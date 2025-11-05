ВСУ подняли украинский флаг над горсоветом Покровска - какая ситуация в городе

ВСУ успешно провели операцию в центре Покровска, опровергнув заявления россиян и вернув на здание горсовета украинский флаг.

ВСУ подняли украинский флаг над горсоветом Покровска / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Украинские военные освободили городской совет Покровска

Над зданием вывесили флаг Украины

Воины 425-го отдельного штурмового полка "Скала" освободили здание городского совета в Покровске от российских захватчиков и установили на нем государственный флаг Украины. Об этом сообщила пресс-служба полка и обнародовала видео, где бойцы подробно рассказывают о проведенной операции.

Ранее российские оккупационные войска распространяли информацию будто город полностью под его контролем и что на городском совете поднято их флаг.

"Но информацию мы опровергли. Было задействовано 210-й и 1-й штурмовой батальон. Выполняли ее поэтапно. Были спланированы логистические маршруты, обеспечение личного состава и маршруты движения", - сообщил командир 1 ШБ 425 ОШП с позывным "Боец".

Отмечается, что две штурмовые группы получили задание пройти в центр Покровска, зачистить здание мэрии и вернуть на нем украинский флаг. Во время мероприятия им удалось воспользоваться элементом неожиданности и уничтожить врага, который находился внутри.

"Продвинулись в здание, зачистили, уничтожили там врага, вывесили флаг Украины и сделали свою работу", - указывают военные.

Смотрите видео операции ВСУ в Покровске:

/ Фото: скриншот

Покровск / Инфографика: Главред

Какая сейчас ситуация в Покровске - мнение эксперта

Как писал Главред, окружение украинских войск в Покровске пока отсутствует, сообщил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 годов) Игорь Романенко. В то же время он подчеркнул, что ситуация в городе остается критической. Об этом он заявил в эфире Ранок.LIVE.

По словам Романенко, физического окружения пока нет, однако российские подразделения уже присутствуют почти во всех районах Покровска и продвинулись к железной дороге. В ответ Силы обороны Украины проводят в городе контрдиверсионную операцию.

Покровск новости - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции в пределах Покровско-Мирноградской агломерации, и никакого окружения украинских подразделений нет. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, уточнив, что в настоящее время продолжаются действия по блокированию противника, который пытается продвинуться и закрепиться в пределах Покровска.

Лейтенант Артем Прибыльнов, начальник отделения коммуникаций 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской, отметил, что российские войска глубоко проникли в город, где продолжаются ожесточенные уличные бои.

По словам эксперта по вопросам связи, радиоэлектронной борьбы и разведки Сергея "Флеша" Бескрестнова, украинское военно-политическое руководство приняло решение как можно дольше удерживать Покровско-Мирноградскую агломерацию, поскольку в случае потери Покровска враг получит выгодные позиции для размещения операторов БПЛА.

Об источнике: 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" - формирование войск в составе Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины численностью в полк, сообщает Википедия. Создан в 2022 году, свое название получил от позывного командира Юрия Гаркавого - "Скала". В январе 2025 года стало известно, что батальон масштабирован до полка, в частности разворачиваются танковое и артиллерийское подразделения. В том же месяце командир полка - подполковник Юрий Гарькавый отмечен орденом "Золотая Звезда" и званием Герой Украины

