате ударов повреждена энергетическая и гражданская инфраструктура в Киевской, Львовской, Волынской и Днепропетровской областях. Есть пострадавшие - среди них 11-летний ребенок из Никополя.

Президент Владимир Зеленский заявил, что главной целью противника снова стали объекты энергетики, а атака не имела военного смысла. Он призвал партнеров усилить санкции против РФ и ускорить военную помощь.

Из-за удара РФ был поврежден саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. По данным МАГАТЭ, он больше не выполняет полноценно защитные функции.

Как сообщал Главред, из-за сложной ситуации в энергосистеме Укрэнерго вводит почасовые отключения света на 7 декабря для бытовых и промышленных потребителей. Ограничения продлятся сутки и охватят 3-4 очереди.

О компании: Укрэнерго

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

свет Укрэнерго новости Украины отключения света Ракетная атака на Украину Масштабная ракетная атака на энергетику
Света не будет 12-16 часов: в Укрэнерго рассказали, когда ждать улучшения

Света не будет 12-16 часов: в Укрэнерго рассказали, когда ждать улучшения

