Мирного плана США из 28 пунктов больше не существует - что произошло на переговорах

Во время встречи в Женеве, предложенный США план окончания войны был существенно сокращенным, а некоторые пункты в нем претерпели правок, отметили в ОП.

В Офисе президента рассказали о ходе переговоров в Женеве / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Переговоры в Женеве прошли конструктивно

Первоначальной версии мирного плана США на 28 пунктов больше не существует

План сокращен до 19 пунктов

Американский мирный план из 28 пунктов, который был предложен украинской стороне потерял свою актуальность. Часть пунктов была вычеркнута, а часть - изменена. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Александр Бевз.

Он подчеркнул, что встреча в Женеве с Соединенными Штатами была чрезвычайно результативной, а по оценке Марка Рубио - самым эффективным взаимодействием с Украиной с момента прихода новой администрации. Украинская сторона детально обсудила с американскими партнерами все положения предложенного документа.

"Плана из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует. Часть пунктов была изъята, часть - изменена. ни одно замечание украинской стороны не осталось без реакции", - подчеркнул он.

Бевз также добавил, что окончательные решения по самым сложным пунктам будут принимать главы государств.

Сколько пунктов содержит исправленная версия мирного плана

По данным издания Financial Times, в ходе переговоров делегаций в Женеве, мирный план США был сокращен с 28 пунктов до 19, передает ТСН.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Согласится ли Россия на мирный план - мнение военного

Как писал Главред, Россия не стремится к настоящему миру и не пойдет на подписание ни одного мирного соглашения. Об этом заявил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире Ранок.LIVE.

Он отметил, что содержание "мирного плана Трампа" до сих пор остается неизвестным, но Украина вместе с партнерами уже работает над тем, чтобы любые возможные договоренности основывались на принципах справедливости.

По его словам, европейские союзники будут прилагать максимальные усилия, чтобы отстоять интересы Киева, хотя сейчас ощутимо давление со стороны партнеров, которые пытаются найти компромисс между США и Украиной.

Напомним, как ранее сообщал Главред, госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что дедлайн, который Дональд Трамп определил Украине до четверга для принятия американского мирного предложения, не является жестким и может меняться.

В то же время издание The Washington Post сообщает, что президент США Дональд Трамп не участвовал в проработке деталей 28-пунктового "мирного плана", который подготовила его администрация в рамках попыток урегулировать развязанную Россией войну против Украины. По данным источников, внутри американской администрации царит хаос.

Как отметил международный журналист и расследователь Bellingcat Христо Грозев, в первоначальной версии так называемого "плана Трампа" было не 28, а 30 пунктов.

О персоне: Юрий Федоренко Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 г. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты. 9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

