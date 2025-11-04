Элита армии РФ 'увязла': в ISW рассказали о ключевом контрнаступлении ВСУ

ВСУ пытаются давить на еще один фланг оккупантов.

https://glavred.info/front/elita-armii-rf-uvyazla-v-isw-rasskazali-o-klyuchevom-kontrnastuplenii-vsu-10712117.html Ссылка скопирована

Контрнаступление ВСУ на фронте / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ISW

Ключевые тезисы:

Украинские войска усиливают давление на Добропольское выступление

Это заставляет армию России распылять свои войска

Действия ВСУ в Доброполье связали элитные подразделения российской морской пехоты

Украинские контратаки на Добропольском направлении препятствуют попыткам РФ окружить Покровск. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что накануне главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские войска усиливают давление на Добропольский выступ, заставляя армию России распылять свои войска и усложняя основные усилия врага вблизи Покровска.

видео дня

Отмечается, что оккупанты пытаются расширить и использовать проникновение с августа 2025 года, а также атакуют на восток, северо-восток и север от Покровска.

"На днях некоторые подразделения российских войск резко сократили свою активность на Добропольском выступе, чтобы сосредоточиться на наступательных операциях на северном и восточном фланге района Покровск-Мирноград", - говорится в сообщении.

В ISW подчеркнули, что на этом участке фронта российское военное командование развернуло подразделения морской пехоты для поддержки атак вблизи базы Добропольского выступления. Такие действия продемонстрируют, как украинские усилия с целью остановить использование Россией своего прорыва в Доброполье связали относительно элитные подразделения российской морской пехоты.

Доброполье / фото: ISW

"Украинские усилия на Добропольском выступлении, вероятно, замедлили усилия 51-го ЦАА по захвату Мирнограда и окружению котла с севера и северо-востока", - говорится в отчете.

Аналитики отмечают, контратаки Украины против выступления Доброполье во время попыток России окружить карман Покровска является заметным отклонением от того, как украинские силы реагировали на предыдущие попытки России окружить их.

"Силы обороны, похоже, пытаются провести контрнаступление на другом, но вспомогательном секторе, чтобы оказать давление на один фланг российских усилий по окружению", - подытожили в ISW.

Доброполье / Инфографика: Главред

Какая ситуация в Покровске

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал, что в Покровске действительно есть угроза окружения наших войск.

По его словам, российские оккупанты пытаются через Красный Лиман и Родинское двигаться к северной части города.

"В самом Покровске ситуация тяжелая и сложная. Это связано с тем, что у россиян в Покровске есть две зоны контроля, где они закрепились, и именно эти две зоны они используют для инфильтрации своих ДРГ в город", - подчеркнул эксперт.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук заявил, что российские оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в районе Покровска, поэтому применяют новую тактику. По его словам, основная цель врага - закрепиться на выходах из Покровско-Мирноградской агломерации.

Генерал армии Украины Николай Маломуж сказал, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин поставил задачу своей оккупационной армии захватить всю Покровскую агломерацию, в частности речь идет о городах Покровск и Мирноград и продолжить наступление в направлении Краматорска.

В то же время, штаб-сержант 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады Александр Вовк рассказал, что Россия отвела с Покровского направления 155-ю бригаду морской пехоты, которая ранее принимала участие в боевых действиях в Сирии и на Киевщине.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред