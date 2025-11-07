Защита от дронов: Зеленский анонсировал важную программу

Инициатива включает ряд мер по выявлению, перехвату и нейтрализации вражеских дронов.

Зеленский анонсировал программу защиты прифронтовых городов от дронов / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, полиция Киева

Зеленский анонсировал программу защиты приграничных территорий от российских дронов

Программа предусматривает меры по обнаружению, перехвату и нейтрализации вражеских дронов

Проект уже готов к запуску и получил поддержку на всех уровнях

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске программы, направленной на защиту прифронтовых городов, в частности Херсона, от атак российских беспилотников.

Программу подготовило Командование Сил беспилотных систем. Об этом президент сообщил во время брифинга 7 ноября, передает корреспондент Общественного.

Он добавляет, что проект уже готов к запуску и получил поддержку на государственном уровне.

Программа предусматривает комплекс мер по выявлению, перехвату и нейтрализации вражеских беспилотников, которые угрожают городу.

Президент отметил, что начали разработку подобных программ для других приграничных населенных пунктов, находящихся в зоне повышенной опасности.

Зеленский ожидает, что эти меры станут важной частью общей стратегии защиты прифронтовых территорий.

Сколько средств для защиты нужно, чтобы минимизировать риски атак дронов - мнение эксперта

"Никогда не будет достаточно. Любых средств нужно множество, поскольку ни одно из них не дает стопроцентной гарантии уничтожения воздушной цели. Когда разрабатываются общенациональные инициативы по наращиванию таких средств защиты, это повышает уровень безопасности в разных направлениях", - рассказывает соучредитель DroneUA, эксперт в области беспилотных технологий Валерий Яковенко.

Он добавляет, что эти меры эффективны тогда, когда они работают в комплексе с другими подразделениями - мобильными группами, дронами-перехватчиками и тому подобное. В совокупности это позволяет максимально повысить безопасность тыловых населенных пунктов.

Эксперт отмечает, что сложность заключается в том, что площадь Украины большая, территория и линия фронта рекордные, и это делает задачу чрезвычайно трудной. Здесь критически важен человеческий ресурс: недостаточно иметь только вооружение или правильную технику, которая будет уничтожать вражеские "шахэды" - нужны также подготовленные люди, которые умеют этим пользоваться.

Атака РФ на Украину - последние новости

Как сообщал Главред, в полдень 7 ноября, оккупанты обстреляли автовокзал на Херсонщине. Армия РФ дроном сбросила взрывчатку на маршрутку. В результате атаки погиб 50-летний мужчина, еще два человека получили ранения.

Напомним, российские войска ночью, 7 ноября, ударными беспилотниками атаковали Одесскую область. Зафиксировано попадание в объект энергетической инфраструктуры.

Кроме того, в ночь на 7 ноября, оккупанты нанесли удар дронами по Запорожью. В результате вражеской атаки пострадал местный детский сад. К счастью, обошлось без пострадавших.

