План Трампа включал 30 пунктов - журналист заявил о двух секретных требованиях США

Юрий Берендий
23 ноября 2025, 15:04
Грозев раскрыл, что первоначальная версия плана США была концепцией РФ и содержала до 30 пунктов, которые впоследствии могли быть вычеркнуты или засекречены.
Мирный план Трампа - журналист заявил о двух тайных требованиях США

О чем сказал Грозев:

  • Мирный план Трампа изначально содержал 30 пунктов
  • Предложенный план является именно российским предложением

Первоначальная редакция так называемого "мирного плана Трампа" содержала не 28 пунктов, а 30. Еще два пункта плана могли быть вычеркнутыми или засекреченными. Об этом рассказал международный журналист и расследователь Bellingcat Христо Грозев в заметке в X.

Грозев рассказал, что примерно шесть месяцев назад случайно ознакомился с ранней версией мирного плана, которая была исключительно российской концепцией и почти не отличалась от того, что видим сейчас, предусматривая равное распределение замороженных российских активов и европейские инвестиции в восстановление Украины. В то же время, по словам журналиста, в нем два пункта явно отсутствуют.

"Во-первых, предложение, чтобы США (инвесторы) вытащили послевоенную Россию из будущей рецессии, вызванной нехваткой наличности и инвестиций, "как в 90-х". Это было задумано как побуждение для Трампа (то ли как законный "подсластитель" для США, то ли как "подсластитель" для друзей и семьи, это не было четко определено).Вторым "предложением" был новый российско-американский союз против Китая. Этот пункт содержал много демагогии о "христианском союзе"", - указал он.

Он подчеркнул, что это именно российское предложение, а не совместно разработанный план, и выразил уверенность, что россияне точно включили первый из двух дополнительных пунктов, но понятно, почему он не попал в версию плана, просочившуюся в СМИ.

"Что касается пункта 2, не могу быть уверен, решилась ли Россия включить предложение против Китая. Опять же, если бы она это сделала, это не было бы обнародовано. Так что, в общем, это все-таки может быть 30-пунктный план", - резюмирует он.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны

Почему США заявили о мирном плане только сейчас - мнение эксперта

Как писал Главред, время выдвижения Украине ультиматума по "мирному соглашению" выбрано неслучайно - сейчас одновременно усиливается давление и на Киев, и на Путина, чтобы заставить стороны согласиться на заморозку войны. Об этом заявил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" и глава фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

Он отметил, что даже временное замораживание боевых действий вдоль текущей линии фронта стало бы для украинской власти серьезным репутационным ударом.

"Есть куча моментов, которые потом будут использоваться политическими оппонентами как небезосновательные аргументы обвинений в неэффективности власти в противостоянии российской агрессии. А коррупция - это вообще вопрос номер один. То есть это целый ряд факторов", - отметил он.

Мирный план США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские чиновники и пропагандистские медиа продолжают формировать почву для отказа от предложенного США "мирного плана". Аналитики Института изучения войны отмечают, что таким образом Кремль готовит граждан РФ к непринятию любого решения, кроме полной победы над Украиной.

Госсекретарь Марко Рубио сообщил сенаторам США, что так называемый американский "мирный план" фактически базируется на предложениях российской стороны, хотя позже он это заявление опроверг.

Европейские лидеры осторожно отреагировали на представленный Дональдом Трампом план завершения войны и направили Вашингтону собственные замечания. Они отмечают, что мир должен быть справедливым.

О персоне: Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2020 до 2022 года сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Башня", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

