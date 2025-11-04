Спецназ ГУР зашел в Покровск: Ступак сказал, есть ли шанс удержать город

Несколько сотен десантников или разведчиков не могут решить проблему массового скопления российских сил.

Сейчас главная цель в Покровске - выиграть время / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine, deepstatemap

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил, что привлечение к обороне Покровска десантно-штурмовых войск, подразделений ГУР и спецподразделений носит в первую очередь задачу "выиграть время", а не коренным образом переломить ситуацию на фронте.

По словам Ступака, несколько сотен десантников или разведчиков не могут решить проблему массового скопления российских сил — по разным оценкам, их почти 100 тысяч на этом направлении.

"Они могут где-то затормозить продвижение врага, где-то немного купировать, но это на короткий промежуток времени. Возможно, на несколько дней, возможно, на неделю. Но очевидно эти сотрудники ГУР не смогут удержать то нашествие, которое будет. Они просто не приспособлены к этому", - отметил он в интервью Oboz.

Ступак считает, что главная цель — выиграть время и обеспечить отвод наших подразделений из "мешка" на более северные позиции и спасти людей, технику и вооружение.

"Конечно, в первую очередь это люди, во вторую – это радиостанции, вооружение, все, что есть у военнослужащих. Хотелось бы это также спасти, ведь это сотни миллионов гривен. Потом придется из бюджета это все делать", — подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Ступак также отметил особенности действий спецназа и разведки: профессиональные бойцы действительно в разы эффективнее обычных штурмовиков, "один спецназовец стоит трёх или даже пяти обычных штурмовиков". Тем не менее они не всесильны.

"Они устают так же, они так же погибают, их так же убивают FPV-дроны, артиллерия и обычная пуля", — добавил он и отметил, что спецподразделения дают "точечное ускорение", но не способны в одиночку остановить масштабное наступление.

Как пишет CNN, бои за контроль над стратегически важным городом Покровск обостряются. В последние недели российские подразделения начали проникать в город и перекрыли последние пути снабжения, которые используются для обеспечения ВСУ. Отмечается, что в Покровске продолжаются работы по стабилизации обстановки под руководством начальника Главного управления военной разведки Украины Кирилла Буданова. Издание пишет, что 7-й воздушно-штурмовой корпус ВС Украины также сообщил об успешной высадке в районе Покровска.

Покровск - что о нем известно / Инфографика: Главред

Как писал Главред, 2 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что на Покровском направлении Донецкой области Силы обороны добились результатов в уничтожении российских захватчиков. По его словам, Силы обороны Украины, кроме Покровска, отличились эффективными действиями в районе Купянска Харьковской области.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский раскрыл детали высадки десанта ГУР в Покровске. По его словам, продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению вражеских сил из Покровска.

Угроза окружения украинских войск в районе Покровска существует, но пока его нет. Утверждения россиян о якобы окружении города - недостоверны. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

В случае захвата Покровска оккупационная армия, вероятнее всего, будет двигаться в направлении Доброполья.

"Безусловно, россияне могут действовать как угодно, по любому сценарию, нелогичному и непредсказуемому. Но, согласно военной науке и логике, они должны были бы дальше пойти на Доброполье. Поэтому россияне направятся на Доброполье, а также будут пытаться открыть направление на Дружковку", - сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленк в интервью Главреду.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

