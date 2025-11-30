РФ накопила ударный арсенал: украинцев предупредили об угрозе массовой атаки

Россия наращивает активность дронов и ракетоносителей, готовясь к новому массированному удару по Украине.

Враг передислоцирует бомбардировщики и накапливает вооружение / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

Россия наращивает активность дронов и передислоцирует бомбардировщики

Угроза массированного ракетно-дронового удара над Киевом и регионами

Враг может применить "Искандер", "Калибр", "Кинжал" и авиацию

По имеющейся информации, российские войска проводят передислокацию бомбардировщиков и наращивают активность дронов над украинской территорией. Мониторинговые ресурсы предупреждают о "высокой вероятности массированного ракетно-дронового обстрела в течение ближайших дней", в частности уже в течение следующей ночи.

Возможные типы вооружений

Аналитики отмечают, что враг может применить широкую номенклатуру вооружений: баллистические ракеты "Искандер-М", крылатые ракеты "Искандер-К" и "Калибр", а также аэробаллистические ракеты "Кинжал". Оккупанты продолжают накапливать дроны и снаряжать авиацию ракетами, готовясь к новому массированному удару.

Цель ударов

Несмотря на недавнюю атаку, которая привела к серьезным повреждениям критической инфраструктуры, российские войска, по данным мониторинговых каналов, планируют сосредоточить следующие удары на столичном регионе, в частности на Киеве.

Фазы подготовки и проведения ударов

Враг, вероятно, начал активную фазу подготовки к будущему обстрелу, который может состоять из двух-трех отдельных этапов, которые могут происходить как последовательно, так и одновременно. Первый из этих этапов уже состоялся за прошедшие сутки.

Эксперты отмечают, этапы могут предусматривают применение ОТРК, баллистических и крылатых ракет наземного базирования, самолетов МиГ-31К, самолетов стратегической авиации, подводных и надводных ракетоносителей, а также среднего или большого количества БПЛА. Соответствующие признаки уже зафиксированы, и на основе разведданных подано предупреждение для различных группировок.

Самолеты которыми обстреливают Украину / Инфографика: Главред

Предупреждение для регионов Украины

Аналитики отмечают, что вероятные угрозы для Киева и области могут повторяться, в случае осуществления врагом массированной атаки. Дополнительно поступили предупреждения и для западной части страны. Они будут действовать в течение нескольких суток.

Экспертная оценка последствий ударов

Эксперт Михаил Гончар подчеркивает, что нынешние удары по объектам генерации и единой энергосистеме существенно превышают масштаб разрушений, зафиксированный три года назад. По его оценке, полностью ликвидировать последствия невозможно - их можно лишь частично смягчить, но общее количество и серьезность повреждений значительно возросли.

Удары РФ по Украине - последние новости

Недавно Главред писал, в ночь на 29 ноября мониторинговые каналы информировали, что враг поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Около 4-х утра вражеские самолеты осуществили пуск ракет.

Кроме того, вечером 28 ноября враг запустил ударные беспилотники. Через некоторое время взрывы раздавались в столице. После удара дронами в разных районах Киева были зафиксированы прилеты.

Напомним, в ночь на 25 ноября в Украине объявили воздушную тревогу из-за российской атаки. Позже в Киеве зафиксированы взрывы, что подтвердили официальные власти столицы.

