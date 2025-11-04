Российские оккупанты захватили 85% Покровска - Bild

По данным DeepState, российская армия продвинулась в Покровске и еще возле трех сел.

Враг имеет успех вблизи сел Карповка и Казацкое / коллаж: Главред, фото: x.com/JulianRoepcke, Минобороны РФ

Кратко:

Признаков украинского контрнаступления на севере Покровска не наблюдается

Враг имеет успех вблизи сел Карповка и Казацкое Донецкой области

Российские оккупанты захватли 85% Покровска. Об этом сообщил в Х журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке.

Он отметил, что никаких признаков украинского контрнаступления на севере города не наблюдается.

"Примечательно, что пока нет видео с бомбежками, дронами или трюками с поднятием флагов в центре", - написал журналист.

Российские военные продвинулись возле нескольких населенных пунктов Донецкой и Харьковской областей. Об этом свидетельствует обновленная карта украинского аналитического мониторингового проекта DeepState.

Так, как сообщили аналитики, враг имеет успех вблизи сел Карповка и Казацкое Донецкой области. Кроме того, российские войска снова продвинулись в городе Покровске, за который сейчас ведутся ожесточенные бои.

Также, по данным DeepState, за последние сутки оккупанты имеют продвижение вблизи села Боровская Андреевка Харьковской области.

Deepstatemap

Чем грозит Украине потеря Покровска - мнение эксперта

Как писал Главред, ситуация в районе Покровска остается крайне напряженной - в случае потери города для российских войск откроются новые возможности, в частности путь к Краматорску. Об этом сообщил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире "Фабрики новостей".

По его словам, захват Покровска сейчас является главным приоритетом для российских оккупантов.

Ступак отметил, что в случае падения Покровска противник сможет непосредственно продвинуться к Славянско-Краматорской агломерации, где расположены ключевые украинские институты - Донецкая областная администрация и ряд правоохранительных органов.

Ситуация в Покровске, что в Донецкой области, крайне сложная и эксперты не исключают, что армия страны-агрессора России захватит город. Это непосредственно повлияет на планы оккупантов по продвижению в соседней Днепропетровской области. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, войска РФ будут давить на Днепропетровщину с юга.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в районе Покровска, поэтому применяют новую тактику - просачивание с юга в район промышленных зон.

Ранее военный предупреждал, что весь город Покровск находится в "серой зоне". Больше всего усилий оккупанты прикладывают в южных районах города. Ситуация в Покровске неустойчивая, а позиции часто переходят из рук в руки.

Накануне стало известно, что по информации аналитиков американского Института изучения войны, украинские контратаки на Добропольском направлении препятствуют попыткам РФ окружить Покровск.

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

