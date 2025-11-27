Мирный план Трампа зашел в тупик: в The Atlantic раскрыли судьбу переговоров

План, сформированный под влиянием Кремля, поставил мирный процесс под угрозу.

Главное:

Мирные инициативы Трампа превратились в политический маятник

Судьба переговоров зависит от того, готов ли Путин к реальному компромиссу

Позиции Кремля снова возвращают мирные усилия Трампа в тупик

Последние месяцы мирные инициативы Дональда Трампа по Украине превратились в политический маятник. Позиция Белого дома постоянно менялась - от жестких требований до обещаний поддержки Киева. Об этом пишет The Atlantic.

Отмечается, что на прошлой неделе США поддержали "мирный план" из 28 пунктов, сформированный на основе российских требований. После обсуждений в Женеве наиболее противоречивые пункты были сокращены до 19, но Кремль уже заявил, что не отступит от своих базовых требований.

"Москва четко дала понять: никаких компромиссов по территориям не будет. Европейские партнеры США предупреждают - план провальный и лишь укрепляет уверенность Кремля. Союзники годами выстраивали стратегию давления на Россию, а резкие изменения Вашингтона разрушают единый фронт", - говорится в сообщении.

В издании говорят, что изменение тона Белого дома стало резким. После успешной сделки в Газе Трамп ожидал повторить дипломатический эффект в Украине. Но внутри его команды - разные взгляды.

"Вице-президент Джей Ди Вэнс настаивал на быстрой сделке, тогда как госсекретарь Марко Рубио настаивал на проверке реальных намерений Кремля. Именно Рубио сорвал запланированный саммит Трампа и Путина в Будапеште, назвав условия Москвы неприемлемыми", - рассказывает The Atlantic.

Известно, что Кремль активизировал закулисные контакты, привлекая Кирилла Дмитриева, который продвигал российский вариант мирного соглашения через посредников Трампа.

"После публикации скандального документа Axios в Европе и Украине поднялась новая волна тревоги. План, сформированный под влиянием Кремля, поставил мирный процесс под угрозу. Сейчас судьба переговоров зависит от того, готов ли Путин к реальному компромиссу. Но РФ настаивает на максимальных условиях, а жесткие позиции Кремля снова возвращают мирные усилия Трампа в тупик", - подытожили в издании.

Мирный план США / Инфографика: Главред

Согласится ли Украина на мирный план Трампа

Ветеран российско-украинской войны, бывший командир взвода батальона "Айдар", военный эксперт Евгений Дикий считает, что если Украина согласится на мирный план Трампа, то шанса на выживание просто не останется.

"Надеюсь, что ни одна власть в Украине - ни коррумпированная, ни не коррумпированная, ни скомпрометированная, ни не скомпрометированная, ни популярная, ни не популярная - не согласится такое подписать. Несмотря на большое количество недостатков нашей власти она сопротивляется и не соглашается на смертный приговор Украине", - подчеркнул он.

Мирный план - что известно

Как сообщал Главред, советник руководителя Офиса президента Александр Бевз заявил, что американский мирный план из 28 пунктов, который был предложен украинской стороне потерял свою актуальность. Часть пунктов была вычеркнута, а часть - изменена.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что после переговоров с США в Женеве перечень необходимых шагов для окончания войны может стать работоспособным. Чувствительные пункты плана будут обсуждаться во время личной встречи с президентом США.

Также известно, что в согласованной в Женеве обновленной версии американского плана завершения войны России против Украины установлено ограничение численности Вооруженных сил Украины до 800 тысяч военнослужащих. Киев согласился на установление такого лимита.

Об источнике: The Atlantic The Atlantic (ранее The Atlantic Monthly) - один из старейших и самых респектабельных литературных журналов США[3]. Основан в 1857 году в Бостоне. Среди первых сотрудников были виднейшие литераторы Новой Англии - Джеймс Расселл Лоуэлл, Ральф Уолдо Эмерсон, Генри Лонгфелло, Оливер Уэнделл Холмс (старший). Выходит 10 раз в год, ранее был ежемесячным[4]. С 2006 года журналом руководит Джеймс Беннет. Wikipedia

