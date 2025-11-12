Укр
Обсудить мир в чатике: Кислица озвучил абсурдные предложения РФ на переговорах

Анна Косик
12 ноября 2025, 10:04
1002
Россияне с легкомыслием отнеслись к реальной возможности приблизить мир.
Что предлагала Россия на переговорах в Стамбуле / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, МИД Турции

Что сообщил Кислица:

  • Россияне пытались сорвать каждую встречу в Стамбуле
  • Во время переговоров делегация РФ не делала ничего для приближения мира
  • Россияне были готовы согласиться только на перемирие на два часа

Представители страны-агрессора России неоднократно пытались свести на нет мирные усилия Украины и ее союзников. Подобная ситуация произошла и во время переговоров в Стамбуле, где делегация РФ неоднократно провоцировала украинскую сторону.

Как пишет The Times, об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. По его словам, россияне избегали обсуждения конкретных шагов к миру и создавали иллюзию заинтересованности в достижении мира.

видео дня

Как россияне пытались сорвать переговоры

Во время встреч 16 мая, 2 июня и 23 июля россияне приносили досье на каждого представителя украинской делегации, чтобы затягивать время на их изучение. Однако делегация РФ прекрасно знала биографию каждого из украинских чиновников.

Представители России также позволяли себе говорить провокационные и гадкие вещи. Кислица считает, что таким образом они пытались вывести представителей Украины из равновесия, чтобы впоследствии обвинить их в срыве переговоров.

В частности российская делегация позволяла себе отрицать идентичность и национальность украинцев. Но украинская сторона накануне договорилась не вступать в подобные споры, чтобы план россиян не сработал.

Какие бессмысленные идеи предлагали россияне

Чтобы создать видимость прогресса и не получить "нагоняй" от США россияне предложили украинцам в Стамбуле создать рабочие группы или чаты в одном из популярных мессенджеров, чтобы обсуждать шаги достижения мира.

"В нормальных переговорах обе стороны выкладывают свои аргументы на стол, ищут точки пересечения, определяют, где "серая зона", а где - абсолютно неприемлемые позиции. До этого этапа мы так и не дошли", - подчеркнул Кислица.

Российская делегация даже не хотела обсуждать перспективу установления временного прекращения огня, пока украинские представители не уточнили этот срок.

Единственный формат временного перемирия, который был приемлем для российской стороны - это пауза на фронте на два часа, чтобы забрать тела погибших.

Россия заговорила о возобновлении переговоров с Украиной

В конце октября, как писал Главред, в России заявили, что якобы готовы продолжать переговоры с Украиной по завершению войны, но только в так называемом "стамбульском формате".

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин отметил, что существуют все необходимые условия для развития стамбульского переговорного трека и Москва остается открытой к прямым переговорам с Киевом.

Переговоры в Стамбуле - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия после первых прямых переговоров в Стамбуле выдвинула украинской делегации нереалистичные требования, которые "выходили далеко за рамки всего, что когда-либо обсуждалось".

Во время последующих раундов представители Украины заявляли, что Киев и в дальнейшем требует полного и безусловного прекращения огня как главной предпосылки для результативных дипломатических усилий. Украинская сторона готова была прекратить боевые действия немедленно и начать содержательные мирные переговоры, однако для этого обе стороны должны были сделать этот принципиальный шаг.

Впоследствии стало известно, что шесть месяцев переговоров не дали практически ничего. Хотя Украина снова предложила президенту Зеленскому встретиться с Владимиром Путиным непосредственно, но Москва в очередной раз отказалась.

О персоне: Сергей Кислица

Сергей Кислица - украинский дипломат, первый заместитель министра иностранных дел, занимал должность постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций. Окончил факультет международного права Института международных отношений Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко. Владеет украинским, русским, английским, испанским и французским языками

война в Украине Сергей Кислица мирные переговоры переговоры в Стамбуле
