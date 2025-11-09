Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

ВСУ готовят планы "Б" и "В": Сырский рассказал о ситуации в Покровске

Руслан Иваненко
9 ноября 2025, 22:59
1247
Главнокомандующий пояснил, что снижение интенсивности атак не означает отказ врага от попыток захвата Покровска.
Сырский, ВСУ
Военные из 425-го штурмового полка эффективно укрепляют позиции / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/

Кратко:

  • Интенсивность боев в Покровске снизилась, но угроза остается
  • Покровск удерживает оборону, враг сосредоточил там более 50 тысяч военных
  • Город сейчас контролируется украинскими силами, прорывы локализованы

Интенсивность боев в Покровске действительно уменьшилась, но это не значит, что россияне отказались от планов оккупировать город. Украинское командование имеет планы на случаи тех или иных вариантов развития событий. об этом рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в эфире телемарафона "ТСН. Тиждень".

По его словам, Покровск сейчас - это сплошной укрепленный район. Есть несколько мест, где россиянам удалось пролезть через инженерные заграждения, но в ВСУ знают, где именно эти места - поэтому ситуация в целом контролируемая.

видео дня

"Конечно, есть и план "Б" и план "В" - для всех вариантов развития событий", - сказал он.

Ситуация в городе

При этом Сырский подтвердил, что интенсивность атак оккупантов в районе Покровска снизилась. Однако это не означает, что россияне стали меньше думать об оккупации города. В этом районе враг сосредоточил 50 тысяч единиц живой силы, при том что с октября положил там 30 тысяч голов личного состава.

Украинские силы готовы ко всем сценариям

Головко добавил, что сам сейчас почти все время находится в Покровске. В город завели 425-й штурмовой полк, который очень эффективно действует. Логистические пути в город восстановлены и переориентированы, ситуацию в районе боевых действий оценивают трижды в сутки. Поэтому нет оснований для панических настроений, заверил он.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Прогноз эксперта: следующие шаги оккупантов

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду поделился своей оценкой возможных действий российских захватчиков в случае захвата Покровска.

По его прогнозу, следующие шаги оккупантов будут логично направлены не на крупные города вроде Павлограда или Днепра, а на соседние населенные пункты, такие как Доброполье и Дружковка. "Если им удастся оккупировать Покровск, какой смысл распылять ресурсы на другие города, когда стратегически выгоднее двигаться на Доброполье и Дружковку", - отметил Коваленко.

Ситуация в Покровске - последние новости

Как писал Главред, спикер Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук, что россияне сосредоточили более 150 тысяч личного состава в районе Покровско-Мирноградской агромерации. Оборона этих двух городов продолжается.

Кроме того, Битва за Покровск приближается к решающей точке, а российский диктатор Владимир Путин имеет два сценария в случае возможного захвата города. Об этом говорится в материале DW.

Напомним, что ранее военные сообщили, что Силы обороны продолжают поисково-ударные действия для выявления и уничтожения оккупантов в Покровске. Украинские бойцы сдерживают попытки врага наладить логистику и срывают переброску подкреплений.

Читайте также:

О персоне: Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Покровск новости Украины Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Путин находится в тупике": Зеленский рассказал о возможной угрозе Европе

"Путин находится в тупике": Зеленский рассказал о возможной угрозе Европе

00:12Война
ВСУ готовят планы "Б" и "В": Сырский рассказал о ситуации в Покровске

ВСУ готовят планы "Б" и "В": Сырский рассказал о ситуации в Покровске

22:59Фронт
Оккупанты увеличили свою ударную силу за счет баллистики - Зеленский

Оккупанты увеличили свою ударную силу за счет баллистики - Зеленский

21:33Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 9 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на неделю с 10 по 16 ноября: Овнам - трудности, Водолеям нужно отступить

Гороскоп Таро на неделю с 10 по 16 ноября: Овнам - трудности, Водолеям нужно отступить

Гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября: Весам нужна помощь, Львам - прорыв

Гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября: Весам нужна помощь, Львам - прорыв

Гороскоп на завтра 10 ноября: Весам - неожиданность, Скорпионам - успех

Гороскоп на завтра 10 ноября: Весам - неожиданность, Скорпионам - успех

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

Последние новости

00:12

"Путин находится в тупике": Зеленский рассказал о возможной угрозе Европе

09 ноября, воскресенье
23:50

Кто "слил" место сбора военных на Днепропетровщине: Сырский озвучил вероятную версию

22:59

ВСУ готовят планы "Б" и "В": Сырский рассказал о ситуации в Покровске

22:52

"Возраст и болезни": умерла старейшая роженица Украины Валентина Подвербная

22:48

Как обменять старые доллары в Украине и что делать, если их отказываются принимать

Россияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭСРоссияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭС
22:10

Положите это на картофель: простой способ сохранить овощ на балконе до весныВидео

21:36

Почему в смартфонах iPhone и Samsung слабые батареи: ответ удивил экспертов

21:33

Оккупанты увеличили свою ударную силу за счет баллистики - Зеленский

21:20

Загадочный "крик из бездны": что ученые услышали в самом страшном месте океана

Реклама
20:55

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

20:46

Под покровом ночи: кого на самом деле можно встретить в украинской дикой природе

20:18

Не только мощнее: в СМИ раскрыли главное преимущество ракеты Фламинго над Tomahawk

20:14

Прописка не означает собственность: почему вас могут выписать без суда

19:47

"Я так рада": Светлана Лобода заговорила о возвращении в Украину

19:44

Когда возобновят работу ТЭС "Центрэнерго" после атаки РФ: что говорят в Кабмине

19:35

Военный министр Трампа уже видит на горизонте ужасные тени 1939 годамнение

19:05

Впереди открывается светлый путь: три знака зодиака наконец-то отпустят прошлое

18:58

Миф об "общих корнях": что Россия умалчивает о Киевской Руси

18:53

Динамо и Шахтер оштрафовали на кругленькую сумму: известна причина и вердикт

18:52

До 16 часов без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 10 ноября

Реклама
18:35

Загадка 90-х: откуда взялись металлические пластины "Ш" во дворах и куда исчезлиВидео

18:28

Оккупанты повредили первую в Украине крупную ТЭС на биомассе - соучредительФото

18:26

Плата за доставку газа в Украине: существует ли льгота для пенсионеров

18:01

"Заснул" во время обращения: в Белом доме сделали заявление о "болезни" Трампа

17:48

"Не мог просто забыть": Андриенко вспомнил детство и заговорил о верности себе

17:28

Банки не будут работать: сколько наличных стоит подготовить украинцам на случай блэкаута

17:26

Волна поддержки исчерпана: в Польше растет враждебность к украинцам – СМИ

16:26

Блэкауты ударят по кошелькам украинцев: какой привычный продукт может стать роскошью

16:17

Почему кот не спит ночью – настоящая причина удивит многихВидео

15:52

Как сказать по-украински "строить глазки": точный перевод знают единицыВидео

15:40

Украина ввела санкции против посланника Путина и экс-главы КСУ

15:21

Почему 10 ноября нельзя ругаться и ссориться: какой церковный праздник

15:02

США остановили поставки американского оружия для Украины - какая причина

14:56

"Они не отказались": названы реальные планы РФ по Запорожской АЭС

14:37

Россия изменила тактику ударов по энергетике - в каких областях ситуация хуже всего

14:22

"Тесть всей Европы" и братоубийца: правда о Ярославе Мудром

14:08

Интересный тест на IQ: нужно найти три отличия на фото за 31 секунду

13:49

"За счет России": может ли Китай "кинуть" Путина из-за давления США

13:30

Главный продукт украинцев подорожает: когда цена пересечет психологическую черту

13:27

Финансовый гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября

Реклама
13:20

Исчезнет первой со стола: рецепт оригинальной закуски за 5 минут

12:53

США дали тайное обещание россиянам по Украине - Лавров сделал циничное заявление

12:42

Проедут 600 000 километров без ремонта: механик назвал самые надежные авто

12:41

Умер Заслуженный тренер Украины по вольной борьбе Игорь Барна

12:38

Как будет действовать Путин после возможного захвата Покровска: есть 2 сценария

12:27

Любовный гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября

12:12

Почему Украине стало труднее сбивать российские ракеты - генерал назвал причину

11:43

Без улыбки не выговоришь: украинская фамилия, которая звучит как мат

11:38

От аномального тепла до -3 градусов: на Украину надвигаются дожди и грозы

11:33

Макияж с лифтинг-эффектом: как "раскрыть" глаз с нависшим веком

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять