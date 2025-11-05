Окружение ВСУ в Покровске: в Генштабе сделали важное заявление о ситуации

Ключевые тезисы:
- Окружения украинских подразделений и частей в Покровске нет
- ВСУ держат оборону в пределах Покровско-Мирноградской агломерации
- Также продолжается Добропольская операция
Украинские Силы обороны продолжают держать оборону в пределах Покровско-Мирноградской агломерации. Окружения украинских подразделений и частей нет. Об этом заявили в Генштабе ВСУ.
Отмечается, что сейчас проводятся мероприятия по блокированию противника, который пытается просачиваться и накапливаться в городе Покровск.
"Продолжается активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться. В Покровске Силы обороны Украины осуществляют ударно-поисковые действия. В частности привлечены штурмовые подразделения 425 ОШП, операторы СБС, сводные группы ССпО, ВСП ВСУ, НГУ и ГУР МОУ. Усилены воинские части, которые обороняют город", - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что только за минувшие сутки в районе Покровска украинские воины ликвидировали 26 оккупантов, еще 64 захватчиков ранены. Уничтожено или повреждено 58 укрытий вражеской пехоты в городе и его окрестностях.
"В целом, с начала недели, на Покровском направлении потери российских войск составили: 249 оккупантов (из них 159 безвозвратные), 7 пунктов управления БпЛА, 26 единиц автомобильной и мото-техники, танк и боевая бронированная машина", - добавили в Генштабе.
Там отметили, что одновременно ведется работа по укреплению флангов обороны Покровско-Мирноградской агломерации, обеспечению и защите логистических маршрутов.
Кроме того, продолжается Добропольская операция.
"За прошедшие сутки украинские штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись от 100 м до 700 м. Всего за время операции, по состоянию на 05 ноября 2025 года, освобождено 188.9 км², а 249.9 км² - зачищено от ДРГ противника", - подытожили в ведомстве.
Ситуация в Покровске
Старший сержант Рон, представитель разведки 42 отдельной механизированной бригады рассказывал, что оккупанты пытаются взять Покровск в тактическое кольцо, раздробив силы на мелкие группы.
По его словам, Покровск превратился в один из самых горячих фронтов, где решается судьба целого участка обороны.
Ситуация на фронте - последние новости
Как ранее писал Главред, немецкое издание Bild заявляло, что в районе Покровска в Донецкой области ситуация стремительно обостряется. Российские войска продолжают наступление и пытаются полностью окружить украинскую группировку.
Аналитики американского Института изучения войны говорили, что в тактическом районе Константиновка-Дружковка украинские военные совершили ряд успешных контратак.
Заместитель командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич сообщал, что в Купянске в Харьковской области проходит военная операция. Ее цель - зачистить город и перерезать логистику противника.
