ГУР проводит операцию в Покровске: в разведке рассказали, что происходит в городе

Кратко:
- ГУР продолжает спецоперацию в Покровске
- Основная задача — не дать врагу расширить огневой контроль
- В боях участвует "Спецподразделение Тимура" и дополнительные силы спецназа
Силы Главного управления разведки продолжают спецоперацию в Покровске. Бойцы ГУР вместе с дополнительными силами спецподразделения останавливают попытки оккупантов расширить огневое воздействие на логистику в зоне ответственности.
"Силами "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины продолжается операция в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики районов города Покровск Донецкой области. Идут ожесточенные бои с российскими оккупантами", - говорится в сообщении.
После успешной десантной операции к спецназовцам ГУР, которые заняли определенные рубежи, пробили наземный коридор и присоединились дополнительные силы спецподразделения.
"Продолжается боевая работа, направленная на ликвидацию попыток врага расширить огневое воздействие на логистику в зоне ответственности ГУР", - говорится в сообщении.
Боевые задачи в секторе выполняют также другие спецподразделения ГУР МО Украины. В целях безопасности личного состава привлеченных подразделений детали операций пока не раскрываются.
"Продолжается слаженная работа вместе со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины", - отметили в разведке.
Смотрите видео - Уникальные кадры боевой работы спецназовцев ГУР в Покровске:
Ситуация в Покровске - последние новости
Как писал Главред, российские оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в районе Покровска, поэтому применяют новую тактику. Как сообщил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, основная цель врага - закрепиться на выходах из Покровско-Мирноградской агломерации и перерезать движение украинских сил, поэтому россияне осуществляют просачивание с юга в район промышленных зон Покровска. Другая же часть российских сил действует на севере и тоже пытается просачиваться.
Президент Владимир Зеленский заявил 3 ноября, что украинские спецназовцы участвуют в обороне Покровска и помогают ВСУ, но главным препятствием для оккупантов на этом направлении являются Десантно-штурмовые войска, морская пехота, штурмовики и механизированные бригады.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский раскрыл детали высадки десанта ГУР в Покровске. По его словам, продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению вражеских сил из Покровска.
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил, что привлечение к обороне Покровска десантно-штурмовых войск, подразделений ГУР и спецподразделений носит в первую очередь задачу "выиграть время", а не коренным образом переломить ситуацию на фронте.
Окружен ли Покровск: мнение эксперта
Угроза окружения украинских войск в районе Покровска существует, но пока его нет. Утверждения россиян о якобы окружении города - недостоверны. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
"Все заявления российских пропагандистов о том, что Покровск уже окружен, не соответствуют действительности. Окружения Покровска сейчас нет. Впрочем, повторюсь, такая угроза существует", - отметил он в интервью Главреду.
