Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Мирный план Трампа зашел в тупик: в The Atlantic раскрыли судьбу переговоров

Мария Николишин
27 ноября 2025, 13:50
1043
План, сформированный под влиянием Кремля, поставил мирный процесс под угрозу.
Мирный план Трампа зашел в тупик: в The Atlantic раскрыли судьбу переговоров
Судьба мирного плана Трампа / коллаж: Главред, фото: Белый дом, Офис президента, kremlin.ru

Главное:

  • Мирные инициативы Трампа превратились в политический маятник
  • Судьба переговоров зависит от того, готов ли Путин к реальному компромиссу
  • Позиции Кремля снова возвращают мирные усилия Трампа в тупик

Последние месяцы мирные инициативы Дональда Трампа по Украине превратились в политический маятник. Позиция Белого дома постоянно менялась - от жестких требований до обещаний поддержки Киева. Об этом пишет The Atlantic.

Отмечается, что на прошлой неделе США поддержали "мирный план" из 28 пунктов, сформированный на основе российских требований. После обсуждений в Женеве наиболее противоречивые пункты были сокращены до 19, но Кремль уже заявил, что не отступит от своих базовых требований.

видео дня

"Москва четко дала понять: никаких компромиссов по территориям не будет. Европейские партнеры США предупреждают - план провальный и лишь укрепляет уверенность Кремля. Союзники годами выстраивали стратегию давления на Россию, а резкие изменения Вашингтона разрушают единый фронт", - говорится в сообщении.

В издании говорят, что изменение тона Белого дома стало резким. После успешной сделки в Газе Трамп ожидал повторить дипломатический эффект в Украине. Но внутри его команды - разные взгляды.

"Вице-президент Джей Ди Вэнс настаивал на быстрой сделке, тогда как госсекретарь Марко Рубио настаивал на проверке реальных намерений Кремля. Именно Рубио сорвал запланированный саммит Трампа и Путина в Будапеште, назвав условия Москвы неприемлемыми", - рассказывает The Atlantic.

Известно, что Кремль активизировал закулисные контакты, привлекая Кирилла Дмитриева, который продвигал российский вариант мирного соглашения через посредников Трампа.

"После публикации скандального документа Axios в Европе и Украине поднялась новая волна тревоги. План, сформированный под влиянием Кремля, поставил мирный процесс под угрозу. Сейчас судьба переговоров зависит от того, готов ли Путин к реальному компромиссу. Но РФ настаивает на максимальных условиях, а жесткие позиции Кремля снова возвращают мирные усилия Трампа в тупик", - подытожили в издании.

Мирный план Трампа зашел в тупик: в The Atlantic раскрыли судьбу переговоров
Мирный план США / Инфографика: Главред

Согласится ли Украина на мирный план Трампа

Ветеран российско-украинской войны, бывший командир взвода батальона "Айдар", военный эксперт Евгений Дикий считает, что если Украина согласится на мирный план Трампа, то шанса на выживание просто не останется.

"Надеюсь, что ни одна власть в Украине - ни коррумпированная, ни не коррумпированная, ни скомпрометированная, ни не скомпрометированная, ни популярная, ни не популярная - не согласится такое подписать. Несмотря на большое количество недостатков нашей власти она сопротивляется и не соглашается на смертный приговор Украине", - подчеркнул он.

Мирный план - что известно

Как сообщал Главред, советник руководителя Офиса президента Александр Бевз заявил, что американский мирный план из 28 пунктов, который был предложен украинской стороне потерял свою актуальность. Часть пунктов была вычеркнута, а часть - изменена.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что после переговоров с США в Женеве перечень необходимых шагов для окончания войны может стать работоспособным. Чувствительные пункты плана будут обсуждаться во время личной встречи с президентом США.

Также известно, что в согласованной в Женеве обновленной версии американского плана завершения войны России против Украины установлено ограничение численности Вооруженных сил Украины до 800 тысяч военнослужащих. Киев согласился на установление такого лимита.

Читайте также:

Об источнике: The Atlantic

The Atlantic (ранее The Atlantic Monthly) - один из старейших и самых респектабельных литературных журналов США[3]. Основан в 1857 году в Бостоне. Среди первых сотрудников были виднейшие литераторы Новой Англии - Джеймс Расселл Лоуэлл, Ральф Уолдо Эмерсон, Генри Лонгфелло, Оливер Уэнделл Холмс (старший). Выходит 10 раз в год, ранее был ежемесячным[4]. С 2006 года журналом руководит Джеймс Беннет. Wikipedia

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины Мирный план Трампа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Усиленная магнитная буря атаковала Украину: людям стоит приготовиться к последствиям

Усиленная магнитная буря атаковала Украину: людям стоит приготовиться к последствиям

15:01Синоптик
Поставки РФ отрезали, а оккупантов заблокировали: ВСУ отбивают важный город

Поставки РФ отрезали, а оккупантов заблокировали: ВСУ отбивают важный город

14:53Фронт
Мирный план Трампа зашел в тупик: в The Atlantic раскрыли судьбу переговоров

Мирный план Трампа зашел в тупик: в The Atlantic раскрыли судьбу переговоров

13:50Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Постановочная сцена": появилась информация о помолвке Melovin

"Постановочная сцена": появилась информация о помолвке Melovin

Путин подписал указ касательно украинцев на оккупированных территориях - что их ждет

Путин подписал указ касательно украинцев на оккупированных территориях - что их ждет

"Это произойдет": Лукашенко вышел с неожиданным заявлением по войне в Украине

"Это произойдет": Лукашенко вышел с неожиданным заявлением по войне в Украине

Отошли на другие позиции: в ВСУ раскрыли тревожные данные о боях на юге

Отошли на другие позиции: в ВСУ раскрыли тревожные данные о боях на юге

Снимется одним движением: как быстро очистить колбасу от шкурки, простой трюк

Снимется одним движением: как быстро очистить колбасу от шкурки, простой трюк

Последние новости

15:01

Усиленная магнитная буря атаковала Украину: людям стоит приготовиться к последствиям

14:59

Женщина узнала о невероятных способностях своей овчарки: что научился делать пес

14:53

Поставки РФ отрезали, а оккупантов заблокировали: ВСУ отбивают важный город

14:49

Новогодняя закуска в тарталетках с шикарной начинкой - очень вкусноВидео

14:49

Леся Никитюк поделилась трогательным моментом с пятимесячным сыном

Счет идет на недели, "воевалка" Путина иссякнет к весне – ОрешкинСчет идет на недели, "воевалка" Путина иссякнет к весне – Орешкин
14:38

Может заклинить и ржаветь: когда нельзя оставлять авто на "ручнике"

14:33

Власти РФ устроили проблемы Алле Пугачевой - что призошло

14:30

На самом популярном направлении поезда будут курсировать каждый час: раскрыты детали

14:29

Жена тяжелобольного Adam вышла на связь и рассказала о состоянии артиста

Реклама
14:22

Трем знакам зодиака безумно повезет: кто разбогатеет в 2026 году

14:12

Гороскоп Таро на завтра 28 ноября: Ракам - изобилие, Весам - верность себе

14:02

"Мы не причастны": Олег Винник дал заднюю и сделал громкое заявление

13:55

В шаге от потери Гуляйполя: в Deepstate рассказали о ситуации на фронте

13:54

Всего три движения ножом: как быстро почистить и порезать болгарский перец

13:50

Мирный план Трампа зашел в тупик: в The Atlantic раскрыли судьбу переговоров

13:35

Сковорода больше не нужна: неожиданный способ готовит яичницу быстрее и лучшеВидео

13:32

Актеры сериала "Очень странные дела" сделали приятный сюрприз украинцам — деталиВидео

13:24

"Испытания": Ольга Сумская публично рассказала об измене Виталия Борисюка

13:16

Черная Пятница 2025 в Алло: все о главной распродаже года новости компании

12:59

"Это произойдет": Лукашенко вышел с неожиданным заявлением по войне в Украине

Реклама
12:57

До Нового года может и не успеть: политолог сказал, когда закончится войнаВидео

12:57

Сибига анонсировал встречу переговорных команд Украины и США: что известно

12:49

Как на украинском называть "тюль": благозвучные варианты, которые все игнорируютВидео

12:41

"Сердце поет": разведенная Камалия засветила кольцо на безымянном пальце

12:14

Секрет свежих полотенец: один простой трюк ускоряет сушку и избавляет от запахаВидео

12:13

Кристина Орбакайте приняла важное решение - куда она приехала

12:00

Михаил Поплавский: Счастье – наша молодость актуально

11:56

Когда может закончиться мобилизация в Украине: названо главное условие

11:52

Бундесвер готовится: СМИ раскрыли тайный план Германии на случай войны с РФ

11:50

Почему ёлка осыпается через неделю: названо самое опасное место для новогодней красавицы

11:45

Путинистка Лариса Гузеева осталась без третьего мужа - что произошло

11:13

Легендарный секрет стиральной машины: одна деталь полностью меняет правила игрыВидео

11:03

Атака РФ на Тернополь: в больнице умерла 12-летняя девочка, ее мать также погибла

11:03

Защита неба усилится: Британия будет производить перехватчики Шахедов для Украины

10:46

Живые елки готовят на продажу: сколько будут стоить новогодние деревья в Украине

10:41

Китайский гороскоп на завтра 28 ноября: Лошадям - страх, Козлам - разочарование

10:32

"Хватаешься за голову": дипломат разгромил "мирный план" Трампа

10:17

Дмитрий Комаров сходил на свидание с известной певицей — деталиВидео

10:14

Пятна с посуды исчезают за 5 минут: простое средство творит чудеса без химииВидео

10:03

Меган Маркл обвинили в воровстве: что произошло

Реклама
10:02

Сколько времени нужно РФ, чтобы захватить Донбасс: в ISW назвали точные сроки

09:36

Россияне пытаются прорваться на линии трех городов: военный оценил план врага

09:22

"Такие крики": Ольга Сумская рассказала о своей первой измене мужу

09:12

Секрет идеального хранения: один предмет сохранит картофель свежим до полугодаВидео

08:57

Пентагон пугает Европу ракетами РФ, продвигая "быстрый мир" для Украины - NYT

08:51

Когда закончится война в Украине: в НАТО назвали сроки и указали на нюанс

08:32

Ресурсов у России осталось максимум на годмнение

08:15

Европа планирует нанести удар в ответ на атаки РФ: СМИ раскрыли планы стран

07:49

Серия из 10 мощных взрывов: дроны атаковали НПЗ под Самарой в РФВидео

06:55

Гарантии будут после: США требуют от Украины сначала договориться с РФ - Politico

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалаты
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт Миддлтон
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять