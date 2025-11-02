Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Есть результаты в уничтожении россиян: Зеленский о ситуации вокруг Покровска

Алексей Тесля
2 ноября 2025, 22:45обновлено 2 ноября, 23:32
113
Силы обороны проводят эффективные активные действия как в районах Покровска, так и в районах Купянска.
Есть результаты в уничтожении россиян: Зеленский о ситуации вокруг Покровска
Владимир Зеленский рассказал о ситуации на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: ОП, 37 ОБрМП

Главное:

  • Силы обороны добились результатов в уничтожении российских захватчиков
  • Украинские защитники эффективно действуют в районах Покровска и Купянска

На Покровском направлении Донецкой области Силы обороны добились результатов в уничтожении российских захватчиков, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Фронт – были сегодня доклады военных. Прежде всего, внимание на Покровском направлении, есть результаты в уничтожении оккупанта", – сказал глава государства в ходе своего обращения.

видео дня

Он также уточнил, что Силы обороны Украины, кроме Покровска, отличились эффективными действиями в районе Купянска Харьковской области.

Какие части Сил обороны отличились на поле боя

Кроме того, президент поблагодарил украинских защитников за боевую работу.

"Особо отмечу подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Также благодарю воинов Сил специальных операций, спецназовцев Военной службы правопорядка, Национальной полиции, СБУ и разведки за эффективные активные действия как в районах Покровска, так и в районах Купянска. Спасибо за качественную боевую работу в Донецкой области воинам 1-го отдельного штурмового полка. За огневую поддержку в районах Покровска благодарю 55-ю отдельную артиллерийскую бригаду. Также за бои в Купянске и рядом с городом благодарю подразделения 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады – молодцы, воины! Девяносто третья отдельная механизированная – Константиновское направление – спасибо, ребята! И еще Ореховское направление, 65-я отдельная механизированная бригада – спасибо вам!", – сказал Зеленский.

Покровск Инфографика
/ Инфографика: Главред

Ситуация в Покровске: данные от ДШВ

Ситуация в Покровске остаётся напряжённой и быстро меняющейся, однако украинским защитникам удалось добиться локальных успехов. Об этом сообщили в пресс-службе 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ. По данным военных, благодаря эффективным контратакам подразделения Сил обороны смогли продвинуться вперёд и занять более выгодные позиции в ряде городских кварталов.

Бои за Покровск - новости по теме

Ранее Александр Сырский раскрыл детали высадки десанта ГУР в Покровске. Продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению вражеских сил из Покровска, рассказал главком ВСУ.

Напомним, ранее офицер ВСУ раскрыл тревожные детали. В последние недели враг заметно усилил использование бронеколонн в Покровске, сообщил Александр Вовк.

Напомним, Главред писал, что украинская пехота осталась позади оккупантов, просочившихся в Покровск. Она предположила, что командиры одной из бригад не предупредили "соседей", а затем "уже стало поздно".

Читайте также:

Что известно о Купянске

Административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковской области. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Покровск
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Есть результаты в уничтожении россиян: Зеленский о ситуации вокруг Покровска

Есть результаты в уничтожении россиян: Зеленский о ситуации вокруг Покровска

22:45Украина
"Без света" продолжается: Укрэнерго объявило график отключений на 3 ноября

"Без света" продолжается: Укрэнерго объявило график отключений на 3 ноября

21:49Украина
Мощные удары по россиянам: Силы обороны затормозили наступление РФ в Купянске

Мощные удары по россиянам: Силы обороны затормозили наступление РФ в Купянске

21:26Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Как расколоть грецкие орехи так, чтобы половинки остались целыми: хитрые способы

Как расколоть грецкие орехи так, чтобы половинки остались целыми: хитрые способы

Карта Deep State онлайн за 2 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Россияне выводят часть войск из-под Покровска - что произошло

Россияне выводят часть войск из-под Покровска - что произошло

По-украински или по-русски: раскрыто, на каком языке говорили князья Киевской Руси

По-украински или по-русски: раскрыто, на каком языке говорили князья Киевской Руси

Гороскоп Таро на неделю с 3 по 9 ноября: Тельцам - новое, Ракам - важное решение

Гороскоп Таро на неделю с 3 по 9 ноября: Тельцам - новое, Ракам - важное решение

Последние новости

23:48

Максим Галкин покинул Кипр - где сейчас находится шоумен

23:43

Трамп нашел рычаг давления на РФ в обход Китая: неожиданный прогноз

22:45

Есть результаты в уничтожении россиян: Зеленский о ситуации вокруг Покровска

21:49

"Без света" продолжается: Укрэнерго объявило график отключений на 3 ноября

21:26

Мощные удары по россиянам: Силы обороны затормозили наступление РФ в Купянске

Деньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим ГардусДеньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим Гардус
21:00

Неправильная обрезка "ворует" размер: как подрезать гортензию для пышного цветенияВидео

20:26

Без отопления и сушильной машины: как высушить белье за считанные минутыВидео

20:25

Путин так подставился впервые в своей президентской карьеремнение

20:13

Забарный под новым испытанием: французский клуб планирует новую покупку

Реклама
20:06

Перевернет представление о нем: кем на самом деле были родители Степана БандерыВидео

19:27

В терминале были три судна: детали мощных прилетов по порту в Туапсе

18:51

"Зато не ТЦК": РФ начала мобилизацию на оккупированных территориях - кого призовут

18:50

Подобно Покровску: военный раскрыл, какой еще город оказался под угрозой

18:28

Когда в Кремле "скинут Путина": Эйдман назвал главное условие переворота в РФ

18:10

Где в Украине находится город, названный в честь Хрущева - чем он уникаленВидео

17:40

"Преодолеть страх смерти нереально": у Павла Табакова диагностировали онкологию

17:23

Подразделения 125 ОТМБр пропали на Запорожском направлении, связи с бойцами нет

17:08

Враг ударил по Днепропетровщине, погибли военные: что известно

17:07

Какие шапки в моде 2025: эти головные уборы не испортят стильный образВидео

16:57

Украина существенно усилила свою ПВО - Зеленский раскрыл детали

Реклама
16:29

В разгар церемонии появилась незнакомка: на похоронах всплыла невероятная правда

16:13

Почти тысяча гривен сверху: кто из пожилых украинцев получит прибавку к пенсии

16:07

"У них есть комплекс": Могилевская раскрыла проблему своих дочерей

15:44

Путин поставил дедлайн для захвата Покровска - генерал назвал сроки

15:36

Кому стоит перейти на бензин А-92 зимой: автомеханик раскрыл важный секрет

15:22

Сменил 17 имен и создал тысячи картин: как сирота со Львовщины стал легендойВидео

14:55

Трамп послал сигнал Путину после переговоров с Си Цзиньпином - чего ждать

14:46

"Не бойся": бывший якудза стал на защиту участницы "Холостяка"Видео

14:43

Финансовый гороскоп на неделю с 3 по 9 ноября

14:34

Украина может заставить Кремль сдаться: названо главное условие

14:34

Одна из главных задач российско-украинской войнымнение

14:09

Смертельное ДТП на Ивано-Франковщине: судья совершила наезд на пешеходов, деталиФото

14:06

Кто на самом деле написал Библию - ученые раскрыли скрытые подсказки в тексте

14:02

Китайский гороскоп на завтра 3 ноября: Тиграм -разочарование, Драконам - долги

13:27

Загорелся корабль и не только: Украина нанесла массированный удар по порту РФ

13:25

Слышали все, но знают единицы: что на самом деле означает фраза "кіно і німці"Видео

13:24

России приготовиться: американцы собрались по-настоящему взяться за Венесуэлумнение

13:23

Любовный гороскоп на неделю с 3 по 9 ноября

12:58

Гора рогаликов за 33 гривны: рецепт, который удивит всех

12:53

Лежала на обочине: дочь Веры Брежневой появилась на провокационном фото

Реклама
12:43

По-украински или по-русски: раскрыто, на каком языке говорили князья Киевской РусиВидео

12:26

Феерический удар по складам и базам россиян: СБУ провела "взрывную" операциюВидео

11:57

Украинцам необходимо срочно заменить паспорта: чьи документы теперь недействительны

11:57

Целая область Украины осталась без света - какова причина блэкаута

11:47

Россияне выводят часть войск из-под Покровска - что произошло

11:31

"Девушки ревновали": Денисенко раскрыла, как портила отношения Цимбалюка

11:31

В Украину придет второе "бабье лето": когда ждать аномально теплую погоду

11:29

Гороскоп на ноябрь 2025 для Рыб: сюрпризы, перемены и судьбоносные встречиВидео

11:03

Гороскоп Таро на неделю с 3 по 9 ноября: Тельцам - новое, Ракам - важное решение

11:02

Что происходит в Покровске: бойцы рассказали о ситуации в городе

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять