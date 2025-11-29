Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ массированно бьет по Киеву: что известно о пострадавших и прилетах

Алексей Тесля
29 ноября 2025, 01:48
108
После удара ракетами в разных районах Киева были зафиксированы прилеты вражеских дронов.
ВСУ,ПВО, ракета
РФ массированно атакует Украину / коллаж: Главред, фото: Силы ТРО, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Стало известно о пострадавших в Киеве в результате обстрела РФ
  • В нескольких районах Киева зафиксированы повреждения

В Киеве в на 29 ноября в результате массированной атаки российских ударных беспилотников на Украину в нескольких районах Киева зафиксировано повреждение инфраструктуры.

В частности, зафиксировано попадание в жилой дом, сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

видео дня

По предварительной информации, в результате атаки в Шевченковском районе пострадал ребенок.

Как уточнили в КГВА, в результате удара РФ в Киеве, как минимум, четверо пострадавших.

"Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Вражеская атака на Киев продолжается", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Уточняется, что после удара ракетами в разных районах Киева были зафиксированы прилеты вражеских дронов.

инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Инфографика: Главред

На данный момент известно о вызовах медиков в Шевченковский, Дарницкий и Соломенские районы Киева.

Сообщается, что обломки дрона прилетели в многоэтажку в Соломенском районе, на месте пожар на уровне 1-2 этажей. В этом же районе горит частный дом.

Смотрите видео - РФ атакует Киев:

Screenshot
/ Скриншот

Обстрелы РФ: мнение эксперта

Эксперт Михаил Гончар отмечает, что нынешние удары по объектам генерации и по единой энергосистеме значительно превышают по масштабу разрушения, наблюдавшиеся три года назад. По его словам, полностью устранить последствия невозможно — их удаётся лишь частично смягчить, однако общий объём и серьёзность повреждений стали гораздо больше.

Удары по Киеву - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Киеве растет число жертв обстрела РФ. В Святошинском районе зафиксированы разрушения в нежилом помещении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ запустила по столице Украины "Кинжалы". Россия повторно совершает комбинированную атаку на столицу.

Как писал ранее Главред, в результате ночной атаки на Киев и область: есть жертвы и пострадавшие. Спасательные операции продолжаются, ведётся разбор завалов и поиск возможных пострадавших.

Больше новостей:

О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ массированно бьет по Киеву: что известно о пострадавших и прилетах

РФ массированно бьет по Киеву: что известно о пострадавших и прилетах

01:48Украина
Мощный удар Сил обороны: в Крыму взорван КП, места хранения БпЛА и объекты ПВО РФ

Мощный удар Сил обороны: в Крыму взорван КП, места хранения БпЛА и объекты ПВО РФ

00:49Украина
Погода подготовила новую порцию дождей: где ударит "минусовая" температура

Погода подготовила новую порцию дождей: где ударит "минусовая" температура

23:16Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Невероятная удача улыбнется трем знакам зодиака: кто в списке везунчиков

Невероятная удача улыбнется трем знакам зодиака: кто в списке везунчиков

Меняет историю России - историк раскрыл истинное значение слова "Кремль"

Меняет историю России - историк раскрыл истинное значение слова "Кремль"

Китайский гороскоп на сегодня 29 ноября: Быкам - стресс, Змеям - ссоры

Китайский гороскоп на сегодня 29 ноября: Быкам - стресс, Змеям - ссоры

Худющую Кейт Миддлтон засняли во время королевского визита

Худющую Кейт Миддлтон засняли во время королевского визита

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Козерогам - обман, Водолеям - новость, Рыбам - пауза

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Козерогам - обман, Водолеям - новость, Рыбам - пауза

Последние новости

01:48

РФ массированно бьет по Киеву: что известно о пострадавших и прилетах

00:49

Мощный удар Сил обороны: в Крыму взорван КП, места хранения БпЛА и объекты ПВО РФ

28 ноября, пятница
23:59

Забрала скорая: что случилось в "Холостяку" перед церемонией роз

23:16

Погода подготовила новую порцию дождей: где ударит "минусовая" температура

22:57

Запретная связь гетмана: что известно об отношениях Мазепы с 16-летней крестницей

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабряДороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря
22:51

Украинцев предупредили о новом росте цен: какие продукты подорожают быстрее всех

22:27

"Масштабы лжи поражают": Сырский раскрыл реальную ситуацию в Купянске

22:07

"Не вижу смысла": Тарас Цымбалюк резко отправил участницу "Холостяка" домой

21:58

Мощные пожары в море: у берегов Турции взорваны два танкера "теневого флота" РФ

Реклама
21:47

Скоро в Украине подорожают основные виды мяса: на сколько вырастет цена

21:31

Как быстро почистить слив в раковине: дешевое средство, которое есть дома у каждого

21:24

Почему 29 ноября надо взять в долг, чтобы привлечь благосостояние: какой церковный праздник

21:20

"Был цирк": Melovin прокомментировал свою помолвку

20:56

Единицы знают главный секрет стиралки: одна скрытая опция переворачивает всёВидео

20:54

Настоящий элемент культуры: как правильно называть "килим" на украинском языкеВидео

20:26

Такого кофе вы точно не пробовали: что добавить, чтобы вкус стал непревзойденным

20:04

Гигантское ядовитое облако: в РФ вероятный запуск МБР закончился катастрофойВидео

19:29

Украинцев призвали быть крайне осторожными: в регионах предупреждают о шторме

19:25

Для водителей в Украине готовят масштабную реформу: вернут ли обязательный техосмотр

19:10

Что предлагает Путин для мирного планамнение

Реклама
19:08

Евро и доллар резко взлетел: новый курс валют на 1 декабря

19:03

Зафиксирован взлет МиГов и пуски Кинжалов: прозвучали первые взрывы, детали

18:54

Трамп может пожертвовать интересами Украины: худший прогноз по мирному плануВидео

18:32

После изменений в ОП: Зеленский раскрыл состав новой украинской делегации в США

18:25

"Есть негативные сигналы": Зеленский анонсировал проверки и оценку КабминаВидео

18:11

Как быстро разгладить шторы без утюга: проверенный лайфхак

17:57

Трамп хочет признать Крым и другие территории российскими - The Telegraph

17:52

Рюши, прозрачность и оригинальные сумки: неожиданные модные тренды 2026 годаВидео

17:41

Без света будут сидеть сразу несколько областей: новые графики на 29 ноября

17:25

Ермак уходит в отставку: Зеленский рассказал, кто станет новым главой ОП

17:25

Почему в СССР паркет клали именно "елочкой": причина, о которой никто не догадывается

17:04

ТЦК мобилизовал известного экс-футболиста Динамо и сборной Украины - что известно

16:53

Как правильно позировать на фото: простые советы от фотографа, которые работают

16:40

Путин хочет воевать и не готов к прекращению огнямнение

16:20

В "Резерв+" появился новый тип отсрочки: кого это касается

16:03

Топ-7 интересных оттенков маникюра, которые будут в тренде этой зимой

15:59

Приложение для знакомств: Кацурина намекнула, что больше не с Дантесом

15:55

Прохлада и дожди: синоптик удивила погодой на выходные

15:53

Украинцы получат по два миллиона помощи: премьер озвучила окончательные условия

15:53

Смешное видео: актриса Ивано-Франковского театра сделала замечание прямо со сценыВидео

Реклама
15:35

"Пленки Уиткоффа" слила Россия: Кулик – о том, что задумал Путин, и какие теперь проблемы у Трампа

15:27

Если бы не Украина, танки РФ были бы в Польше: Каспаров раскритиковал США и НАТОВидео

14:48

Как вывести плесень на стенах: простой, но действенный способ

14:44

Скоро будет массированный обстрел: мониторы назвали объекты, которые могут быть под ударом

14:42

"Идея Трампа": Путин сделал неожиданное заявление о мирном саммите

14:13

Ни в коем случае нельзя выносить мусор в этот день: приметы в праздник 29 ноября

14:08

Ирину Федишин обыскали на украинской границе - певица назвала причину

13:59

Прыгнет ли доллар выше 43 гривен: эксперт предупредил об изменении курса в декабре

13:51

Как хранить разрезанное авокадо, чтобы оно не темнело: простой способ

13:33

"Жизнь поставлена на паузу": Настя Каменских рассказала об одиночестве

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена Зеленская
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять