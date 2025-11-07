Укр
Есть попадание: россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Одесской области

Инна Ковенько
7 ноября 2025, 10:36
Оккупанты осуществили массированную атаку дронами.
Есть попадание: россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Одесской области
Атака РФ на энергетику в Одесской области / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, ОВА

Главное:

  • Россияне совершили очередную массированную атаку беспилотниками
  • Под удар попала энергетическая инфраструктура Одесской области
  • Силы ПВО уничтожили большинство целей, в то же время зафиксировано попадание по объектам энергетики

Российские войска ночью, 7 ноября, ударными беспилотниками атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области.

В результате обстрела возникло несколько пожаров. Об этом сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер и ГСЧС.

  • Росія масовано атакувала об'єкти енергетики
    Росія масовано атакувала об'єкти енергетики Фото: ДСНС, ОВА
  • Росія масовано атакувала об'єкти енергетики
    Росія масовано атакувала об'єкти енергетики Фото: ДСНС, ОВА
  • Росія масовано атакувала об'єкти енергетики
    Росія масовано атакувала об'єкти енергетики Фото: ДСНС, ОВА
  • Росія масовано атакувала об'єкти енергетики
    Росія масовано атакувала об'єкти енергетики Фото: ДСНС, ОВА
  • Росія масовано атакувала об'єкти енергетики
    Росія масовано атакувала об'єкти енергетики Фото: ДСНС, ОВА

"В ночь на 7 ноября регион подвергся очередному удару вражеских беспилотников. Силы ПВО уничтожили большинство воздушных целей, в то же время зафиксировано попадание по объектам энергетики", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате атаки повреждения получили также складские помещения и админздание. Все возгорания оперативно ликвидировали спасатели.

Олег Кипер, добавил, что обошлось без пострадавших.

Тактика ударов РФ по энергетике Украины - мнение эксперта

Россия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов. Об этом Главреду рассказал военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

По словам эксперта, Россия использует "тактику асфальтоукладчика", то есть планомерно "укатывает" на конкретной территории всю энергетическую инфраструктуру: все объекты, связанные с газом, электроэнергией, нефтью, водным хозяйством. И так, регион за регионом, Россия выносит все, что может.

"Россия пытается создать дисбаланс в энергетической системе Украины. Ведь в нашей энергосистеме электроэнергию оттуда, где ее больше, переправляют туда, где ее не хватает. Вот Россия и пытается создать недостаток электричества в восточных регионах, чтобы ее нужно было перераспределять из западных областей", - добавляет Ступак.

Атаки РФ на энергетические объекты - последние новости

Как писал Главред ранее, россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Харьковской и Черниговской областей. По всей территории Украины вводили графики отключений электроэнергии. Об этом сообщало Минэнерго в четверг, 6 ноября.

Кроме того, недавно российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками. Россияне целились по газовой инфраструктуре. В результате атаки поднялись сильные пожары во многих областях.

Напомним, в субботу, 1 ноября, город Сумы и часть Сумского района остались без электроснабжения из-за очередной вражеской атаки. В городе разворачивали пункты несокрушимости.

21:53

СМИ раскрыли "семейную империю" Путина: диктатор устроил во власть 24 родственника

21:52

Истребители Gripen становятся ближе к Украине - что предложила Швеция

21:43

Новая начинка и вкус еще лучше - рецепт идеальных фаршированных перцевВидео

21:06

Сломанная корона: Король нанес последний сокрушительный удар по бывшему принцу

20:59

Трансмиссия этого не прощает: какие привычки водителей незаметно "убивают" коробку

20:49

Камалия попрощалась с дочерью: что случилось

20:48

"Первый приговор в истории Украины": оккупанту дали пожизненное за расстрел пленного

20:35

У Трампа назвали новые условия окончания войны и заявили о переговорах с Путиным

