РФ штурмует Покровск с новой тактикой: офицер ВСУ раскрыл тревожные детали

Алексей Тесля
1 ноября 2025, 15:27
В последние недели враг заметно усилил использование бронеколонн, сообщил Александр Вовк.
Враг зашел в Покровск сквозь расчеты 32 ОМБр
Продолжаются бои за Покровск / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Минобороны РФ "Суспильне"

Главное:

  • РФ начала активнее применять бронетехнику для наступления
  • Враг старается продвинуться вперёд до начала распутицы

Российские войска на Покровском направлении начали активнее применять бронетехнику для наступления.

Об этом сообщил в эфире "Эспрессо" штаб-сержант отдела коммуникаций 117-й отдельной механизированной бригады Александр Вовк.

По его словам, в последние недели враг заметно усилил использование бронеколонн, стараясь продвинуться вперёд до начала распутицы.

"Иногда в атаку идут целыми колоннами — до десяти машин: танки, БМП и МТ-ЛБ. Видимо, противник стремится успеть продвинуться, пока дороги остаются проходимыми. Сейчас для них важно любой ценой захватить новые позиции", — пояснил Вовк.

Он добавил, что российские военные действуют осторожнее в ясную погоду, поскольку опасаются украинских ударных дронов.

"Когда идёт мелкий дождь — технику ещё используют. Но в солнечные дни стараются не высовываться: наши БПЛА быстро их замечают и уничтожают", — отметил военный.

Покровск Инфографика
/ Инфографика: Главред

Ситуация вокруг Покровска: мнение эксперта

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что попытки России продемонстрировать военную мощь оборачиваются против неё самой — хотя в Кремле этого, по её словам, пока не осознали.

Она отметила, что каждый раз, когда Москва чувствует приближение переговоров, её войска начинают яростные атаки на направлении Покровска, бросая туда все возможные силы.

"Так они стараются занять более выгодные позиции и создать видимость силы, рассчитывая, что ожесточённые бои заставят другую сторону быть сговорчивее за столом переговоров", — пояснила Маляр.

Ситуация в Покровске - новости по теме

Ранее Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, окружены ли ВСУ возле Покровска. Президент сообщил, насколько сложная ситуация в важном городе Донецкой области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в районе Покровска украинские военные перешли к активным действиям. По информации военной разведки Украины, в районе Покровска предпринимаются шаги с целью восстановления ключевых логистических маршрутов.

Напомним, Главред писал, что украинская пехота осталась позади оккупантов, просочившихся в Покровск. Она предположила, что командиры одной из бригад не предупредили "соседей", а затем "уже стало поздно".

Читайте также:

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

