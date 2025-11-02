Есть результаты в уничтожении россиян: Зеленский о ситуации вокруг Покровска

Силы обороны проводят эффективные активные действия как в районах Покровска, так и в районах Купянска.

Владимир Зеленский рассказал о ситуации на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: ОП, 37 ОБрМП

Главное:

Силы обороны добились результатов в уничтожении российских захватчиков

Украинские защитники эффективно действуют в районах Покровска и Купянска

На Покровском направлении Донецкой области Силы обороны добились результатов в уничтожении российских захватчиков, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Фронт – были сегодня доклады военных. Прежде всего, внимание на Покровском направлении, есть результаты в уничтожении оккупанта", – сказал глава государства в ходе своего обращения.

Он также уточнил, что Силы обороны Украины, кроме Покровска, отличились эффективными действиями в районе Купянска Харьковской области.

Какие части Сил обороны отличились на поле боя

Кроме того, президент поблагодарил украинских защитников за боевую работу.

"Особо отмечу подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Также благодарю воинов Сил специальных операций, спецназовцев Военной службы правопорядка, Национальной полиции, СБУ и разведки за эффективные активные действия как в районах Покровска, так и в районах Купянска. Спасибо за качественную боевую работу в Донецкой области воинам 1-го отдельного штурмового полка. За огневую поддержку в районах Покровска благодарю 55-ю отдельную артиллерийскую бригаду. Также за бои в Купянске и рядом с городом благодарю подразделения 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады – молодцы, воины! Девяносто третья отдельная механизированная – Константиновское направление – спасибо, ребята! И еще Ореховское направление, 65-я отдельная механизированная бригада – спасибо вам!", – сказал Зеленский.

/ Инфографика: Главред

Ситуация в Покровске: данные от ДШВ

Ситуация в Покровске остаётся напряжённой и быстро меняющейся, однако украинским защитникам удалось добиться локальных успехов. Об этом сообщили в пресс-службе 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ. По данным военных, благодаря эффективным контратакам подразделения Сил обороны смогли продвинуться вперёд и занять более выгодные позиции в ряде городских кварталов.

Что известно о Купянске Административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковской области. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия.

