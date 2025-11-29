РФ массированно бьет по Киеву: что известно о пострадавших и прилетах

Главное:
- Стало известно о пострадавших в Киеве в результате обстрела РФ
- В нескольких районах Киева зафиксированы повреждения
В Киеве в на 29 ноября в результате массированной атаки российских ударных беспилотников на Украину в нескольких районах Киева зафиксировано повреждение инфраструктуры.
В частности, зафиксировано попадание в жилой дом, сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.
По предварительной информации, в результате атаки в Шевченковском районе пострадал ребенок.
Как уточнили в КГВА, в результате удара РФ в Киеве, как минимум, четверо пострадавших.
"Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Вражеская атака на Киев продолжается", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Уточняется, что после удара ракетами в разных районах Киева были зафиксированы прилеты вражеских дронов.
На данный момент известно о вызовах медиков в Шевченковский, Дарницкий и Соломенские районы Киева.
Сообщается, что обломки дрона прилетели в многоэтажку в Соломенском районе, на месте пожар на уровне 1-2 этажей. В этом же районе горит частный дом.
Обстрелы РФ: мнение эксперта
Эксперт Михаил Гончар отмечает, что нынешние удары по объектам генерации и по единой энергосистеме значительно превышают по масштабу разрушения, наблюдавшиеся три года назад. По его словам, полностью устранить последствия невозможно — их удаётся лишь частично смягчить, однако общий объём и серьёзность повреждений стали гораздо больше.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве растет число жертв обстрела РФ. В Святошинском районе зафиксированы разрушения в нежилом помещении.
Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ запустила по столице Украины "Кинжалы". Россия повторно совершает комбинированную атаку на столицу.
Как писал ранее Главред, в результате ночной атаки на Киев и область: есть жертвы и пострадавшие. Спасательные операции продолжаются, ведётся разбор завалов и поиск возможных пострадавших.
