'Цель номер один': Зеленский назвал город, который РФ хочет взять любой ценой

Начальник Генштаба подтвердил инфильтрацию врага в городскую застройку Покровска.

Захват Покровска - главная цель РФ / Коллаж: Главред, фото: t.me/GeneralStaffZSU, скриншот с YouTube, 80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ ВСУ

Главные тезисы Зеленского:

Покровск - цель номер один для РФ

В Покровске сейчас находятся 314 российских военных

Октябрь стал рекордным месяцем по потерям РФ

Россия стремится захватить Покровск как можно скорее, чтобы продвигать в мире нарратив о якобы способности оккупировать весь Донбасс. В городе сейчас находятся 314 российских военных. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге, передает УНИАН.

По словам главы государства, Покровск является для врага "целью №1" не только из-за стратегического расположения, но и из-за его символического значения. Кремль хочет использовать захват города как "доказательство" своих успехов на фронте.

"Я думаю, что это фактор, который может влиять и на продвижение санкций, равно как и на их отсрочку. Этой историей о Покровске она (Россия - ред.) хочет показать успехи на поле боя", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что РФ "очень боится сильных решений со стороны США", особенно когда не имеет реальных достижений на поле боя. Поэтому псевдопобеда в Покровске может стать для Кремля способом восстановить пропагандистский нарратив и убедить западные страны, что российская армия якобы способна "полностью захватить восток Украины", а Киев вынужден будет "выйти из Донбасса".

Какова ситуация в Покровске

Также Зеленский рассказал, что российские оккупанты осуществляют массированные штурмы, однако несут беспрецедентные потери. Президент добавил, что сейчас в Покровске находятся 314 российских военных.

"Враг... 5-го числа осуществлял штурмовые действия с привлечением техники. Он потерял технику, но цель №1 - для врага оккупировать Покровск как можно скорее. Цель эта и остается. Это понятно от количества штурмов. Было за трое суток 220 штурмов Покровска. В самом городе находится, по данным военных, 314 россиян", - рассказал он.

Зеленский подчеркнул, что октябрь стал для России рекордным по количеству потерь от начала полномасштабного вторжения. По его словам, только благодаря дронам уничтожено не менее 25 тысяч российских военных. В то же время две-три тысячи еще не были подтверждены.

Что говорят в Генштабе

Начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов заявил, что Покровское направление сейчас является одним из самых горячих на фронте. Оккупанты продолжают попытки захватить Покровск и создать условия для окружения Покровско-Мирноградской агломерации. Он добавил, что такое намерение врага существует уже более года.

"Они пытаются создать условия для того, чтобы захватить этот относительно небольшой город. Там создано определенное преимущество в силах и средствах противника. Они инфильтрировались частично в городскую застройку, особенно на южные окраины этого населенного пункта. Пытаются таким образом создать очаг для того, чтобы продолжать дальше наступление", - рассказал Гнатов.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что все решения по операции будет принимать военное командование, а озвучивать дополнительные детали пока не стоит из соображений безопасности.

"Сейчас в интересах защитников города лишняя информация публично точно не будет способствовать", - пояснил он.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация в Покровске - последние новости

Как сообщал Главред, Силы обороны продолжают поисково-ударные действия в Покровске. Украинские военные сдерживают попытки врага наладить логистику и срывают переброску подкреплений, сообщили в 7 корпусе ДШВ.

Также в The Wall Street Journal заявили, что армия России стоит на пороге крупнейшего за последние 2,5 года завоевания - захвата разрушенного Покровска. В издании утверждают, что Россия делает ставку на свою численность, технику и дроны, тогда как Украина стремится истощить ресурсы врага и полагается на помощь Запада.

Кроме этого, главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские штурмовики продвинулись вперед на Добропольском выступе, заставляя врага распылять силы и не концентрироваться под Покровском. По его словам, за время операции освобождено 188 км² и зачищено 248,7 км² территорий.

О персоне: Андрей Гнатов Андрей Викторович Гнатов - украинский офицер, бригадный генерал, Командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины. 27 июля 2022 года был награжден Крестом боевых заслуг - за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу, верность военной присяге, пишет Википедия.

