Раскрыт тайный план окончания войны - что готовят США и Россия для Украины

США и Россия совместно разрабатывают план прекращения войны в Украине из 28 пунктов, который должны официально представить Зеленскому уже в ближайшие дни.

https://glavred.info/war/raskryt-taynyy-plan-okonchaniya-voyny-chto-gotovyat-ssha-i-rossiya-dlya-ukrainy-10716953.html Ссылка скопирована

Раскрыт план окончания войны - что готовят для Украины / Коллаж: Главред

О чем говорится в материале:

Как Украина хочет принудить Россию к миру

США тайно разрабатывают новый план прекращения войны в Украине - что предполагается

Когда будут известны условия прекращения огня и привлечена ли Украина к разработке плана прекращения войны

После длительного затишья и даже заявлений украинского МИД о завершении переговоров между Украиной и страной-агрессором Россией по завершению войны в этом вопросе начал наблюдаться определенный прогресс. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал возвращение к переговорам с россиянами, в то время как США готовят план прекращения боевых действий, условия которого могут стать известными уже к концу недели.

видео дня

Главред собрал главное, что стоит знать о перезапуске мирных переговоров и условиях окончания войны.

Зеленский анонсировал перезапуск переговоров с РФ

18 ноября президент Владимир Зеленский объявил о подготовке к возобновлению мирных переговоров с Россией. В своей заметке в Telegram он сообщил, что Киев уже работает над этим процессом и что на 19 ноября запланирована встреча в Турции. Президент также подчеркнул, что Украина прилагает все усилия для продолжения освобождения граждан из российского плена.

"Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всеми силами приближать окончание войны - это первый приоритет Украины", - пишет президент.

Как Украина хочет принудить Россию к миру

Президент Украины Владимир Зеленский стремится использовать усиление давления Соединенных Штатов на Россию, чтобы активизировать дипломатические усилия по завершению войны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

В среду Зеленский посетит Турцию, где планирует провести переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и специальным посланником США Стивом Уиткоффом, сообщили собеседники, знакомые с подготовкой встречи, которые пожелали остаться неназванными из-за конфиденциальности темы.

Спецпредставители Трампа для завершения войны РФ против Украины / Инфографика: Главред

По данным одного из источников, глава МИД Турции Хакан Фидан может лично передать результаты переговоров российской стороне, которая не будет участвовать во встрече, если будут достигнуты позитивные договоренности, в том числе по возможному обмену пленными.

18 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 19 ноября проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, на которой планирует обсудить дальнейшие шаги по достижению мира. Об этом он заявил 18 ноября во время совместной пресс-конференции с премьером Испании Педро Санчесом.

"Завтра у меня встреча с президентом Эрдоганом. Прежде всего мы будем говорить с ним о максимальных возможностях, как сделать так, чтобы Украина получила справедливый мир. Думаю, это будет достаточно предметная беседа - может длинная, может не очень длинная, посмотрим", - заявил он во время пресс-конференции, которую транслировал Офис президента Украины.

Зеленский выразил надежду, что запланированная беседа будет содержательной, и подчеркнул, что между ним и турецким лидером сохраняются хорошие рабочие отношения.

Президент также отметил, что Украина получила определенные сигналы из Соединенных Штатов и результаты можно будет оценить после встречи.

Ответ россиян

Россия не будет участвовать в запланированных на 19 ноября переговорах в Стамбуле. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва не получала от Украины никаких сигналов о готовности возобновить диалог.

"Будем ждать результатов переговоров. Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса. Наша позиция хорошо известна и в Стамбуле, и в Вашингтоне, и в Киеве", - заявил он.

Песков также сообщил, что российский диктатор Владимир Путин не планирует контактировать со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом или турецкими чиновниками.

Комментируя материал Axios о якобы совместной работе РФ и США над мирным планом, Песков отметил, что пока нет никаких новых деталей, которые можно было бы обнародовать.

Для чего чиновники Пентагона прибыли в Киев

Министр армии Дэн Дрисколл и начальник штаба Рэнди Джордж прибыли в Киев с необъявленным визитом, где запланировали встречи с украинским военным командованием и президентом Владимиром Зеленским, сообщает Politico. В материале уточняется, что они стали самыми высокими представителями Пентагона времен Трампа, которые посетили Украину, поскольку Вашингтон ищет пути ускорить завершение войны.

С 19 ноября чиновники проведут ряд встреч с военными, парламентариями и главой государства.

"Визит происходит в то время, когда Россия активизировала свою ракетную и беспилотную кампанию против гражданских целей в Украине, а западные союзники пытаются найти новые способы продолжения поставок оружия стране, находящейся в затруднительном положении", - отмечает издание.

Пентагон / Главред - инфографика

Сообщается, основной акцент поездки - координация с украинским руководством относительно застопорившегося мирного процесса, несмотря на то что Москва до сих пор отклоняет инициативы США и Украины о прекращении боевых действий.

Кроме того, стороны работают над большим соглашением по обмену технологиями беспилотников и автономных боеприпасов. Этот визит также должен усилить соответствующие переговоры, ведь Украина стала одним из лидеров в развитии боевых дронов различных радиусов действия, которые существенно повлияли на ход боевых операций и позволили поражать цели далеко в глубине российской территории.

США тайно разрабатывают новый план прекращения войны в Украине - что предполагается

Администрация Дональда Трампа непублично ведет совместную работу с Россией над новым планом прекращения войны в Украине. Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на неназванных американских и российских чиновников, знакомых с этим вопросом.

Представленный США документ содержит 28 пунктов и частично базируется на опыте Трампа по мирному соглашению в Газе. Один из высокопоставленных российских чиновников сказал Axios, что оценивает этот план положительно. В то же время в материале отмечается, что неизвестно, как на него отреагируют Киев и европейские партнеры Украины.

"28 пунктов плана делятся на четыре общие категории: мир в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной", - сообщили Axios источники.

В материале также говорится о том, что непонятно, как в плане предлагают решать спорные вопросы, в частности относительно контроля над территориями на востоке Украины, где российская армия хоть и медленно продвигается, но все еще удерживает значительно меньше, чем требует Кремль.

Разработку документа координирует спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который, как отмечается, уже подробно обсудил его с российским представителем Кириллом Дмитриевым.

Кирилл Дмитриев, глава российского суверенного фонда и активный участник переговоров по Украине, рассказал Axios, что провел с Уиткоффом и другими членами команды Трампа три дня дискуссий во время своего пребывания в Майами с 24 по 26 октября. Он выразил уверенность в шансах на достижение договоренностей, ведь, по его словам, на этот раз "российскую позицию действительно слышат".

Спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев / Фото: скриншот

Ожидалось, что Уиткофф встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду в Турции, однако, по данным украинских и американских чиновников, он отложил поездку.

Вместе с тем Axios подтвердил со слов украинского чиновника, что Уиткофф уже представил план секретарю национальной безопасности и обороны Украины Рустему Умерову во время их недавней встречи в Майами.

"Мы знаем, что американцы над чем-то работают", - сказал украинский чиновник.

Дмитриев рассказал Axios, что суть замысла заключается в разработке предложения, основанного на принципах, которых Трамп и российский диктатор и военный преступник Владимир Путин достигли во время августовской встречи на Аляске. Этот документ должен содержать подходы к урегулированию войны в Украине, восстановлению американо-российских отношений и решению вопросов, связанных с безопасностью России.

"На самом деле это гораздо более широкая концепция, которая, по сути, заключается в том, чтобы выяснить, как мы можем наконец обеспечить длительную безопасность не только в Украине, но и во всей Европе", - сказал он.

По его словам, цель - подготовить письменный вариант предложения к следующей встрече Трампа и Путина в Будапеште, которая до сих пор не исключается.

Он подчеркнул, что эта инициатива не связана с британским предложением по созданию мира в Украине по модели Газы, которое Дмитриев считает обреченным, поскольку оно не учитывает позицию Москвы.

Российский представитель добавил, что США сейчас объясняют украинской и европейской сторонам преимущества своего нынешнего подхода.

"Это происходит на фоне того, что Россия, несомненно, достигает дополнительных успехов на поле боя", - добавил он, утверждая, что влияние Москвы растет.

Американский чиновник подтвердил, что Белый дом начал знакомить европейских партнеров с новым планом, кроме украинцев.

Он также отметил, что в Вашингтоне видят реальную возможность привлечь к этому процессу и Киев, и европейские столицы, и подчеркнул, что документ будет доработан с учетом их предложений.

"Мы считаем, что сейчас благоприятное время для этого плана. Но обе стороны должны быть практичными и реалистичными", - сказал американский чиновник.

Когда будут известны условия прекращения огня - Politico

В Белом доме демонстрируют осторожный оптимизм относительно возможности согласовать основные параметры завершения войны в Украине до конца месяца - и в то же время существует риск, что Киеву могут представить согласованный между США и Россией план уже как сформированный факт. Об этом пишет Politico.

По данным издания, администрация США готовится объявить о новой "ключевой мирной договоренности" с Россией, которую чиновники подают как шанс наконец остановить затянувшуюся три года войну.

Представитель Белого дома заявил, что Вашингтон рассчитывает достичь согласия между всеми сторонами относительно параметров прекращения боевых действий до конца месяца, а возможно, даже "уже на этой неделе".

Трамп и Зеленский / Фото: Офис президента Украины

Привлечена ли Украина к разработке плана прекращения войны

Украинский чиновник сообщил Reuters, что Киев получил косвенные сигналы о нескольких американских предложениях по завершению войны, которые Вашингтон обсуждал с Москвой. По словам собеседника, Украина не была привлечена к разработке этих идей.

Издание напоминает, что Путин озвучил свои ключевые требования еще в июне 2024 года - он настаивает, чтобы Киев отказался от намерения вступить в НАТО и вывел украинские силы из четырех регионов, которые Россия считает своими. Москва не демонстрирует готовности пересматривать эти условия, тогда как Украина четко заявляет, что согласиться на них не может.

Какова цель возобновления переговоров с россиянами

Народный депутат, дипломат и основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко, комментируя заявление Владимира Зеленского о возобновлении переговорного процесса в Стамбуле, отметил, что оценивать их эффективность при отсутствии российской делегации - неуместно, ведь участие РФ с самого начала не предусматривалось. Об этом он рассказал в интервью Главреду.

Он подчеркнул, что ключевым сейчас является изменение подхода администрации Дональда Трампа к войне. По его словам, США все более критично относятся к России и склоняются к позиции Украины. Именно давление и принуждение должны заставить Кремль сесть за стол переговоров.

"Соответственно, поскольку подходы меняются, возникает потребность говорить друг с другом, консультироваться и смотреть, что может произойти дальше. Сама фигура Виткоффа не вызывает никакого оптимизма. Он совершенно не подготовлен к своей миссии, что мы уже неоднократно видели. Вплоть до того, что склонен воспринимать позицию своих визави на переговорах так, как он сам себе ее представляет, а не так, как она звучит на самом деле. Поэтому я бы не возлагал больших надежд на него", - указал нардеп.

Богдан Яременко / Фото: УНИАН

Что может заставить Путина закончить войну - Ступак

Отвечая на вопрос о том, что могло бы заставить Путина завершить войну, военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что ситуация чрезвычайно сложная. По его словам, Путин действует скорее из упрямства, а не из рациональных соображений, и стремится любой ценой давить на Украину. Когда решения принимаются "из принципа", человека не беспокоят ни последствия, ни будущие поколения.

"Как вариант, Путина может остановить его личная физическая усталость. Когда он устанет воевать, когда будет готов махнуть на все рукой, сказать: "К черту все, давайте останавливаться". Или, как вариант, Путин остановится, когда деньги будут стремительно заканчиваться у России, и в бюджете их реально не будет хватать, и он это поймет сам", - указал эксперт в интервью Главреду.

Сколько еще продлится война

Ступак также считает, что российская агрессия против Украины продлится как минимум до марта 2026 года - в таком же формате, который наблюдается сейчас.

По его оценке, к этому времени Россия может не достичь заметных успехов на поле боя и столкнется с украинской обороной, тогда как Украина сможет наладить собственное ракетное производство и серьезно ударить по российским доходам, в частности через нефтяную сферу. Это может сократить бюджеты на содержание армии и вызвать нехватку личного состава. В результате ситуация может зайти в тупик, без существенного продвижения любой из сторон.

"Вот тогда встанет вопрос об остановке войны на линии разграничения, и начнется дипломатический процесс. Дипломаты будут делать свою работу, на линии соприкосновения будут обстрелы, как в 2015-2017 гг. Если дипломаты договорятся, тогда может быть подписание совместного документа", - резюмировал он.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред