Чем обернется принятие мирного плана Трампа: эксперт указал на важные нюансы

Сергей Кущ
21 ноября 2025, 20:06
Клочок подчеркнул, что этой ситуации можно было избежать.
Чем обернется принятие мирного плана Трампа: эксперт указал на важные нюансы
Чем обернется принятие мирного плана Трампа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Время предложения Украине ультиматума по "мирному соглашению" выбрано не зря - сейчас продолжается системное давление и на Украину, и на Путина - для того, чтобы заморозить войну.

Об этом в интервью Главреду заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

По его словам, для украинской власти заморозка, даже по линии фронта, - это очень серьезный репутационный удар.

"Есть куча моментов, которые потом будут использоваться политическими оппонентами как небезосновательные аргументы обвинений в неэффективности власти в противостоянии российской агрессии. А коррупция - это вообще вопрос номер один. То есть это целый ряд факторов", - отметил он.

Клочок подчеркнул, что если бы союзники оказывали больше помощи - достаточной, своевременной, военной - ситуация была бы для нас лучше и выглядела бы более адекватно.

"Но Трамп решил иначе. Для него война должна закончиться, но то ли из-за русского языка, или из-за русской церкви, или по линии, где будет проходить граница - ему на это глубоко наплевать. Абсолютно. Так же, как и многим европейцам. Зато для Украины этот вопрос принципиальный", - подытожил эксперт.

Мирный план Трампа для Украины

Напомним, что по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), предложение передать России контроль над оставшимися под украинским управлением районами Донецкой области и фактически зафиксировать нынешнюю линию фронта на юге принесёт Москве непропорционально большие выгоды.

Ранее сообщалось, что Зеленский анонсировал возвращение к переговорам с россиянами, в то время, как США готовят план прекращения боевых действий, условия которого могут стать известными уже к концу недели.

Напомним, ранее Главред писал о том, что Дональд Трамп одобрил "мирный план" между Россией и Украиной, состоящий из 28-ми пунктов, который высокопоставленные чиновники его администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель, консультируясь с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками.

О персоне: Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

США давят на Украину и Россию: Клочок - о мирном плане Трампа и условиях завершения войны
