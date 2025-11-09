'Критически сложная ситуация': спикер УДА сказал, возможно ли падение Покровска

Братчук отметил, что у ВСУ есть шанс продвинуться и вернуть метры или километры украинской земли.

Сценарии боев за Покровск

Ключевые тезисы:

К северу от Покровска продолжается операция украинских спецназовцев

В Покровске образовалось много "серых зон"

Враг сосредотачивает огромные силы в отношении Донецкой области

Россияне сосредоточили более 150 тысяч личного состава в районе Покровско-Мирноградской агромерации. Оборона этих двух городов продолжается. Об этом рассказал представитель Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук в эфире Еспресо.

"Есть наши неплохие действия к северу от Покровска, продолжается операция наших спецназовцев - ГУР, СБУ, ССО. Именно десантирование, о котором всем стало известно неделю назад, дало возможность говорить о том, что удалось зачистить несколько позиций российских оккупантов. Однако напомню, что на этом достаточно нешироком участке фронта враг сосредоточил более 150 тыс. личного состава, это очень серьезная сила, которая сует, не считаясь со своими потерями. Но на эту минуту оборона продолжается", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, ситуация там не просто сложная, а "критически сложная".

"Я уверен, что "всадников апокалипсиса" мы не увидим, если даже будет реализован худший сценарий по Покровско-Мирноградской агломерации. Еще предполагаю условно нейтральный сценарий, когда ситуация кардинально не изменится - враг будет пытаться сунуться дальше, накапливать свою логистику. Вражеская логистика заработала, и это неприятный момент, потому что означает повышение ресурсности российской армии", - подчеркнул Братчук.

Он также добавил, что в Покровске образовалось много "серых зон", которые не находятся под контролем ни одной из сторон.

"Покровск не упал, не падает, оборонительная операция продолжается. Понимаем, что враг сосредотачивает огромные силы по Донетчине, но и наши оборонительные операции сегодня тоже имеют определенные результаты на тех локациях, которые, возможно, - подчеркну, что я не называю локаций и ничего не анонсирую - дадут нам шанс продвинуться и вернуть метры или километры украинской земли. И это даст возможность оттянуть российские силы с Донецкого направления, которое для врага остается приоритетным", - подытожил спикер.

Какова ситуация в Покровске

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что угроза окружения ВСУ в Покровске действительно есть, но на сегодня никакого окружения нет.

Он подчеркнул, что в самом Покровске ситуация тяжелая и сложная.

"Это связано с тем, что у россиян в Покровске есть две зоны контроля, где они закрепились, и именно эти две зоны они используют для инфильтрации своих ДРГ в город", - подчеркнул эксперт.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, аналитики DeepState рассказывали, что оккупационные войска страны-агрессора России инфильтрируются в Покровск. Вражеские силы фиксируются почти во всех точках города, но там же и происходит их уничтожение.

Заместитель командира отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" НГУ Павел Гвозденко заявил, что российские оккупанты не оставляют идею захватить город Запорожье. Это направление остается одним из приоритетных для врага.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия стремится захватить Покровск как можно скорее, чтобы продвигать в мире нарратив о якобы способности оккупировать весь Донбасс. В городе сейчас находятся 314 российских военных.

Читайте также:

О персоне: Сергей Братчук Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины. Участник Операции объединенных сил на Донбассе. После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации. Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.

