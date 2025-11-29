РФ массированно бьет по Киеву: что известно о пострадавших и прилетах

После удара ракетами в разных районах Киева были зафиксированы прилеты вражеских дронов.

РФ массированно атакует Украину / коллаж: Главред, фото: Силы ТРО, ua.depositphotos.com

Главное:

Стало известно о пострадавших в Киеве в результате обстрела РФ

В нескольких районах Киева зафиксированы повреждения

В Киеве в на 29 ноября в результате массированной атаки российских ударных беспилотников на Украину в нескольких районах Киева зафиксировано повреждение инфраструктуры.

В частности, зафиксировано попадание в жилой дом, сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

По предварительной информации, в результате атаки в Шевченковском районе пострадал ребенок.

Как уточнили в КГВА, в результате удара РФ в Киеве, как минимум, четверо пострадавших.

"Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Вражеская атака на Киев продолжается", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Уточняется, что после удара ракетами в разных районах Киева были зафиксированы прилеты вражеских дронов.

На данный момент известно о вызовах медиков в Шевченковский, Дарницкий и Соломенские районы Киева.

Сообщается, что обломки дрона прилетели в многоэтажку в Соломенском районе, на месте пожар на уровне 1-2 этажей. В этом же районе горит частный дом.

Обстрелы РФ: мнение эксперта

Эксперт Михаил Гончар отмечает, что нынешние удары по объектам генерации и по единой энергосистеме значительно превышают по масштабу разрушения, наблюдавшиеся три года назад. По его словам, полностью устранить последствия невозможно — их удаётся лишь частично смягчить, однако общий объём и серьёзность повреждений стали гораздо больше.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве растет число жертв обстрела РФ. В Святошинском районе зафиксированы разрушения в нежилом помещении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ запустила по столице Украины "Кинжалы". Россия повторно совершает комбинированную атаку на столицу.

Как писал ранее Главред, в результате ночной атаки на Киев и область: есть жертвы и пострадавшие. Спасательные операции продолжаются, ведётся разбор завалов и поиск возможных пострадавших.

О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

