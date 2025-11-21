Чем обернется принятие мирного плана Трампа: эксперт указал на важные нюансы

Клочок подчеркнул, что этой ситуации можно было избежать.

Что ждет власть после принятия мирного соглашения

Как этого можно было избежать

Время предложения Украине ультиматума по "мирному соглашению" выбрано не зря - сейчас продолжается системное давление и на Украину, и на Путина - для того, чтобы заморозить войну.

Об этом в интервью Главреду заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

По его словам, для украинской власти заморозка, даже по линии фронта, - это очень серьезный репутационный удар.

"Есть куча моментов, которые потом будут использоваться политическими оппонентами как небезосновательные аргументы обвинений в неэффективности власти в противостоянии российской агрессии. А коррупция - это вообще вопрос номер один. То есть это целый ряд факторов", - отметил он.

Клочок подчеркнул, что если бы союзники оказывали больше помощи - достаточной, своевременной, военной - ситуация была бы для нас лучше и выглядела бы более адекватно.

"Но Трамп решил иначе. Для него война должна закончиться, но то ли из-за русского языка, или из-за русской церкви, или по линии, где будет проходить граница - ему на это глубоко наплевать. Абсолютно. Так же, как и многим европейцам. Зато для Украины этот вопрос принципиальный", - подытожил эксперт.

Мирный план Трампа для Украины

Напомним, что по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), предложение передать России контроль над оставшимися под украинским управлением районами Донецкой области и фактически зафиксировать нынешнюю линию фронта на юге принесёт Москве непропорционально большие выгоды.

Ранее сообщалось, что Зеленский анонсировал возвращение к переговорам с россиянами, в то время, как США готовят план прекращения боевых действий, условия которого могут стать известными уже к концу недели.

Напомним, ранее Главред писал о том, что Дональд Трамп одобрил "мирный план" между Россией и Украиной, состоящий из 28-ми пунктов, который высокопоставленные чиновники его администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель, консультируясь с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками.

О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

