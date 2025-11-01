"Продолжаем зачистку": Сырский раскрыл детали высадки десанта ГУР в Покровске

Продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению вражеских сил из Покровска, рассказал главком ВСУ.

https://glavred.info/ukraine/prodolzhaem-zachistku-syrskiy-raskryl-detali-vysadki-desanta-gur-v-pokrovske-10711451.html Ссылка скопирована

Александр Сырский рассказал о ситуации на Покровском направлении / коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр, t.me/osirskiy

Главное:

Продолжается комплексная операция по уничтожению сил РФ в Покровске

Оборона агломерации будет поддержана дополнительными подразделениями

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отработал в корпусах и воинских частях на Покровском направлении, где сейчас сложнее всего.

видео дня

Также главком заслушал доклады командиров на местах о текущей обстановке и имеющихся потребностях, сообщил он в Telegram.

"В Покровско-Мирноградской агломерации нашим воинам приходится сдерживать давление многотысячной группировки противника, который продолжает попытки инфильтрироваться в жилую застройку и перерезать наши пути снабжения. Однако окружения или блокирования городов нет, делаем все для осуществления логистики", - говорит Сырский.

Также он отметил, что продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению вражеских сил из Покровска.

/ Инфографика: Главред

Основная нагрузка - на плечах подразделений Вооруженных Сил Украины, в частности операторов БпС, штурмовых подразделений. Также, по распоряжению Сырского, в городе работают сводные группы Сил специальных операций, ВСП, СБУ, других частей Сил обороны Украины, в том числе и Главного управления разведки МО Украины.

"Враг в Покровске платит самую дорогую цену за попытку выполнить задачу кремлевского диктатора по оккупации украинского Донбасса. Продолжаем освобождение и зачистку территории на Добропольском выступе. Покровск - держим. Мирноград - держим. Еще раз подчеркиваю, что в нынешних сложных условиях крайне важно эффективное взаимодействие между подразделениями и скоординированное выполнение поставленных задач", - добавил он.

Кроме того, Сырский отметил, что оборона агломерации будет поддержана дополнительными подразделениями, вооружением, техникой, в частности беспилотными системами и средствами БПЛА.

Бои за Покровск: данные офицера ВСУ

Российские силы на Покровском направлении усилили использование бронетехники в ходе наступательных операций. Об этом рассказал штаб-сержант отдела коммуникаций 117-й отдельной механизированной бригады Александр Вовк. По его словам, в последние недели противник всё чаще задействует колонны бронемашин, стремясь добиться продвижения на линии фронта до ухудшения погодных условий и начала осенней распутицы.

Ситуация в Покровске - новости по теме

Ранее Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, окружены ли ВСУ возле Покровска. Президент сообщил, насколько сложная ситуация в важном городе Донецкой области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в районе Покровска украинские военные перешли к активным действиям. По информации военной разведки Украины, в районе Покровска предпринимаются шаги с целью восстановления ключевых логистических маршрутов.

Напомним, Главред писал, что украинская пехота осталась позади оккупантов, просочившихся в Покровск. Она предположила, что командиры одной из бригад не предупредили "соседей", а затем "уже стало поздно".

Читайте также:

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред