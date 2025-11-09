ВСУ готовят планы "Б" и "В": Сырский рассказал о ситуации в Покровске

Главнокомандующий пояснил, что снижение интенсивности атак не означает отказ врага от попыток захвата Покровска.

https://glavred.info/front/vsu-gotovyat-plany-b-i-v-syrskiy-rasskazal-o-situacii-v-pokrovske-10713896.html Ссылка скопирована

Военные из 425-го штурмового полка эффективно укрепляют позиции / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/

Кратко:

Интенсивность боев в Покровске снизилась, но угроза остается

Покровск удерживает оборону, враг сосредоточил там более 50 тысяч военных

Город сейчас контролируется украинскими силами, прорывы локализованы

Интенсивность боев в Покровске действительно уменьшилась, но это не значит, что россияне отказались от планов оккупировать город. Украинское командование имеет планы на случаи тех или иных вариантов развития событий. об этом рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в эфире телемарафона "ТСН. Тиждень".

По его словам, Покровск сейчас - это сплошной укрепленный район. Есть несколько мест, где россиянам удалось пролезть через инженерные заграждения, но в ВСУ знают, где именно эти места - поэтому ситуация в целом контролируемая.

видео дня

"Конечно, есть и план "Б" и план "В" - для всех вариантов развития событий", - сказал он.

Ситуация в городе

При этом Сырский подтвердил, что интенсивность атак оккупантов в районе Покровска снизилась. Однако это не означает, что россияне стали меньше думать об оккупации города. В этом районе враг сосредоточил 50 тысяч единиц живой силы, при том что с октября положил там 30 тысяч голов личного состава.

Украинские силы готовы ко всем сценариям

Головко добавил, что сам сейчас почти все время находится в Покровске. В город завели 425-й штурмовой полк, который очень эффективно действует. Логистические пути в город восстановлены и переориентированы, ситуацию в районе боевых действий оценивают трижды в сутки. Поэтому нет оснований для панических настроений, заверил он.

Покровск / Инфографика: Главред

Прогноз эксперта: следующие шаги оккупантов

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду поделился своей оценкой возможных действий российских захватчиков в случае захвата Покровска.

По его прогнозу, следующие шаги оккупантов будут логично направлены не на крупные города вроде Павлограда или Днепра, а на соседние населенные пункты, такие как Доброполье и Дружковка. "Если им удастся оккупировать Покровск, какой смысл распылять ресурсы на другие города, когда стратегически выгоднее двигаться на Доброполье и Дружковку", - отметил Коваленко.

Ситуация в Покровске - последние новости

Как писал Главред, спикер Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук, что россияне сосредоточили более 150 тысяч личного состава в районе Покровско-Мирноградской агромерации. Оборона этих двух городов продолжается.

Кроме того, Битва за Покровск приближается к решающей точке, а российский диктатор Владимир Путин имеет два сценария в случае возможного захвата города. Об этом говорится в материале DW.

Напомним, что ранее военные сообщили, что Силы обороны продолжают поисково-ударные действия для выявления и уничтожения оккупантов в Покровске. Украинские бойцы сдерживают попытки врага наладить логистику и срывают переброску подкреплений.

Читайте также:

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред