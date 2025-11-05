Окружение ВСУ в Покровске: в Генштабе сделали важное заявление о ситуации

В Генштабе отметили, что сейчас проводятся мероприятия по блокированию противника.

https://glavred.info/front/okruzhenie-vsu-v-pokrovske-v-genshtabe-sdelali-vazhnoe-zayavlenie-o-situacii-10712600.html Ссылка скопирована

Какая ситуация в Покровске / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

Ключевые тезисы:

Окружения украинских подразделений и частей в Покровске нет

ВСУ держат оборону в пределах Покровско-Мирноградской агломерации

Также продолжается Добропольская операция

Украинские Силы обороны продолжают держать оборону в пределах Покровско-Мирноградской агломерации. Окружения украинских подразделений и частей нет. Об этом заявили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что сейчас проводятся мероприятия по блокированию противника, который пытается просачиваться и накапливаться в городе Покровск.

видео дня

"Продолжается активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться. В Покровске Силы обороны Украины осуществляют ударно-поисковые действия. В частности привлечены штурмовые подразделения 425 ОШП, операторы СБС, сводные группы ССпО, ВСП ВСУ, НГУ и ГУР МОУ. Усилены воинские части, которые обороняют город", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что только за минувшие сутки в районе Покровска украинские воины ликвидировали 26 оккупантов, еще 64 захватчиков ранены. Уничтожено или повреждено 58 укрытий вражеской пехоты в городе и его окрестностях.

"В целом, с начала недели, на Покровском направлении потери российских войск составили: 249 оккупантов (из них 159 безвозвратные), 7 пунктов управления БпЛА, 26 единиц автомобильной и мото-техники, танк и боевая бронированная машина", - добавили в Генштабе.

Там отметили, что одновременно ведется работа по укреплению флангов обороны Покровско-Мирноградской агломерации, обеспечению и защите логистических маршрутов.

Кроме того, продолжается Добропольская операция.

"За прошедшие сутки украинские штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись от 100 м до 700 м. Всего за время операции, по состоянию на 05 ноября 2025 года, освобождено 188.9 км², а 249.9 км² - зачищено от ДРГ противника", - подытожили в ведомстве.

Ситуация в Покровске

Старший сержант Рон, представитель разведки 42 отдельной механизированной бригады рассказывал, что оккупанты пытаются взять Покровск в тактическое кольцо, раздробив силы на мелкие группы.

По его словам, Покровск превратился в один из самых горячих фронтов, где решается судьба целого участка обороны.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как ранее писал Главред, немецкое издание Bild заявляло, что в районе Покровска в Донецкой области ситуация стремительно обостряется. Российские войска продолжают наступление и пытаются полностью окружить украинскую группировку.

Аналитики американского Института изучения войны говорили, что в тактическом районе Константиновка-Дружковка украинские военные совершили ряд успешных контратак.

Заместитель командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич сообщал, что в Купянске в Харьковской области проходит военная операция. Ее цель - зачистить город и перерезать логистику противника.

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред