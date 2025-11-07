Укр
Напряжение на фронте возросло: Генштаб рассказал о последних событиях

Руслан Иваненко
7 ноября 2025, 02:04
Украинские войска отражают многочисленные атаки противника на ключевых направлениях фронта.
Защитники уничтожают технику врага и нейтрализуют личный состав / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

  • 164 боя на фронте 6 ноября, больше всего на Покровском направлении
  • Украинские войска отбили многочисленные атаки противника за день
  • Россияне нанесли ракетные, авиационные удары и более 3800 обстрелов

В четверг, 6 ноября, украинские войска зафиксировали 164 боевых столкновения с российскими оккупантами. Наиболее активные бои шли на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 55 атак противника, сообщает Генеральный штаб.

Противник пытался продвинуться в районах Красного Лимана, Федоровки, Мирнограда, Никаноровки, Родинского, Дорожного, Новопавловки, Новоэкономического, Лисовки, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого и Филиала. Некоторые столкновения продолжаются.

видео дня

"Украинские военные обезвредили 97 российских солдат, из них 60 безвозвратно. Также было поражено 14 дронов-камикадзе, один автомобиль и пять единиц специальной техники, повреждена артиллерийская система и пункт управления БпЛА, а также уничтожено 13 укрытий личного состава противника", - говорится в сообщении Генштаба.

Российские войска нанесли один ракетный и 37 авиационных ударов, сбросив 95 управляемых авиабомб, а также осуществили 3839 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили восемь штурмовых действий врага, еще два боестолкновения продолжаются. Противник нанес четыре авиаудара и 160 обстрелов, в том числе 14 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 12 раз атаковал позиции вблизи Волчанска, Каменки и Двуречанского. На Купянском направлении украинские войска отбили 12 атак на Петропавловку, Песчаное и Глушковку.

На Лиманском направлении россияне восьмой раз наступали возле Новоегоровки, Боровской Андреевки, Грековки, Заречного и Новоселовки.

Лиман инфографика Главред
Лиман / Инфографика: Главред

На Славянском направлении украинские подразделения отбили 13 атак вблизи Ямполя, Дроновки, Северска, Серебрянки и Федоровки.

На Краматорском направлении защитники Украины отбили две атаки вблизи Новомаркового и Веролюбовки, а на Константиновском - 14 атак возле Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и в направлении Софиевки.

На Александровском направлении враг 10 раз пытался прорвать оборону у Январского, Вороного, Сосновки, Солодкого, Привольного, Павловки, Вербового и Першотравневого. Два боестолкновения продолжаются, под авиаударами оказались Отрадное и Орестополь.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано пять боевых столкновений вблизи Новониколаевки и в направлении Нового; авиаудары нанесены по Доброполью и Терноватому.

На Ореховском направлении наступательных действий противник не проводил. На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили один штурм в направлении Антоновского моста, авиаудару подверглась Ольговка.

Прогноз эксперта относительно активности врага

По словам Ивана Ступака, военного эксперта и бывшего сотрудника СБУ, российские войска могут нарастить активность на фронте, чтобы достичь значимых результатов.

"Москва может удерживать паузу до декабря, а во время рождественских праздников сделать попытку прорыва. До февраля Россия, вероятно, попытается прорвать украинский фронт и заставить его посыпаться", - отмечает эксперт.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как сообщал Главред, российские войска захватили один населенный пункт и продвинулись в районах еще шести населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. Об этом 6 ноября сообщил украинский аналитический проект DeepState.

Кроме того, активность российских оккупационных войск на Лиманском направлении растет, особенно после ухудшения погодных условий. Об этом сообщил военный Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Напомним, что на Покровском направлении, в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, наблюдается заметное усиление штурмовой активности российских войск вдоль всей линии обороны.

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

