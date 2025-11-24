Укр
Накроет ли Украину сильный мороз и снегопады: синоптик Птуха предупредила украинцев

Мария Тупик
24 ноября 2025, 15:59
401
Погода в конце ноября будет очень контрастной в Украине, рассказала синоптик Наталья Птуха.
Погода на декабрь в Украине
С какой погоды начнется декабрь в Украине / Коллаж: Главред

Погода в Украине в последнюю неделю ноября может удивить украинцев. В интервью Главреду начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, ждать ли резкого похолодания в начале декабря, когда ожидать снегопадов и с какой погодой закончится осень в Украине.

Как закончится ноябрь в Украине, ждать ли нам аномалий?

Сейчас начинается завершающая неделя осени и она у нас будет разнообразная по погоде, по осадкам, по температуре и даже по колебаниям атмосферного давления. В некоторых областях у нас будет влияние атмосферных фронтов, а некоторые области будут под влиянием поля повышенного атмосферного давления.

видео дня

Если подробнее, то в большинстве областей ближайшие двое-трое суток еще будет преобладать поле повышенного атмосферного давления, поэтому осадков там не ждем. Однако в западных областях 25-26 ноября атмосферный фронт все еще будет обусловливать небольшой дождь, местами с мокрым снегом. На дорогах может быть гололедица, поэтому на это стоит обратить внимание водителям.

27 ноября этот фронт переместится в восточном направлении и повлечет уже только небольшой дождь в северных, центральных областях, Одесской и Николаевской. Что касается воздушных потоков, то они преимущественно будут у нас с юго-востока и юга и будут нести к нам теплый воздух. Только 27-го числа в западных областях будет немножечко прохладнее.

Какой температуры ожидать в Украине на этой неделе?

По температуре, то следующие двое суток в западных областях ночью от +3 тепла до -2 мороза, днем плюс +3 - +8. На остальной территории Украины температура 25-го числа, ночью от +5 тепла до -2 мороза, днем те же +3 - +8, только на юге страны +9 - +15.

26 ноября в большинстве регионов ожидаем повышение температуры где-то на +3, на +5 градусов по сравнению с предыдущей градацией.

В дальнейшем температура существенно меняться не будет, лишь на западе и севере страны несколько снизится 27-го числа на 2 - 4 градуса. Но все равно, юг остается у нас теплый, +12 +17 днем.

Какой погоды ожидать в последние выходные осени?

В пятницу еще может быть дождь в некоторых северных и центральных областях, но он постепенно уже будет прекращаться преимущественно в ночные часы. А вот в субботу 29 ноября уже в Украине у нас будет преобладать погода без осадков.

Будет больше влиять поле повышенного атмосферного давления, могут быть прояснения. Поэтому за счет этого и ночные минимумы могут быть несколько ниже. Ожидаем от -1 до -6 мороза, а днем около 0 градусов.

С какой погоды начнется зима в Украине?

Пока официальных прогнозов на месяц еще нет. Они будут в течение этой недели, наши специалисты их готовят. Единственное, что могу сказать, что зима начнется с такими показателями, как пройдут предстоящие выходные. Пока резких изменений погоды на первые дни декабря по расчетам, которые есть на сегодня, не ожидаем. Достаточно плавно должны перейти с подобной погоды, как сейчас в ноябре в декабрь. То есть это те расчеты и оценки специалистов, которые есть на сегодня.

График прогноза

Началась ли уже метеорологическая зима в Украине?

Нет, метеорологическая зима у нас еще не началась, поэтому ожидаем разве что календарную. Например, анализируя вчерашний день, то в западных и северных областях и в Винницкой области среднесуточная температура уже была в пределах 0 - +3 тепла, что в целом близко к норме.

А вот остальная вся территория, то от +7 до +13 градусов тепла - это среднесуточная температура. В Крыму даже +17, что на 9 - 12 градусов выше нормы.

Пока это достаточно теплая погода и в течение недели таких сильных колебаний по температуре не ожидаем. Как для этого времени года, это достаточно тепло, даже в большинстве областей выше нормы.

О персоне: Наталья Птуха

Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, начальник отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

