Под ударом логистика россиян: штурмовики ДШВ улучшили положение в Покровске

Алексей Тесля
1 ноября 2025, 19:28
В результате успешных контрдействий украинские военные сумели улучшить тактическое положение в нескольких кварталах города.
ВСУ имеют успех в Покровске / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Главное:

  • Силам обороны удалось улучшить тактическое положение
  • Увеличивается количество штурмовых групп в Покровске

Обстановка в Покровске остается сложной и динамичной, однако Силам обороны удалось улучшить тактическое положение.

Об этом сообщает пресс-служба 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

Отмечается, что в результате успешных контрдействий украинские военные сумели улучшить тактическое положение в нескольких кварталах города.

"Увеличиваем количество штурмовых групп в Покровске, используя диверсифицированные способы перемещения личного состава. Одновременно украинские военные работают над решениями по блокированию логистики врага с последующим ее перерезанием", - указывается в сообщении.

Подчеркивается, что украинские силы держат противника под огневым контролем, а количество ликвидированных россиян в Покровске - постепенно растет. За последнюю неделю в городе уничтожили 85 россиян.

Всего в октябре в полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ украинские воины ликвидировали 1320 россиян, еще 646 - "вышли из строя".

Смотрите видео - ВСУ улучшают положение в Покровске:

Ситуация в Покровске: данные Ганштаба

Как сообщает пресс-центр Генштаба, на Покровском направлении сегодня враг 29 раз атаковал позиции наших защитников. До сих пор бои продолжаются в семи локациях. Силы обороны эффективно проводят контрдиверсионные мероприятия в районе населенного пункта Покровск, потери врага уточняются.

Бои за Покровск - новости по теме

Ранее Александр Сырский раскрыл детали высадки десанта ГУР в Покровске. Продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению вражеских сил из Покровска, рассказал главком ВСУ.

Напомним, ранее офицер ВСУ раскрыл тревожные детали. В последние недели враг заметно усилил использование бронеколонн в Покровске, сообщил Александр Вовк.

Напомним, Главред писал, что украинская пехота осталась позади оккупантов, просочившихся в Покровск. Она предположила, что командиры одной из бригад не предупредили "соседей", а затем "уже стало поздно".

Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Покровск ДШВ война России и Украины
