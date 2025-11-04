Операция ВСУ на фронте: военный рассказал о зачистке в стратегическом городе

Военный сказал, что оккупанты инфильтрировались среди местного населения.

https://glavred.info/front/operaciya-vsu-na-fronte-voennyy-rasskazal-o-zachistke-v-strategicheskom-gorode-10712300.html Ссылка скопирована

Военная операция ВСУ в Купянске / коллаж: Главред, фото: 95 отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных Сил Украины, deepstatemap

Главное из заявления военного:

В Купянске проходит военная операция ВСУ

Украинские бойцы проводят зачистку в городе

О результатах операции будет докладывать командование

В Купянске в Харьковской области проходит военная операция. Ее цель - зачистить город и перерезать логистику противника. Об этом рассказал заместитель командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич в эфире Еспресо.

"Работаем в Купянске уже длительное время. Сейчас там продолжается военная операция. Есть задача перерезать логистику - оно выполняется и уже выполнено, а также задача зачистить город. О результатах будет докладывать командование", - говорится в сообщении. видео дня

По его словам, чтобы проникнуть в Купянск, враг перебрасывал пехотные подразделения через реку Оскол и использовал трубу газопровода. Из-за этого небольшому количеству российских подразделений удалось просочиться.

Маляревич подчеркнул, что было принято решение не стоять на отдельных позициях, а начать уже в городе зачистку. Сейчас над этим работают несколько подразделений.

"Тогда оккупанты инфильтрировались среди местного населения, и это тоже было проблемой, потому что очень трудно было определить, это местный или русский. Эта проблема уже преодолена, и зачистка продолжается", - подытожил он.

Почему россияне нацелились на Купянск

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук говорил, что главное для россиян в Купянском районе - не сам Купянск, а Купянск-Узловой.

"Россиянам нужен Купянск для того, чтобы, во-первых, срезать нашу логистику на Лиманском направлении, которая сейчас очень важна. Во-вторых, и что главное - контроль над Купянском дает преимущество в использовании рокадной железной дороги", - считает он.

Купянск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, мастера Главного управления разведки МО Украины сбросили более центнера взрывчатки на штаб оккупационных войск страны-агрессора России во временно оккупированной Авдеевке. Под ударом оказался штаб захватчиков из так называемого центра "Рубикон".

Журналист немецкого издания Bild Юлиан Рёпке заявил, что российские оккупанты захватили 85% Покровска. Он отметил, что никаких признаков украинского контрнаступления на севере города не наблюдается.

В то же время, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал, что российское наступление будет продолжаться и зимой. По его мнению, оккупанты останавливаться не будут.

Читайте также:

Об источнике: 429-й отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес" 429-й отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес" (429 ОП БпС) - подразделение Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины. Костяк подразделения - добровольцы, которые присоединились к Территориальной обороне Киева в первый день полномасштабного вторжения в Днепровском районе столицы. Рота ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 ОШБр формировалась на базе 128 батальона 112 отдельной бригады ТрО ВСУ и в дальнейшем была масштабирована до батальона и до полка, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред