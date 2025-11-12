Укр
Наступление на Мирноград и Покровск: в ISW предупреждают о тяжелых боях и больших потерях РФ

Дарья Пшеничник
12 ноября 2025, 09:53
Темпы продвижения российских войск в направлении Покровска остаются относительно низкими.
Российские оккупанты, вероятно, смогут временно оккупировать Мирноград и Покровск / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

О чем идет речь:

  • Россияне могут временно оккупировать Покровск и Мирноград
  • Темпы продвижения врага низкие из-за изнурительных боев по всей линии фронта
  • С начала ноября в районе Покровска ликвидировано 162 оккупанта, еще 39 - ранены

Российские войска продолжают наступательные действия в Донецкой области, в частности в направлении Покровска и Мирнограда. По оценкам аналитиков Института изучения войны (ISW), вероятность временной оккупации этих городов существует, однако ее реализация потребует значительно больше времени и ресурсов, чем предполагалось.

Темпы продвижения врага остаются низкими, что эксперты связывают с общей изнурительностью российских наступательных операций по всей линии фронта. Командование РФ не перебрасывает достаточно сил на это направление, что затрудняет достижение оперативных целей.

Украинские силы обороны наносят существенные потери противнику.

Только с начала ноября в районе Покровска было ликвидировано 162 российских военных, еще 39 - получили ранения. К зачистке территорий активно привлекаются подразделения ССО, СБУ, Нацгвардии, Нацполиции, штурмовые и десантно-штурмовые группы, а также боевые подразделения специального назначения.

Наступление РФ - мнение эксперта

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главредуотмечает, что российские оккупационные войска готовят давление на Днепропетровщину с южного направления, двигаясь по трассе М-15 в сторону Покровского и вдоль реки Волчья. По его оценке, противник пытается сформировать плацдарм в районе Покровское-Гуляйполе, что открывает новые возможности для наступления на Запорожье.

"Это делается для того, чтобы расширить оперативные возможности врага и подготовить дальнейшее наступление на Запорожье", - подчеркивает Коваленко.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Ранее Главред рассказывал, что зима 2025-2026 может стать переломной в войне между Украиной и Россией. По данным аналитического материала Foreign Affairs, украинские силы сталкиваются с беспрецедентными вызовами: истощением боевых подразделений, дефицитом боеприпасов и угрозой потери стратегических городов Донбасса.

Также ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский говорил, что интенсивность боев в Покровске действительно уменьшилась, но это не значит, что россияне отказались от планов оккупировать город. Украинское командование имеет планы на случаи тех или иных вариантов развития событий.

Представитель Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук заявлял, что россияне сосредоточили более 150 тысяч личного состава в районе Покровско-Мирноградской агромерации.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Покровск Бои в Донецкой области российское наступление
