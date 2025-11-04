Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Элита армии РФ "увязла": в ISW рассказали о ключевом контрнаступлении ВСУ

Мария Николишин
4 ноября 2025, 10:52
414
ВСУ пытаются давить на еще один фланг оккупантов.
Элита армии РФ 'увязла': в ISW рассказали о ключевом контрнаступлении ВСУ
Контрнаступление ВСУ на фронте / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ISW

Ключевые тезисы:

  • Украинские войска усиливают давление на Добропольское выступление
  • Это заставляет армию России распылять свои войска
  • Действия ВСУ в Доброполье связали элитные подразделения российской морской пехоты

Украинские контратаки на Добропольском направлении препятствуют попыткам РФ окружить Покровск. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что накануне главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские войска усиливают давление на Добропольский выступ, заставляя армию России распылять свои войска и усложняя основные усилия врага вблизи Покровска.

видео дня

Отмечается, что оккупанты пытаются расширить и использовать проникновение с августа 2025 года, а также атакуют на восток, северо-восток и север от Покровска.

"На днях некоторые подразделения российских войск резко сократили свою активность на Добропольском выступе, чтобы сосредоточиться на наступательных операциях на северном и восточном фланге района Покровск-Мирноград", - говорится в сообщении.

В ISW подчеркнули, что на этом участке фронта российское военное командование развернуло подразделения морской пехоты для поддержки атак вблизи базы Добропольского выступления. Такие действия продемонстрируют, как украинские усилия с целью остановить использование Россией своего прорыва в Доброполье связали относительно элитные подразделения российской морской пехоты.

Элита армии РФ 'увязла': в ISW рассказали о ключевом контрнаступлении ВСУ
Доброполье / фото: ISW

"Украинские усилия на Добропольском выступлении, вероятно, замедлили усилия 51-го ЦАА по захвату Мирнограда и окружению котла с севера и северо-востока", - говорится в отчете.

Аналитики отмечают, контратаки Украины против выступления Доброполье во время попыток России окружить карман Покровска является заметным отклонением от того, как украинские силы реагировали на предыдущие попытки России окружить их.

"Силы обороны, похоже, пытаются провести контрнаступление на другом, но вспомогательном секторе, чтобы оказать давление на один фланг российских усилий по окружению", - подытожили в ISW.

Элита армии РФ 'увязла': в ISW рассказали о ключевом контрнаступлении ВСУ
Доброполье / Инфографика: Главред

Какая ситуация в Покровске

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал, что в Покровске действительно есть угроза окружения наших войск.

По его словам, российские оккупанты пытаются через Красный Лиман и Родинское двигаться к северной части города.

"В самом Покровске ситуация тяжелая и сложная. Это связано с тем, что у россиян в Покровске есть две зоны контроля, где они закрепились, и именно эти две зоны они используют для инфильтрации своих ДРГ в город", - подчеркнул эксперт.

Элита армии РФ 'увязла': в ISW рассказали о ключевом контрнаступлении ВСУ
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук заявил, что российские оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в районе Покровска, поэтому применяют новую тактику. По его словам, основная цель врага - закрепиться на выходах из Покровско-Мирноградской агломерации.

Генерал армии Украины Николай Маломуж сказал, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин поставил задачу своей оккупационной армии захватить всю Покровскую агломерацию, в частности речь идет о городах Покровск и Мирноград и продолжить наступление в направлении Краматорска.

В то же время, штаб-сержант 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады Александр Вовк рассказал, что Россия отвела с Покровского направления 155-ю бригаду морской пехоты, которая ранее принимала участие в боевых действиях в Сирии и на Киевщине.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Доброполье Покровск новости Украины война России и Украины Институт изучения войны Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Где сегодня в Украине будут выключать свет: появился обновленный график

Где сегодня в Украине будут выключать свет: появился обновленный график

11:54Украина
Украинцев призвали снизить температуру в домах и одевать свитера - какая причина

Украинцев призвали снизить температуру в домах и одевать свитера - какая причина

11:46Украина
РФ в 2025 году запустила в четыре раза больше "Шахедов", чем год назад - Sky News

РФ в 2025 году запустила в четыре раза больше "Шахедов", чем год назад - Sky News

11:39Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Повесток станет больше: ТЦК будут искать военнообязанных по-новому, детали

Повесток станет больше: ТЦК будут искать военнообязанных по-новому, детали

Карта Deep State онлайн за 4 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Какой город самый старый в Украине - как Сталин его переименовал и почему название сохранили

Какой город самый старый в Украине - как Сталин его переименовал и почему название сохранили

Что делать с листьями ореха осенью: полезные способы использования

Что делать с листьями ореха осенью: полезные способы использования

Муж Натальи Могилевской впервые вышел на публику - как он выглядит

Муж Натальи Могилевской впервые вышел на публику - как он выглядит

Последние новости

11:54

Где сегодня в Украине будут выключать свет: появился обновленный график

11:46

Украинцев призвали снизить температуру в домах и одевать свитера - какая причинаВидео

11:45

РФ ударила по Днепропетровской области: погибла женщина, есть раненые детиФото

11:39

РФ в 2025 году запустила в четыре раза больше "Шахедов", чем год назад - Sky News

11:38

"Такие унизительные": София Шамия рассказала правду о скандале на "Холостяке"

Запорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после ПокровскаЗапорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после Покровска
11:28

Грохот, ржавая вода и риск взрыва: что будет, если долго не чистить бойлер

11:25

Забудете о холоде и сквозняках: как утеплить окна за копейки

11:23

Ушла из жизни легенда Голливуда: трижды номинантка "Оскара" не дожила до 90-летия

10:52

Элита армии РФ "увязла": в ISW рассказали о ключевом контрнаступлении ВСУ

Реклама
10:47

Китайский гороскоп на завтра 5 ноября: Кроликам - крах, Лошадям - безнадежность

10:28

Почему 5 ноября нельзя начинать новых дел: какой церковный праздник

10:27

"Не очень мы разошлись": Крутоголов вспомнил последнюю встречу с погибшим Нелипой

10:16

Не сгниет даже на балконе: как хранить капусту в пищевой пленкеВидео

10:08

Украинцам выплатят по 1000 гривен: как получить и на что можно потратить средства

10:05

ГУР проводит операцию в Покровске: в разведке рассказали, что происходит в городе

09:55

"Должен быть диалог": Тимочко пояснил, почему не мобилизуют всех чиновников

09:39

Десять часов без света: сколько выдержит сеть Киевстар, Vodafone и lifecell

09:31

Не узнать: Елена Зеленская впервые за долгое время кардинально поменяла прическу

09:29

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 ноября (обновляется)

09:27

Враг перешел к новой тактике в Покровске: чем это опасно для Украины

Реклама
09:24

Деньги не проблема: знаки зодиака, к которым благосклонна удача

08:57

Карта Deep State онлайн за 4 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:34

Партизаны провели дерзкую диверсию на территории РФ: что удалось вывести из строя

08:10

Путин хочет сломать мировой порядок безопасностимнение

08:04

Спецназ ГУР зашел в Покровск: Ступак сказал, есть ли шанс удержать город

07:00

Ночь взрывов в РФ: горят нефтехимические объекты, аэропорты закрыты - детали

06:34

Таро-прогноз на полнолуние 5 ноября 2025: Львам - прибыль, Скорпионам - выборВидео

06:10

Кровавая торговля РФ остановлена: Москва в паникемнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках замка из песка за 17 секунд

05:29

Какой город самый старый в Украине - как Сталин его переименовал и почему название сохранилиВидео

05:05

"Пенсия неадекватна": предательница Лолита считает копейки в РФ

04:41

Фитнес не нужен: ученые назвали точное количество шагов, которые заменяют тренировки

04:06

Гороскоп на завтра 5 ноября: Тельцам - срыв планов, Козерогам - похвала

03:30

От эксперимента стынет кровь: ученые ужаснули мрачным прогнозом конца света

02:56

Очень просто и быстро: как вырастить авокадо из косточки в домашних условиях

02:00

"Начинает появляться страх": предательница Татьяна Овсиенко стала неузнаваемой

01:48

Украина идет в ЕС, но есть нюанс: СМИ узнали о новых условиях Брюсселя

01:30

Попытка номер три: Дженнифер Энистон официально подтвердила рома с "гуру любви"

00:52

"Меня что-то повело": Остап Ступка признался, с чего начался его роман с Маргаритой Ткач

00:43

"Килл-зона" расширяется: офицер рассказал о ситуации под Покровском

Реклама
03 ноября, понедельник
23:56

Сложный тест на IQ: можете ли вы найти число четыре в море семерок за 7 секунд

23:51

"Не могу понять и принять": жена Дизеля Яценко впервые высказалась о смерти музыкантаВидео

23:41

Динамо повторило собственный антирекорд: что скрывает печальная статистика

23:19

"Больше не могу это скрывать": MamaRika рассказала горькую правду о себе

23:07

Эксперты призвали выливать средство для мытья посуды в канализацию в ноябреВидео

22:45

С четкими сроками службы: МО Украины анонсировало новые контракты для военных

22:41

Почему не стоит отжимать пакетик чая: объяснение, которое удивит даже любителей напитка

22:02

Можно, но не все: что запрещено делать на участке без согласия соседа

21:50

"Начало вылезать": мама 24-летней девушки Ступки восстала против их романа

21:44

"Дроны и ракеты по Рублевке": раскрыта истинная цель ударов Украины по Москве

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять