Российские оккупанты захватили 85% Покровска - Bild

Кратко:
- Признаков украинского контрнаступления на севере Покровска не наблюдается
- Враг имеет успех вблизи сел Карповка и Казацкое Донецкой области
Российские оккупанты захватли 85% Покровска. Об этом сообщил в Х журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке.
Он отметил, что никаких признаков украинского контрнаступления на севере города не наблюдается.
"Примечательно, что пока нет видео с бомбежками, дронами или трюками с поднятием флагов в центре", - написал журналист.
Российские военные продвинулись возле нескольких населенных пунктов Донецкой и Харьковской областей. Об этом свидетельствует обновленная карта украинского аналитического мониторингового проекта DeepState.
Так, как сообщили аналитики, враг имеет успех вблизи сел Карповка и Казацкое Донецкой области. Кроме того, российские войска снова продвинулись в городе Покровске, за который сейчас ведутся ожесточенные бои.
Также, по данным DeepState, за последние сутки оккупанты имеют продвижение вблизи села Боровская Андреевка Харьковской области.
Чем грозит Украине потеря Покровска - мнение эксперта
Как писал Главред, ситуация в районе Покровска остается крайне напряженной - в случае потери города для российских войск откроются новые возможности, в частности путь к Краматорску. Об этом сообщил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире "Фабрики новостей".
По его словам, захват Покровска сейчас является главным приоритетом для российских оккупантов.
Ступак отметил, что в случае падения Покровска противник сможет непосредственно продвинуться к Славянско-Краматорской агломерации, где расположены ключевые украинские институты - Донецкая областная администрация и ряд правоохранительных органов.
Ситуация в Покровске, что в Донецкой области, крайне сложная и эксперты не исключают, что армия страны-агрессора России захватит город. Это непосредственно повлияет на планы оккупантов по продвижению в соседней Днепропетровской области. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, войска РФ будут давить на Днепропетровщину с юга.
Ситуация на Покровском направлении - последние новости
Напомним, Главред писал, что российские оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в районе Покровска, поэтому применяют новую тактику - просачивание с юга в район промышленных зон.
Ранее военный предупреждал, что весь город Покровск находится в "серой зоне". Больше всего усилий оккупанты прикладывают в южных районах города. Ситуация в Покровске неустойчивая, а позиции часто переходят из рук в руки.
Накануне стало известно, что по информации аналитиков американского Института изучения войны, украинские контратаки на Добропольском направлении препятствуют попыткам РФ окружить Покровск.
Об источнике: DeepState
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
