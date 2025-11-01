"Продолжаем зачистку": Сырский раскрыл детали высадки десанта ГУР в Покровске

Главное:
- Продолжается комплексная операция по уничтожению сил РФ в Покровске
- Оборона агломерации будет поддержана дополнительными подразделениями
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отработал в корпусах и воинских частях на Покровском направлении, где сейчас сложнее всего.
Также главком заслушал доклады командиров на местах о текущей обстановке и имеющихся потребностях, сообщил он в Telegram.
"В Покровско-Мирноградской агломерации нашим воинам приходится сдерживать давление многотысячной группировки противника, который продолжает попытки инфильтрироваться в жилую застройку и перерезать наши пути снабжения. Однако окружения или блокирования городов нет, делаем все для осуществления логистики", - говорит Сырский.
Также он отметил, что продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению вражеских сил из Покровска.
Основная нагрузка - на плечах подразделений Вооруженных Сил Украины, в частности операторов БпС, штурмовых подразделений. Также, по распоряжению Сырского, в городе работают сводные группы Сил специальных операций, ВСП, СБУ, других частей Сил обороны Украины, в том числе и Главного управления разведки МО Украины.
"Враг в Покровске платит самую дорогую цену за попытку выполнить задачу кремлевского диктатора по оккупации украинского Донбасса. Продолжаем освобождение и зачистку территории на Добропольском выступе. Покровск - держим. Мирноград - держим. Еще раз подчеркиваю, что в нынешних сложных условиях крайне важно эффективное взаимодействие между подразделениями и скоординированное выполнение поставленных задач", - добавил он.
Кроме того, Сырский отметил, что оборона агломерации будет поддержана дополнительными подразделениями, вооружением, техникой, в частности беспилотными системами и средствами БПЛА.
Бои за Покровск: данные офицера ВСУ
Российские силы на Покровском направлении усилили использование бронетехники в ходе наступательных операций. Об этом рассказал штаб-сержант отдела коммуникаций 117-й отдельной механизированной бригады Александр Вовк. По его словам, в последние недели противник всё чаще задействует колонны бронемашин, стремясь добиться продвижения на линии фронта до ухудшения погодных условий и начала осенней распутицы.
Ранее Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, окружены ли ВСУ возле Покровска. Президент сообщил, насколько сложная ситуация в важном городе Донецкой области.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в районе Покровска украинские военные перешли к активным действиям. По информации военной разведки Украины, в районе Покровска предпринимаются шаги с целью восстановления ключевых логистических маршрутов.
Напомним, Главред писал, что украинская пехота осталась позади оккупантов, просочившихся в Покровск. Она предположила, что командиры одной из бригад не предупредили "соседей", а затем "уже стало поздно".
О персоне: Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
